يعاني العديد من محللي الأمن من صعوبة الوصول إلى المعلومة المطلوبة وسط تزاحم المعلومات. ويساعد تطبيق نظام SIEM على فهم كل تلك البيانات، ورؤية التهديدات وتحديد أولوياتها، وتقليل خطر الإزعاج الناتج عن التنبيهات.

شاهِد كيف تساعد QRadar SIEM المحللين عند التحقيق في حادثة أمنية، وتحديد إن كانت تمثل تهديدًا أم لا، وإرسالها إلى نظام SOAR لمعالجتها.

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