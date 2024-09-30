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IBM QRadar SIEM

إعادة تعريف SIEM لتمكين المحللين وتعزيز قدرتهم على التفوق على الخصوم من خلال السرعة والنطاق الواسع والدقة

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اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي

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تمكين مراكز العمليات الأمنية (SOC) اليوم من خلال حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

مع ارتفاع تكلفة اختراق أمن البيانات وتعقيد الهجمات الإلكترونية، باتت أدوار محللي مراكز العمليات الأمنية (SOC) أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُعتبر IBM QRadar SIEM أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريك لمحللي SOC- يوفر لهم ذكاء اصطناعيًا متقدمًا، واستعلامات تهديدات قوية، ووصولاً إلى أحدث محتويات الكشف.

يستخدم QRadar SIEM عدة طبقات من الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز إثراء التنبيهات، وتحديد أولويات التهديدات، وتنسيق الحوادث- يعرض النظام التنبيهات ذات الصلة بشكل متكامل ضمن لوحة معلومات موحدة، ما يقلل الضوضاء ويوفر الوقت. كما يعزز QRadar SIEM إنتاجية فريق الأمان لديك من خلال تقديم تجربة موحدة وشاملة عبر جميع أدوات SOC، بفضل قدراته المتطورة في الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

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لمزيد من التفاصيل حول نُظم المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) المتاحة على الخوادم المحلية، يُرجى الاتصال بنا.
لماذا تختار QRadar SIEM؟ يحقق QRadar SIEM نتائج ملموسة. اقرأ دراسة Forrester TEI للحصول على مزيد من النتائج 14,000+ وفّر المحللون أكثر من 14,000 ساعة عمل على مدى ثلاث سنوات بفضل قدرتهم على تحديد الإنذارات الإيجابية الزائفة.*

اختبر قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من IBM، المصمم لتعزيز كفاءة وخبرة كل فريق أمني. مع QRadar SIEM، يمكن للمحللين تقليل المهام اليدوية المتكررة مثل إنشاء الحالات وتحديد أولويات المخاطر، ما يتيح لهم التركيز على التحقيقات الحساسة وجهود التخفيف.

 %90 شهد المحللون انخفاضًا بنسبة 90% في الوقت المستغرق للتحقيق في الحوادث.*

تعامل مع الهجمات الإلكترونية المتقدمة واستجب بسرعة بفضل تقنيات متطورة، وتشمل التكامل المباشر مع مجتمع SIGMA مفتوح المصدر. دون الحاجة إلى معلومات إضافية، يمكن التعامل بفعالية مع بيانات سجلات الأحداث المرتبطة، بما في ذلك IBM X-Force® Threat Intelligence وتحليلات سلوك المستخدم وتحليلات الشبكة.

 %60 وقد حقق ذلك انخفاضًا بنسبة 60% في خطر التعرض لاختراقات أمنية كبيرة.*

يمكنك إدارة جميع أنواع مصادر البيانات وأدوات الأمان بسهولة بفضل التوافق القوي. مع أكثر من 700 تكامل مدمج وإضافات شريكة*، يتيح لك QRadar SIEM تحقيق تكامل سلس مع أدوات كشف التهديدات الحالية لديك، ما يضمن لك رؤية شاملة ومتكاملة عبر النظام البنائي الأمني الخاص بك.

الإصدارات

يأتي IBM QRadar SIEM بإصدارين. يمكنك اختيار Cloud-Native SIEM إذا كنت تبحث عن بنية سحابية أصلية مصممة للتوسع والسرعة في بيئات هجينة. ويمكنك اختيار Classic SIEM إذا كانت معظم أعباء العمل لديك موجودة على الخوادم المحلية وتحتاج إلى حل يكمل بنيتك التحتية المحلية.

