الصفحة الرئيسية الأمان QRadar SIEM الدعم
حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في IBM QRadar SIEM. وابقَ على اتصال واطلاع دائم بأحدث التقنيات واحصل على الأمن والدعم طوال دورة الحياة بأكملها.
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تحديثات البرامج ما الجديد؟

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 دورة حياة المنتج

اطِلع على تواريخ التوفر العام (GA) ونهاية الدعم (EOS) لبرنامج QRadar SIEM. انقر فوق روابط "اسم المنتج" للحصول على التفاصيل.

 الترقية

استخدم IBM Software Subscription and Support (S&S) لتنزيل أحدث إصدار من QRadar SIEM.

تواصل مع مستخدمي QRadar 

شارك أفضل الممارسات، واطرح الأسئلة، واحصل على إجابات، وتواصَل مع خبراء IBM ومستخدمي QRadar الآخرين.

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النشرات الأمنية
احصل على إشعارات حول النشرات الأمنية المستقبلية انتقل إلى Product Security Central. يمكنك تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. اتخذ قرارات سريعة للتخفيف من المخاطر وتقليلها. البحث في النشرات الأمنية
أساسيات الدعم دعم IBM QRadar SIEM في (البيئات المحلية)

يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والوقاية منها، وحلها.

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يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM ‏(ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك. 

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خيارات دعم إضافية تقدِّم شركة IBM خيارات دعم مرنة لضمان حصولك على المستوى المناسب من الدعم لمنصة IBM QRadar SIEM طوال دورة حياة المنتج بالكامل. تعرَّف على المزيد حول خيارات الدعم لدينا وحدِّد الخيار الذي يناسبك. استكشف خيارات الدعم الدعم المتقدم

يُعَد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS). يوفِّر الدعم المتقدم معالجة ذات أولوية لحالات الدعم وأهداف بزمن استجابة أقل يتفوق على مستوى الاشتراك والدعم الأساسي.

 تعرّف على المزيد الدعم الممتد

خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه من تاريخ انتهاء دعمه. ويمنحك الدعم الممتد المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.

 تعرّف على المزيد الدعم المستدام

ضروري إذا كنت تستخدم النسخة الأخيرة المدعومة من البرمجيات التي سُحبت من السوق، إذ يوفِّر الدعم المستدام ما يصل إلى 5 أعوام إضافية من دعم IBM كي تتمكَّن من التخطيط للمستقبل.

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ابدأ باستخدام IBM QRadar SIEM

اعرف المزيد عن المنتجات التي يدعمها فريق دعم QRadar SIEM Support. استكشف الموارد المتاحة للمساعدة الفنية، وسياسات الحالات، ومعلومات أخرى لمساعدة العملاء.

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