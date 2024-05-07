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شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
تعرَّف على مشهد الأمن الإلكتروني وامنح الأولوية للمبادرات بالتعاون مع كبار المهندسين والاستشاريين في IBM security في جلسة تفكير تصميمي افتراضية أو شخصية مجانية لمدة 3 ساعات.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
في التقرير الشامل الصادر عن IDC، تمَّت مشاركة عدة أسباب حصول QRadar SIEM على لقب الريادة.
اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي
اختيرت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، محققةً هذا التميز للعام الرابع عشر على التوالي
اقرأ المزيد حول كيفية الحصول على رؤية محسَّنة باستخدام QRadar SIEM لاكتشاف التحديات التي قد تهدد أعمالك في هذه التقارير التمهيدية.
اكتشف كيف توفر QRadar رؤية شاملة لبيانات الأمن من لوحة تحكم واحدة، واختصار الأحداث إلى قائمة تضم أهم التنبيهات ذات الأولوية بهدف سرعة الاستجابة لها.
اكتسب معارف جديدة حول أهم التهديدات لمساعدتك على التجهز والاستجابة لها بشكل أسرع
يعاني العديد من محللي الأمن من صعوبة الوصول إلى المعلومة المطلوبة وسط تزاحم المعلومات. ويساعد تطبيق نظام SIEM على فهم كل تلك البيانات، ورؤية التهديدات وتحديد أولوياتها، وتقليل خطر الإزعاج الناتج عن التنبيهات.
شاهِد كيف تساعد QRadar SIEM المحللين عند التحقيق في حادثة أمنية، وتحديد إن كانت تمثل تهديدًا أم لا، وإرسالها إلى نظام SOAR لمعالجتها.
شاهِد عروضًا توضيحية شاملة واعثر على نصائح مفيدة حول QRadar SIEM.
شاهد كيفية مساهمة QRadar Suite في تسريع وقت الاستجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة، ومنصة مفتوحة قادرة على الاتصال بالأدوات الحالية.
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شهادة على المستوى المتوسط لمحللي الأمن الذين يرغبون في التحقق من معارفهم الشاملة حول نظام IBM QRadar SIEM V7.4.3.