إدارة معلومات الأمان والأحداث في السحابة الأصلية تحويل مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من خلال استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تم تدريبها على ملايين التنبيهات من مئات فرِق الأمان، يوفر QRadar SIEM سياقًا وتحديدًا لأولويات التهديدات، ما يمكّن المحللين من اكتشاف الحوادث والتحقيق فيها والاستجابة لها بسرعة أكبر. استكشف Qradar SIEM (برنامج كخدمة على التقنية الأصلية) احجز عرضًا توضيحيًا فرديًا
إدارة معلومات الأمان والأحداث الكلاسيكية الاستفادة القصوى من وقت المحللين ومواهبهم من خلال أتمتة المهام اليدوية وتحديد أولويات التحقيقات الحساسة، يمكّن QRadar SIEM من الكشف السريع عن التهديدات والاستجابة لها، مدعومًا بتحليلات متقدمة واستعلامات تهديدات مدمجة. احجز عرضًا توضيحيًا فرديًا طلب عرض أسعار الآن

المزايا

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تحديد الأولويات بناءً على المخاطر تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من IBM طبقات متعددة من تقييم المخاطر لكل عنصر قابل للملاحظة ضمن الحالة. يتلقى المحللون الأمنيون تنبيهات فقط للحالات الأكثر أهمية، ما يساعدهم على التركيز على الجوانب التي تتطلب الوقت والطاقة.
قواعد مجتمع سيغما بفضل الدعم الأصلي لآلاف من قواعد سيغما مفتوحة المصدر، يتمكن المحللون الأمنيون من استيراد التعليمات الجديدة والمعتمدة مباشرة من المجتمع الأمني بسرعة مع تطور التهديدات. لمعرفة كيفية ذلك، احجز عرضًا توضيحيًا فرديًا مع خبرائنا
استعلامات التهديدات تعرّف على أحدث المعلومات حول مشهد التهديدات من خلال الاستفادة من عناوين IP الخبيثة، وروابط URL، وتجزئة الملفات الخبيثة المحدثة من X-Force Threat Intelligence ومصادر استعلامات التهديدات الأخرى. استكشف ميزة استعلامات التهديدات
البحث الموحَّد تأكد من إمكانية الوصول إلى جميع بياناتك المعزولة لتعزيز التحقيقات في التهديدات. توفر ميزة البحث الموحَّد مرونة فعالة من حيث التكلفة، ما يتيح لك اختيار بيانات المهام الحساسة التي يتم إدخالها في نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) لديك والبحث في البيانات حيثما وجِدت. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
تحليلات سلوك المستخدم (UBA) يمكنك الحصول على رؤية أكبر للتهديدات الداخلية، واكتشاف السلوكيات الشاذة، وتحديد المستخدمين المعرّضين للمخاطر بسرعة، وتوفير معارف قيّمة. استكشف ميزة تحليلات سلوك المستخدم (UBA) في QRadar SIEM
تحليلات تهديدات الشبكة يساعد IBM Security® QRadar® Network Detection and Response (NDR) الفِرق الأمنية لديك في تحليل نشاط الشبكة في الوقت الفعلي. كما أنه يوفر رؤية شاملة وعميقة مع بيانات وتحليلات عالية الجودة، ما يوفر معارف قابلة للتنفيذ واستجابة فعّالة. استكشف NDR
حالات الاستخدام لمعرفة المزيد، احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع خبرائنا كشف التهديدات المتقدمة

تتطلب الاستجابة للتهديدات المتقدمة موارد ضخمة ووقتًا طويلاً، وتكون حساسة للغاية للوقت. يمكنك تسريع عملية الكشف من خلال تعزيز الرؤية واستخدام الذكاء الاصطناعي.

 تعرّف على كيفية الكشف عن التهديدات المتقدمة صيد التهديدات

يمكنك توليد استعلامات شاملة ومساعدة محلليك في رصد تهديدات الأمن الإلكتروني في زمن شبه حقيقي، من خلال تحويل البيانات المتباينة إلى إجراءات ملموسة.

اكتشف آلية عمل صيد التهديدات برامج الفدية الضارة

تتطلب هجمات برامج الفدية السريعة استجابات أسرع. ومع تزايد سرعة المهاجمين، يجب على المنظمات اعتماد نهج استباقي يرتكز على التهديدات لتعزيز أمانها الإلكتروني.

