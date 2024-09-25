الاتصال الآمن

إحدى حالات الاستخدام الأكثر شيوعاً للتشفير هي توفير اتصال آمن عبر الإنترنت. يستخدم أمان طبقة النقل (TLS) وسابقه، طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL)، بروتوكولات التشفير لإنشاء اتصالات محمية بين متصفحات الويب والخوادم. تضمن هذه القناة الآمنة أن تظل البيانات المشتركة بين متصفح المستخدم وموقع الويب خاصة ولا يمكن اعتراضها من قِبل الجهات الخبيثة.

يُستخدم التشفير أيضًا في تطبيقات المراسلة الشائعة مثل البريد الإلكتروني وواتساب لتوفير التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) والحفاظ على خصوصية محادثات المستخدمين. مع E2EE، يمكن للمرسل والمستلم المقصود فقط فك تشفير رسائلهم وقراءتها، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على الأطراف الثالثة—بما في ذلك مزودي الخدمة الخاصة بالمستخدمين—الوصول إلى المحتوى.

تشفير البيانات

تشفير البيانات هو شكل واسع الاستخدام من أشكال التشفير الذي يحمي المعلومات الحساسة المخزنة على مختلف الأجهزة، مثل محركات الأقراص الصلبة والهواتف الذكية وخدمات التخزين السحابية. تعمل خوارزميات التشفير القوية مثل AES على تحويل النص العادي إلى نص مشفر بشكل فعال، مما يضمن أنه حتى لو تمكن طرف غير مصرح له بالوصول إلى البيانات، فلن يتمكن من فك تشفير البيانات الحساسة دون الوصول إلى مفتاح تشفير المستخدمين المصرح لهم.

تكامل البيانات

يُستخدم التشفير أيضًا لضمان سلامة البيانات. دوال التجزئة هي نوع من خوارزميات التشفير التي تُنشئ تجزئات ذات حجم ثابت (تُعرف أيضًا باسم التجزئة الرقمية) للبيانات، أي تحويل مجموعة من البيانات إلى رقم تجزئة رقمي فريد. هذه التجزئات فريدة من نوعها لدرجة أن تغيير حتى حرف واحد أو مسافة واحدة في النص العادي سينتج عنه قيمة رقمية مختلفة تمامًا. يمكن للمستلمين أو التطبيقات أو مواقع الويب التحقق من سلامة البيانات من خلال مقارنة تجزئة البيانات المستلمة بالتجزئة المتوقعة، ويمكنهم التأكد من عدم تغيير البيانات أثناء الإرسال.

تُستخدم دوال التجزئة أيضًا بشكل متكرر للتحقق من كلمات مرور المستخدم دون الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات ضعيفة من جانب العميل لكلمات المرور الخاصة. بدلاً من ذلك، لن تقوم خدمات مثل بوابات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلا بجمع وتخزين تجزئات كلمات مرور المستخدمين. حتى لو تمت سرقة قاعدة البيانات هذه، لن يتمكن أي فاعل خبيث من استنتاج كلمة مرور أي مستخدم من التجزئة وحدها.

المصادقة

يعد التحقق من صحة المعلومات المرسلة والمستلمة وظيفة مهمة للتشفير المستخدم لإجراء جميع أنواع الأعمال، والذي أصبح ممكناً باستخدام التوقيعات الرقمية. من خلال التشفير غير المتماثل، يمكن تعديل المستندات بتوقيعات رقمية، والتي لا يمكن إنشاؤها إلا باستخدام مفتاح خاص. يمكن لمتلقي المستندات الموقعة رقميًا استخدام المفتاح العام للمرسل للتحقق من صحة التوقيع والتأكد من أن المستند لم يتم التلاعب به أثناء الإرسال.

عدم التنصل

عدم التنصل هو مفهوم قانوني يضمن صحة الرسائل المستلمة ويمنع المرسل من إنكار صحة أي رسالة مرسلة معينة. تعتبر التوقيعات الرقمية عنصراً حاسماً في عدم التنصل، حيث أنها تثبت أن المرسل وليس أي شخص آخر هو من وقّع على الرسالة أو المستند. يوفر عدم التنصل الذي يدعمه التشفير، على النحو الذي تحدده بروتوكولات سلامة البيانات والتوقيعات الرقمية، إطار عمل قابل للتطبيق للتحقق من المفاوضات والعقود الملزمة قانونًا وأنواع أخرى من التعاملات القانونية والأعمال التجارية.

