إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) إن أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وتوفّر قدرات برنامج إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 السياسات والأتمتة والدعم المستندين إلى واجهة برمجة التطبيقات، وذلك لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS، وAndroid، وiPadOS، وChromeOS، فضلًا عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) فضلاً عن الأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يجمع IBM MaaS360 بين الأمان وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة مزودة برؤى قابلة للتنفيذ للمخاطر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرنامج أصلي لاكتشاف البرامج الضارة، وقدرات دفاعية ضد ما يهدد الأجهزة المحمولة، والتي ترد على الهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. وبذلك، سيحصل المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) على أمن الأجهزة المحمولة الذي يناسب استراتيجية مؤسساتهم.