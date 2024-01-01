الصفحة الرئيسية الأمان QRadar SOAR إجراءات الاستجابة للحوادث
يمكنك تحديد عمليات التعامل مع الحوادث وتسريعها باستخدام دليل الإستراتيجيات الذكي
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
نمط دوائر متداخلة ومقسمة

تحديد عملية الاستجابة للحوادث

 

عند التعامل مع حادث أمني إلكتروني، فإن كل ثانية تفرق. عليك اتخاذ القرارات المناسبة، بناءً على البيانات المناسبة، مع صانعي القرار المناسبين، وكل ذلك بالترتيب المناسب. للاستجابة للحوادث بسرعة، لا بد أن يكون لديك خطة واضحة وفعالة للتعامل مع الحوادث.

تتطلب خطة التعامل مع الحوادث الواضحة التخطيط والمهارات والتنسيق والأتمتة لضمان التعامل في الوقت المناسب وبشكل دقيق. يُحدد معهد NIST الإرشادات التي أثبتت كفاءتها على مر الزمان في التعامل مع الحوادث. ينبغي أن تشتمل عملية التعامل مع الحوادث الواضحة على المراحل التالية:

  • الاستعداد

  • الكشف والتحليل

  • الاحتواء والاستئصال والتعافي

  • إجراءات ما بعد الحادث

تُمكّن منصة IBM QRadar SOAR المؤسسات من تحديد عملية فائقة للتعامل مع الحوادث وتنفيذها. تستخدم منصة QRadar SOAR، المدعومة بالأتمتة والأنظمة الذكية، تسلسلاً هرميًا بسيطًا للمراحل والمهام والإجراءات اللازمة لمساعدة فريقك على التعامل مع حوادث الأمن الإلكتروني بسرعة وحسم.

ما المقصود بالاستجابة للحوادث؟

قصة نجاح ميزة التعامل مع الحوادث بمنصة SOAR - مؤسسة Doosan Digital Innovation (DDI)

منصة IBM QRadar SOAR تُسمى رائدة: عرض تقرير KuppingerCole

احصل على سعر تقديري الآن

نظام المسابقة

لتجربة هذه الميزات، احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع خبرائنا
يمكنك إنشاء عملية التعامل مع الحوادث بسهولة وتجهيز فريقك للاستجابة يُعد الوقت عاملاً مهمًا في أثناء الهجوم سواء كان ذلك عن طريق برامج الفدية أو التصيد الاحتيالي أو أي تهديد إلكتروني متطور. توفر إمكانات الأتمتة على منصة QRadar SOAR الوقت وتقلل من منحنى تعلم المحللين الجدد. تتطور أدلة الإستراتيجيات الديناميكية بحيث تعكس الطبيعة المتغيرة للتهديدات، بينما تعمل منصة QRadar SOAR، بفضل توفير أكثر من 300 عملية تكامل على متجر IBM App Exchange ودعم المعايير المفتوحة وعمليات التكامل المخصصة، على أتمتة التعامل مع الحوادث وتسريعه للمساعدة على تقليل الضرر.
يمكنك تحديد التنبيهات والحوادث التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق وترتيبها حسب الأولوية بفضل الدعم الأصلي لآلاف من قواعد سيغما مفتوحة المصدر، يتمكن المحللون الأمنيون من استيراد التعليمات الجديدة والمعتمدة مباشرة من المجتمع الأمني بسرعة مع تطور التهديدات. لمعرفة كيفية ذلك، احجز عرضًا توضيحيًا فرديًا مع خبرائنا
يمكنك احتواء الهجوم الإلكتروني والتعامل بسرعة بالاستعانة بدليل الإستراتيجيات الديناميكي وعمليات التكامل تأكد من إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك المعزولة لتعزيز التحقيقات في التهديدات. توفر ميزة البحث الموحَّد مرونة فعالة من حيث التكلفة، ما يتيح لك اختيار بيانات المهام الحساسة التي يتم إدخالها في نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) لديك والبحث في البيانات حيثما وجِدت. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
يمكنك تسهيل إجراءات التعافي والإبلاغ عن حلول الحوادث بمجرد حلّ الحادث الأمني، تُسهّل منصة QRadar SOAR مجموعة متنوعة من إجراءات ما بعد الحادث لإتمام عملية التعافي. سواء كانت الإجراءات تتمثل في أتمتة إجراءات المعالجة أو توثيق إجراءات التعامل المتبعة من أجل تحديد المواضع التي يستلزم تحسينها ومن ثَم تعزيز حماية المؤسسة في المستقبل. في حال وقوع حادث اختراق للبيانات، تساعد وحدة الاستجابة لحوادث الاختراق بمنصة QRadar SOAR على ضمان الامتثال وتجنب العقوبات المالية الباهظة. تعرف على كيفية إعداد تقارير الحوادث
دراسات حالة تجنب التهديدات الإلكترونية الجديدة باتباع أساليب أمنية جديدة

يقول Robert Oh، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة DDI: "بفضل شركة IBM، أصبح بإمكاننا الآن التعرف بدقة وفي الوقت الفعلي على ما يحدث في العالم على مدار 24 ساعة. يمكننا أن نرى كل نقطة نهاية، وكل نظام. وهذا ما جعل التعاون بين فرق العمل لدينا أكثر كفاءة".

 السيطرة على حوادث الاختراق الأمني باستمرار باستخدام الأتمتة والتحليلات

يقول Umair Shakil، رئيس وحدة مركز العمليات الأمنية في بنك Askari: "لكي يكون مركز العمليات الأمنية فعّالاً، لا بد أن تكون القدرة على تحديد أولويات التعامل مع المخاطر الأمنية الأكثر إلحاحًا بأهمية عملية الرصد ذاتها. حل QRadar... جعل فريقنا أكثر فعالية بكثير في التصدي للتهديدات".

لديها مركز عمليات أمنية يُقدم خدمات أمنية موثوقة

تقول Marita Harju، المديرة الأولى للأمن الإلكتروني بشركة Netox Oy: "توفر خدمات Netox Trust في مجال الأمن الإلكتروني رؤية واضحة لما يخفى على [العملاء]، ويساعدهم دليل إستراتيجياتنا على التعامل عند وقوع الهجوم."
منتجات ذات صلة IBM QRadar SOAR

تخلَّص من تعقيدات الاستجابة بتوفير تجربة موحَّدة تعمل مع عمليات الأعمال الحالية لديك.

 ﻿IBM QRadar EDR﻿

يوفر QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية متعمقة عبر النظام البنائي لنقاط النهاية. يمكنك دمج QRadar EDR مع QRadar SIEM دون أن يؤثر ذلك على عدد الأحداث في الثانية (EPS).

 IBM QRadar SIEM

يتوصل إلى التهديدات والثغرات الأمنية المتقدمة ويمنعها من تعطيل عمليات أعمالك.
الموارد ما المقصود بالاستجابة للحوادث؟

تعرَّف على ماهية الاستجابة للحوادث وكيفية عملها والتقنيات المرتبطة بها التي تساعد فِرق الاستجابة للحوادث على تنفيذ سير عمل الاستجابة للحوادث الرئيسية أو جعله مؤتمتًا.

 مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

استكشف المعارف والملاحظات المكتسبة من خلال مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

 تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
اتخِذ الخطوة التالية

حدد موعدًا للتحدث مع أحد ممثلي شركة IBM حول خيارات التسعير التي تناسبك.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد لاستكشافه الدعم المجتمع التوثيق الموارد الشركاء