الصفحة الرئيسية الأمان QRadar SOAR الدعم
حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في IBM QRadar SOAR. وابقَ على اتصال واطلاع دائم بأحدث التقنيات واحصل على الأمن والدعم طوال دورة الحياة بأكملها.
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امرأة تطَّلع على دعم IBM QRadar SOAR على كمبيوتر محمول وهاتف محمول
تحديثات البرامج ما الجديد؟

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 دورة حياة المنتج

اطَّلِع على تواريخ التوفر العام (GA) ونهاية الدعم (EOS) لمنصة QRadar SOAR.

 الترقية

نزِّل أحدث إصدار من QRadar SOAR.

تواصل مع مستخدمي QRadar 

شارك أفضل الممارسات، وانشر الأسئلة، واحصل على إجابات، وتواصل مع خبراء IBM ومستخدمي QRadar SOAR الآخرين.

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النشرات الأمنية
احصل على إشعارات حول النشرات القادمة المتعلقة بالأمن انتقل إلى Product Security Central. ابحث عن "QRadar SOAR". يمكنك فلترة النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. تصرَّف بسرعة للتخفيف من المخاطر وتقليلها. البحث في النشرات الأمنية
أساسيات الدعم دعم IBM QRadar SOAR في (البيئات المحلية)

يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APARs) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والوقاية منها، وحلها.

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خيارات دعم إضافية تقدِّم شركة IBM خيارات دعم مرنة لضمان حصولك على المستوى المناسب من الدعم لمنصة IBM QRadar SOAR طوال دورة حياة المنتج بالكامل. تعرَّف على المزيد حول خيارات الدعم لدينا وحدِّد الخيار الذي يناسبك. استكشف خيارات الدعم الدعم المتقدم

إضافة مثالية لعروض البرامج الموزعة أو البرامج كخدمة (SaaS)، وهي توفِّر معالجةً للحالات ذات الأولوية وأهداف زمن استجابة أقصر بالإضافة إلى اشتراكك الأساسي والدعم.

 تعرّف على المزيد الدعم الممتد

مثالي عندما تقترب نسخة البرمجيات التي تستخدمها من تاريخ نهاية الدعم (EOS)، إذ يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى نسخة مدعومة جديدة.

 تعرّف على المزيد الدعم المستدام

ضروري إذا كنت تستخدم النسخة الأخيرة المدعومة من البرمجيات التي سُحبت من السوق، إذ يوفِّر ما يصل إلى 5 أعوام إضافية من دعم IBM للتخطيط للمستقبل.

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ابدأ باستخدام IBM QRadar SOAR

اعرف المزيد عن المنتجات التي يدعمها فريق دعم QRadar SOAR Support. استكشف الموارد المتاحة للمساعدة الفنية، وسياسات الحالات، ومعلومات أخرى لمساعدة العملاء.

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