تبادل المفاتيح

يعد تبادل المفاتيح أحد المكونات الرئيسية للاتصالات الآمنة، وهو عنصر رئيسي في الاتصالات الآمنة، وجانب حاسم في إنشاء اتصال آمن، خاصة في أنظمة التشفير غير المتماثلة. يلعب التشفير دورًا قيّمًا في هذه الخطوة الأولية أيضًا. تُعد خوارزمية Diffie-Hellman لتبادل المفاتيح علامة بارزة في تطوير التشفير بالمفتاح العام، حيث تسمح لطرفين بتبادل مفاتيح التشفير بأمان عبر قناة غير آمنة. تضمن هذه الطريقة أنه حتى لو اعترض أحد المتنصتين حوار تبادل المفاتيح، فلن يتمكن من فك تشفير مفاتيح التشفير التي يتم تبادلها. من خلال التشفير، تسمح خوارزميات مثل بروتوكول تبادل المفاتيح Diffie-Hellman للأطراف بإنشاء اتصالات آمنة من خلال تشفير المفتاح العام، دون الحاجة إلى تبادل مفاتيح بديلة تم إنشاؤها مسبقًا ويحتمل أن تكون ضعيفة.

تأمين اتصال واجهة برمجة التطبيقات

ومن السمات المميزة للويب 2.0 (وما بعده)، تسمح قابلية التشغيل التعاوني بين التطبيقات للعديد من التطبيقات وخدمات الويب بسحب البيانات من داخل أنظمتها البنائية الافتراضية المعزولة الخاصة بها، مما يتيح وظائف موسعة بشكل كبير لجميع أنواع التطبيقات—من تضمين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في المقالات الإخبارية إلى مشاركة تحليلات الأنظمة الهامة في لوحات المعلومات التشغيلية المتقدمة.

تُعرف هذه الأنظمة باسم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهي مصممة لتسهيل الاتصال عبر البرامج، ويضمن التشفير أن تظل هذه البيانات الحساسة محمية من التنصت أو التلاعب المتطفل، مما يضمن أن الأطراف المخوّلة فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المعلومات. غالبًا ما تُستخدم مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات والرموز المميزة إلى جانب التشفير لحماية البيانات الحساسة المتبادلة بين التطبيقات، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأمن أكثر أهمية، مثل الأشغال العامة والبنية التحتية.

الأمن ألإلكتروني للحوسبة الكمومية (Quantum)

يشكل ظهور الحوسبة الكمومية تهديدًا كبيرًا لمنهجيات التشفير الحالية وأنظمة الأمن الإلكتروني. صُممت معظم أنظمة التشفير الحديثة لتتحمل القدرة الحاسوبية المحتملة للحواسيب التقليدية، والتي تتطلب ببساطة مئات إلى مئات الآلاف من السنين لمهاجمة خوارزميات التشفير الحالية بنجاح. ومع ذلك، يمكن للحواسيب الكمومية أن تزيد من قوة الحواسيب الحالية بأضعاف ما هي عليه اليوم، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه فك أقوى مفاتيح التشفير من آلاف السنين إلى ثوانٍ معدودة.



في حين أن معظم خوارزميات التشفير الحديثة لن تكون قادرة على الصمود في وجه الهجمات النظرية للكمبيوتر الكمّي، يستجيب علماء التشفير لهذه الثغرات بتطوير تقنيات تشفير مقاومة للكم. تتعدد حالات استخدام التشفير المقاوم للكم وما بعد التشفير الكمي كما تتعدد حالات استخدام التشفير بشكل عام. على الرغم من أن الحوسبة الكمومية لا تزال في مراحل النماذج الأولية في أفضل الأحوال، إلا أن معظم علماء الكمبيوتر يتفقون على أن الاختراقات الكبيرة التي ستحدث خلال السنوات العشر إلى الخمسين القادمة ستجعل تطوير التشفير المقاوم للكم أمراً بالغ الأهمية مثل الحوسبة الكمومية نفسها.

أمن سلسلة الكتل

تقنية سلسلة الكتل تعتمد بشكل كبير على التشفير لضمان أمان وعدم قابلية تغيير جميع المعاملات والتحديثات التي تتم على السلسلة. تستخدم العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين خوارزميات التشفير لتعدين وسك عملات جديدة، بينما تعمل دوال التجزئة المشفرة على تأمين سلامة الكتل في السلسلة. عند إجراء المعاملات، يتم استخدام تشفير المفتاح العام لإنشاء التوقيعات الرقمية والتحقق منها. تشمل تقنية سلسلة الكتل معظم المبادئ الأساسية للتشفير، وتستخدم التشفير لإنشاء نظام بنائي غير موثوق به حيث يمكن المصادقة على جميع الإجراءات والتحقق منها بسهولة.