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يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APARs) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والوقاية منها، وحلها.
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إضافة مثالية لعروض البرامج الموزعة أو البرامج كخدمة (SaaS)، وهي توفِّر معالجةً للحالات ذات الأولوية وأهداف زمن استجابة أقصر بالإضافة إلى اشتراكك الأساسي والدعم.
مثالي عندما تقترب نسخة البرمجيات التي تستخدمها من تاريخ نهاية الدعم (EOS)، إذ يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى نسخة مدعومة جديدة.
ضروري إذا كنت تستخدم النسخة الأخيرة المدعومة من البرمجيات التي سُحبت من السوق، إذ يوفِّر ما يصل إلى 5 أعوام إضافية من دعم IBM للتخطيط للمستقبل.