سواء أكان الأمر يتعلق ببرنامج ضار أو تصيد احتيالي أو هجوم الوسيط (MITM)، يتعرض المستخدمون دائمًا لتهديدات إلكترونية والتي تتطور باستمرار. ويشتمل IBM MaaS360 على حزمة شاملة ومضمّنة للدفاع ضد التهديدات على الأجهزة المحمولة (MTD) والتي تساعدك على انتهاج مقاربة تتمحور حول الأمن وحماية المستخدمين إزاء إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM).
يمكنك حماية الأجهزة التي تستخدم أنظمة التشغيل iOS وAndroid من أحدث التهديدات الإلكترونية وزيادة كفاءتك من خلال وظائف الأمن الإلكتروني المؤتمتة والمضمّنة في حلول الدفاع ضد تهديدات الأجهزة المحمولة (MTD) التي نوفرها.
يمكنك حماية التطبيقات العمومية والتطبيقات المؤسسية من الهجمات الإلكترونية والتطبيقات الضارة من خلال توسيع إمكانيات استخدام الحاويات على تطبيقات المؤسسات والتطبيقات التابعة لجهات خارجية على منصات iOS وAndroid.
يمكنك مراقبة الشبكات غير الآمنة وبدء إجراءات المعالجة لها، والدفاع عنها ضد هجمات الوسيط (MITM) واستخدام وحدة VPN تسمح للمستخدمين بالوصول إلى شبكة شركتهم من جهازهم الذي يعمل بنظام iOS أو Android.
تتيح لك شراكة MaaS360 مع Zimperium إمكانية حماية أجهزتك من التصيد الاحتيالي، بما في ذلك حظر روابط التصيد الاحتيالي والمواقع الضارة وإنشاء رؤى متبصرة للتهديدات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى في حالة عدم الاتصال بالشبكة.
يمكنك الدفاع ضد البرامج الضارة، وتجنب منح الأذونات المفرطة للتطبيقات (في نظام Android)، وإعداد شروط الإزالة التلقائية للتطبيقات لمنع الوصول غير المصرح به واستخدام مغلّف التطبيق app wrapper أو تقنية SDK لحماية تطبيقات الأجهزة المحمولة.
يمكنك بتقييد عمليات الحافظة (قص، نسخ، لصق) وتصدير المستندات. كما يمكنك تشفير المحتوى الخاص بتطبيقات المؤسسة المتاحة على المنصات العاملة بأنظمة iOS وAndroid التي تستخدمها وحماية البيانات الحساسة.
يمكنك حماية المستخدمين لديك من هجمات الوسيط (MITM) التي تهاجم شبكات الـ wifi المنزلية والعامة سيئة التكوين، ومراقبة الأجهزة المتصلة بشبكات الـ wifi وبدء إجراءات للمعالجة إذا كانت الشبكة غير آمنة باستخدام حلول الأمان من MaaS360.
يمكنك إعداد السياسات الأمنية للتحكم في الميزات على مستوى الجهاز، ومنها على سبيل المثال تعطيل التطبيقات على أجهزة iOS وتقييد الوصول إلى قائمة "الإعدادات" على أجهزة Android.
يتكيف محرك الكشف الديناميكي على الأجهزة من Zimperium MTD مع احتياجات القوى العاملة الحديثة، وعلى نحو يؤمّن الأجهزة ضد التهديدات الأكثر تقدمًا. وينتشئ MaaS360 تنبيهات شبه فورية بشأن المخاطر الأمنية والثغرات الأمنية المحتملة.
كانت شركة Independent Health بحاجة إلى طريقة للحفاظ على أمن المعلومات الصحية الشخصية (PHI) لأفرادها العاملين في الرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته دعم طلبات مستخدمي الأجهزة المحمولة للوصول إلى موارد العمل في أي وقت ومن أي مكان.
ومن خلال عرض السحابة من MaaS360، تقوّي Arrow أمن الأجهزة المحمولة مع تقليل وقت وتكلفة إدارة الأجهزة المحمولة.
ويجعل نظام مكتبة المدينة إعارة الأجهزة اللوحية والتدريب عليها أكثر سهولة، بينما يحمي بيانات المستعيرين.
إن أساس أي نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وتوفّر قدرات برنامج إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 السياسات والأتمتة والدعم المستندين إلى واجهة برمجة التطبيقات، وذلك لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS، وAndroid، وiPadOS، وChromeOS، فضلًا عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.
فضلاً عن الأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يجمع IBM MaaS360 بين الأمان وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة مزودة برؤى قابلة للتنفيذ للمخاطر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرنامج أصلي لاكتشاف البرامج الضارة، وقدرات دفاعية ضد ما يهدد الأجهزة المحمولة، والتي ترد على الهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. وبذلك، سيحصل المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIO) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISO) على أمن الأجهزة المحمولة الذي يناسب استراتيجية مؤسساتهم.
تساعد إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تقنية المعلومات على تبني نهج إداري حديث يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين ويوفّر قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. ويدير MaaS360 بشكل أساسي كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقطة النهاية المضمّن الذي يمنع التهديدات الإلكترونية.
تساعدك عروض خدمات التنقل المختارة بعناية على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثمارك في MaaS360 طوال دورة حياة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM). وتتنوع مشاركات IBM Mobility Success Services Security Expert Labs من عروض المنتجات والخدمات المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مشروعات المؤسسات الكبيرة.
يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM MaaS360 أو حجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للدفاع ضد التهديدات على الأجهزة المحمولة أن يطوّر الاحتياجات الخاصة بأعمالك.