تواجه العديد من المنظمات صعوبة في التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني الحالية بسبب نقص مهارات متخصصي الأمن ذوي الخبرة اللازمة للتعامل مع التهديدات المتقدمة والمعقدة. وتشمل التحديات الشائعة:
تتميز خدمة IBM QRadar MDR بحلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب التحليل البشري، ما يعزز سرعة الاستجابة للتهديدات ويوفر كشفًا متواصلاً للتهديدات على مدار الساعة. وتضمن الخدمة الشفافية التشغيلية والتعاون، ما يعزز القدرة على احتواء التهديدات ومعالجتها فور اكتشافها. تسهم هذه المزايا في تقليل مخاطر الأعمال مع تقليل الأضرار وانقطاع الخدمة.
تتم إدارة وتقديم خدمة QRadar MDR من قِبل خدمات الأمن المدارة من IBM (MSS)، وهي شبكة عالمية تضم خبراء موثوقين في مجال الأمن.
يتم التحقيق في جميع الحوادث (ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة والعالية) التي تم الكشف عنها وتحليلها وإدارتها دون الحاجة إلى جهد إضافي من فريق الأمن المحلي.
يتصدى المحللون للتهديدات النشطة عن طريق إنهاء وإزالة الملفات أو العمليات الخبيثة، أو تطبيق سياسات الحظر، أو عزل نقاط النهاية.
سيتم الإبلاغ عن الحوادث التي تتطلب الاهتمام وإثرائها بالمعلومات والتوصيات ذات الصلة بالتهديدات لتعزيز الوضع الأمني.
تستند عمليات صيد التهديدات الاستباقية إلى
X-Force® Threat Intelligence وتُنفّذ بشكل مستمر من خلال وحدة تحكم QRadar EDR، والتي تبحث بشكل فعال عن مؤشرات محتملة للهجوم والاختراق.
يمكن تعزيز قدراتك الأمنية دون تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بتوظيف المهنيين في مجال الأمن الإلكتروني والاحتفاظ بهم.
يمكن إعادة تخصيص الوقت والموارد الضخمة التي كانت مخصصة لإدارة الأمن إلى العمليات اليومية والمشاريع المهمة الأخرى.
تعزز التصدي للتهديدات بشكل أسرع على مدار الساعة من خلال إجراءات الوقاية والكشف والاستجابة المُدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
استخدم هذه المجموعة القابلة للتطوير من أدوات الكشف والاستجابة للتهديدات للقضاء على التهديدات المتطورة بشكل أسرع.