 استكشف برامج الفدية الضارة الامتثال

اعرض الأدلة المتعلقة بالامتثال وإعلان التوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى التدقيقات الداخلية لبيئتك.

 اكتشف كيف يساعد QRadar في الامتثال
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فيديو

شاهد فيديو توضيحي لمعرفة كيفية استخدام قواعد سيغما في نظام QRadar Cloud Native SIEM لتسريع اكتشاف التهديدات.

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الأكثر شيوعًا لديَّ أسئلة احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا عرض توضيحي تفاعلي انطلق في جولة تفاعلية ذاتية التوجيه

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قصص العملاء
خفضت شركة MLSE %80 الوقت المستغرق في التحقيقات بنسبة

تعاونت شركة MLSE الكندية مع شركة IBM للاستفادة من خدمات الأمن المُدارة، مع التركيز على تعزيز الكشف الأولي عن التهديدات وتقييمها باستخدام منصة IBM QRadar SIEM.
خفضت Sutherland متوسط وقت الكشف (MTTD) من أيام أو أسابيع إلى مجرد ساعات

بفضل استخدام منصة IBM QRadar SIEM، تمكنت Sutherland من بناء نظام بنائي أمني موحد. يستخدم المحللون هذه المنصة لجمع البيانات من مصادر متعددة عبر بيئة تقنية المعلومات وربطها معًا لتكوين رؤية شاملة للأحداث الأمنية.
حققت مجموعة Andritz رؤية كاملة عبر الشبكة بنسبة 100% بفضل خدمات IBM

تقوم منصة SIEM بجمع البيانات وسجلات الأحداث من مصادر متعددة عبر الشبكة. ومن خلال تطبيق التحليلات المتقدمة والربط بين أنواع البيانات المختلفة- بيانات الشبكة ونقاط النهاية والأصول والثغرات وبيانات التهديدات وغيرها- يحصل مركز العمليات الأمنية (SOC) على رؤية شاملة حول الأداء الأمني.
الجوائز والتقييمات
تعرّف على سبب ثقة خبراء الأمن في IBM QRadar SIEM حافظت منصة IBM QRadar SIEM على تصدرها كأفضل حل في تصنيف G2 لمدة 16 ربعًا متتاليًا. اطلع على أحدث التقييمات لمنصة IBM QRadar SIEM على مواقع G2 وTrustRadius. اقرأ التقييمات على TrustRadius اقرأ تقرير G2
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يمكنك اكتشاف التهديدات والقضاء عليها بسرعة أكبر باستخدام مجموعة منتجات حديثة مصممة لتوحيد تجربة محللي الأمان.

 IBM QRadar SOAR

تقدم منصتا IBM QRadar SIEM وQRadar SOAR حلاً متكاملاً لإدارة التهديدات حيث تعزز سرعة استجابة الحوادث من خلال دمج الكشف الدقيق عن التهديدات وإدارة الحالات والتنسيق والأتمتة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبشري.

 ﻿IBM QRadar EDR﻿

يوفر QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية متعمقة عبر النظام البنائي لنقاط النهاية. يمكنك دمج QRadar EDR مع QRadar SIEM دون أن يؤثر ذلك على عدد الأحداث في الثانية (EPS).

 IBM QRadar Log Insights

يساعد QRadar Log Insights في تقليل عبء العمل على المحللين الأمنيين عبر تقديم حل لإدارة السجلات وقابلية ملاحظة الأداء الأمني في السحابة الأصلية يمكنه التعامل مع أحمال العمل على مستوى المؤسسات.
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الحواشي

*دراسة Total Economic ImpactTM لمنصة IBM QRadar SIEM هي دراسة مُفوضة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن IBM في أبريل 2023. بناءً على النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة وفقًا لنمذجة مستمدة من مقابلات مع 4 عملاء لشركة IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.