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﻿IBM QRadar EDR﻿

يعمل هذا الحل على تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية، واكتشاف السلوكيات الشاذة، وتدارك الأمور في زمن شبه حقيقي

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لمحة عامة

تعتبر حلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تظل نقاط النهاية هي الأكثر تعرضًا واستغلالاً في أي شبكة. إن تزايد النشاط الإلكتروني الخبيث والمؤتمت الموجه نحو نقاط النهاية يعرّض المنظمات لمواجهة صعبة ضد المهاجمين الذين يستغلون الثغرات الأمنية الفورية بسهولة، موجهين سلسلة من هجمات الفدية. 

يقدم حل IBM QRadar EDR نهجًا أكثر شمولاً لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها

  • معالجة تهديدات نقاط النهاية المعروفة وغير المعروفة في زمن شبه حقيقي باستخدام حلول الأتمتة الذكية
  • تمكين عملية اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقديم تصور مرئي للهجمات عبر لوحات القصص
  • أتمتة إدارة التنبيهات لتقليل إرهاق المحللين والتركيز على التهديدات المهمة
  • تمكين الفريق والمساعدة على حماية استمرارية الأعمال من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للتعلم المستمر وواجهة سهلة الاستخدام
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الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلاً عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات للحماية من التهديدات

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إثراء سجلات QRadar® SIEM بتنبيهات عالية الدقة لتهديدات نقاط النهاية

اقرأ الموجز المعلوماتي الذي أعدته IDC: الحلول الشاملة لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها
تتعاون IBM وASUS في برنامج تجريبي لأمن نقاط النهاية المدعوم بالذكاء الاصطناعي
المزايا احصل على رؤية واضحة

استعد السيطرة الكاملة على جميع أنشطة نقاط النهاية والتهديدات مع الحصول على رؤية معززة في بيئتك بأكملها. تقدم تقنية NanoOS رؤية عميقة للعمليات والتطبيقات التي تعمل على نقاط النهاية، مع تصميم يضمن عدم اكتشافها من قبل المهاجمين.

 أتمتة عمليات الاستجابة

تكتشف تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتعلم باستمرار، التهديدات غير المعروفة سابقًا وتستجيب لها بشكل مستقل في زمن شبه حقيقي، كما تساعد حتى المحللين الأكثر خبرة في المعالجة الموجهة والتعامل مع التنبيهات تلقائيًا.

 التحوّل من الاستجابة إلى الاستباقية

تقدَّم على المهاجمين باستخدام حالات الاستخدام سهلة الإنشاء للكشف والاستجابة والتي تظهر نتائجها خلال ثوانٍ، وتكشف عن التهديدات الكامنة. تُنشر حالات الاستخدام سهلة الإنشاء في جميع أنحاء المنظمة دون أي انقطاع في وقت تشغيل نقاط النهاية.
جولة تفاعلية
ميزات المنتج
مساعد الأمن الإلكتروني يساعد نظام إدارة التنبيهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تخفيف عبء العمل على المحللين من خلال التعامل مع التنبيهات بشكل مستقل، ما يقلل عدد الإيجابيات الكاذبة بنسبة 90% في المتوسط. يتعلم هذا النظام من قرارات المحلل، ثم يحتفظ برأس المال الفكري والسلوكيات المكتسبة لتقديم توصيات وتسريع الاستجابة.
استراتيجيات الكشف المخصصة  تتيح كتابة استراتيجيات الكشف (DeStra) للمستخدمين إنشاء استراتيجيات كشف مخصصة- تتجاوز النماذج المحددة مسبقًا- لتلبية متطلبات الامتثال أو الخاصة بالشركة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل نقطة النهاية.
الوقاية من برامج الفدية الضارة تزداد هجمات برامج الفدية الضارة، وسيستمر ارتفاع وتيرتها وتعقيدها. وقد أصبحت أساليب مكافحة الفيروسات غير كافية. تساعد منصة QRadar EDR المنظمات في كشف برامج الفدية الضارة وإيقافها في زمن شبه حقيقي.
شجرة السلوك توفر شجرة السلوك رؤية كاملة للتنبيهات والهجمات. ويساعد المخطط المرئي البسيط المحللين في تسريع عملية التحقيق والاستجابة. ومن هنا، يمكن للمحللين أيضًا الوصول إلى ضوابط الاحتواء والمراحل الثلاث للاستجابة للحوادث: سياسات الفرز والاستجابة والحماية.
تقييمات المنتجات
IBM QRadar EDR محليًا
إدارة أسطول من نقاط النهاية يمكن أن يكون تحديًا. على وجه الخصوص، قد لا تتمكن المنظمات التي تسترشد بمتطلبات الأمن أو القوانين التنظيمية أو المخاوف المتعلقة بسيادة البيانات من استخدام حلول الأمن المقدمة كخدمة SaaS. يوفر QRadar EDR، المتاح الآن محليًا، الحرية في اختيار خيار النشر الذي يعمل مع بيئتك، ويساعد في تحقيق أهداف الامتثال. وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للعملاء في البيئات المعزولة. تعرف على المزيد
QRadar® MDR استعن بخبراء IBM لإدارة اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها. حل مُدار على مدار الساعة لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها- مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مقدّم من خدمات الأمن المُدارة من IBM. استكشف QRadar MDR إدارة شاملة للتنبيهات

يتم التحقيق في جميع الحوادث (ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة والعالية) التي تم الكشف عنها وتحليلها وإدارتها دون الحاجة إلى جهد إضافي من فريق الأمن المحلي.

 احتواء سريع للتهديدات

يتصدى المحللون للتهديدات النشطة عن طريق إنهاء وإزالة الملفات أو العمليات الخبيثة، أو تطبيق سياسات الحظر، أو عزل نقاط النهاية.

 صيد استباقي للتهديدات

تستند عمليات صيد التهديدات الاستباقية إلى X-Force Threat Intelligence وتُنفّذ بشكل مستمر من خلال وحدة تحكم QRadar EDR، والتي تبحث بشكل فعال عن مؤشرات محتملة للهجوم والاختراق.
الخدمات ذات الصلة العمليات الذكية والخدمات الاستشارية في ®IBM Security

يمكنك تقييم استراتيجيات المخاطر خاصتك، وتوحيد عمليات أمن الشبكة والاستجابة لها، وتحسين الوضع الأمني لديك والانتقال إلى السحابة بثقة.

 فريق الاستجابة للحوادث X-Force

هذا الفريق يساعد المحللين الأمنيِّين على تحسين مهاراتهم في اكتشاف التهديدات وتقليل تأثير الاختراق من خلال إعداد الفِرق، والعمليات، وعناصر التحكم اللازمة.

 خدمات الأمن الهجومي X-Force Red

تعيين فريق عالمي من المخترقين لمحاولة اختراق المنظمات والكشف عن الثغرات الأمنية الخطرة.
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