IBM QRadar MDR
كشف مُدار لنقاط النهاية والاستجابة لها- مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مقدّم من خدمات الأمن التي تديرها IBM
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محلل أمني يشاهد الشاشات في مركز العمليات الأمنية
لمحة عامة

تواجه العديد من المنظمات صعوبة في التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني الحالية بسبب نقص مهارات متخصصي الأمن ذوي الخبرة اللازمة للتعامل مع التهديدات المتقدمة والمعقدة. وتشمل التحديات الشائعة:

  • تقليص الوقت المستغرق للوصول إلى الحل (MTTR)
  • الحمل الزائد للتنبيهات
  • التحقيقات التي تستغرق وقتًا طويلاً
  • إرهاق المحللين

تتميز خدمة IBM QRadar MDR بحلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب التحليل البشري، ما يعزز سرعة الاستجابة للتهديدات ويوفر كشفًا متواصلاً للتهديدات على مدار الساعة. وتضمن الخدمة الشفافية التشغيلية والتعاون، ما يعزز القدرة على احتواء التهديدات ومعالجتها فور اكتشافها. تسهم هذه المزايا في تقليل مخاطر الأعمال مع تقليل الأضرار وانقطاع الخدمة.

تتم إدارة وتقديم خدمة QRadar MDR من قِبل خدمات الأمن المدارة من IBM (MSS)، وهي شبكة عالمية تضم خبراء موثوقين في مجال الأمن.
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الخدمات

المراقبة والاستجابة على مدار الساعة احصل على خدمة التحقيق في التنبيهات على مدار الساعة، والاستجابة لها، وتقديم تقارير عن حوادث الأمن المتعلقة بنقاط النهاية. يتم التعامل مع جميع التنبيهات من قِبل محللين، ويتم إثراؤها بتوصيات استجابة. تتم إدارة السياسات المركزية وفقاً لمجموعة السياسات العالمية من خلال IBM QRadar EDR وMSS.
المعالجة السريعة والشاملة يتم احتواء الاختراق عن طريق عمليات الأتمتة ومتخصصي الأمن المعتمدين. لا يتم إخطار العملاء إلا في حالات الأحداث المهمة، بينما تُغلق التنبيهات الإيجابية الزائفة دون إشعار العميل.
صيد استباقي للتهديدات تُجرى عمليات بحث مستمرة عن مؤشرات الهجوم والاختراق، مدعومة باستعلامات التهديدات. يقدم محللو IBM تقارير عن الحوادث تحتوي على معلومات خاصة بالتهديدات ذات الصلة، ومعارف قابلة للتنفيذ، وتوصيات لتقوية الوضع الأمني الحالي.
التعاون السلس يقدم فريق IBM رؤية عميقة ويعمل كامتداد لفريق العميل من خلال تحقيق شفافية تشغيلية وتعزيز التعاون. تضمن عمليات سير العمل المحددة لإدارة الحوادث القضاء على أي تأخير في التحقيقات المتعلقة بالتهديدات، بينما تُعدل الدلائل بما يتماشى بدقة مع متطلبات العميل.
المزايا إدارة شاملة للتنبيهات

يتم التحقيق في جميع الحوادث (ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة والعالية) التي تم الكشف عنها وتحليلها وإدارتها دون الحاجة إلى جهد إضافي من فريق الأمن المحلي.

 احتواء سريع للتهديدات

يتصدى المحللون للتهديدات النشطة عن طريق إنهاء وإزالة الملفات أو العمليات الخبيثة، أو تطبيق سياسات الحظر، أو عزل نقاط النهاية.

 استجابة قابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب

سيتم الإبلاغ عن الحوادث التي تتطلب الاهتمام وإثرائها بالمعلومات والتوصيات ذات الصلة بالتهديدات لتعزيز الوضع الأمني.

 صيد استباقي للتهديدات

تستند عمليات صيد التهديدات الاستباقية إلى 

X-Force® Threat Intelligence وتُنفّذ بشكل مستمر من خلال وحدة تحكم QRadar EDR، والتي تبحث بشكل فعال عن مؤشرات محتملة للهجوم والاختراق.

 خفض التكاليف الإجمالية للأمن

يمكن تعزيز قدراتك الأمنية دون تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بتوظيف المهنيين في مجال الأمن الإلكتروني والاحتفاظ بهم.

 امتداد سلس لفريقك

يمكن إعادة تخصيص الوقت والموارد الضخمة التي كانت مخصصة لإدارة الأمن إلى العمليات اليومية والمشاريع المهمة الأخرى.
المنتجات والخدمات ذات الصلة خدمات الكشف والاستجابة للتهديدات (TDR)

تعزز التصدي للتهديدات بشكل أسرع على مدار الساعة من خلال إجراءات الوقاية والكشف والاستجابة المُدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد IBM QRadar MDR

استخدم هذه المجموعة القابلة للتطوير من أدوات الكشف والاستجابة للتهديدات للقضاء على التهديدات المتطورة بشكل أسرع.

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