﻿IBM QRadar EDR﻿

ميزات المنتج

مساعد الأمن الإلكتروني يساعد نظام إدارة التنبيهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تخفيف عبء العمل على المحللين من خلال التعامل مع التنبيهات بشكل مستقل، ما يقلل عدد الإيجابيات الكاذبة بنسبة 90% في المتوسط. يتعلم هذا النظام من قرارات المحلل، ثم يحتفظ برأس المال الفكري والسلوكيات المكتسبة لتقديم توصيات وتسريع الاستجابة.

استراتيجيات الكشف المخصصة تتيح كتابة استراتيجيات الكشف (DeStra) للمستخدمين إنشاء استراتيجيات كشف مخصصة- تتجاوز النماذج المحددة مسبقًا- لتلبية متطلبات الامتثال أو الخاصة بالشركة دون الحاجة إلى إعادة تشغيل نقطة النهاية.

الوقاية من برامج الفدية الضارة تزداد هجمات برامج الفدية الضارة، وسيستمر ارتفاع وتيرتها وتعقيدها. وقد أصبحت أساليب مكافحة الفيروسات غير كافية. تساعد منصة QRadar EDR المنظمات في كشف برامج الفدية الضارة وإيقافها في زمن شبه حقيقي.