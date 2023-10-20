ما هي القرصنة الأخلاقية؟

اختبار الاختراق

اختبارات الاختراق، أو "pen tests،" هي محاكاة للاختراقات الأمنية. يحاكي مختبرو الاختراق المخترقين الخبيثين الذين يحصلون على وصول غير مصرح به إلى أنظمة الشركة. وبالطبع، لا يسبب مختبرو الاختراق أي ضرر فعلي، حيث يستخدمون نتائج اختباراتهم للمساعدة في الدفاع عن الشركة ضد المجرمين الإلكترونيين الحقيقيين.

تتم اختبارات الاختراق على ثلاث مراحل:

1. الاستطلاع

خلال مرحلة الاستطلاع، يقوم مختبرو الاختراق بجمع المعلومات عن أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب وخوادم الويب والأصول الأخرى على شبكة الشركة. وتسمى هذه المرحلة أحيانًا "البصمة" لأن مختبري الاختراق يحددون بصمة الشبكة بالكامل.

يستخدم مختبرو الاختراق طرقًا يدوية وآلية لإجراء الاستطلاع. وقد يبحثون في الملفات الشخصية للموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات GitHub بحثًا عن تلميحات. وقد يستخدمون أدوات مثل Nmap للبحث عن المنافذ المفتوحة وأدوات مثل Wireshark لفحص حركة بيانات الشبكة. وفي حالة سماح الشركة بذلك، فقد يستخدمون أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الموظفين لمشاركة المعلومات الحساسة.

2. شن الهجوم

فبمجرد أن يفهم مختبرو الاختراق ملامح الشبكة - والثغرات الأمنية التي يمكنهم استغلالها - فإنهم يخترقون النظام. وقد يجرب مختبرو الاختراق مجموعة متنوعة من الهجمات اعتمادًا على نطاق الاختبار. وتتضمن بعض الهجمات الأكثر شيوعًا ما يلي:

- حقن SQL: يحاول مختبرو الاختراق الحصول على صفحة ويب أو تطبيق للكشف عن البيانات الحساسة عن طريق إدخال تعليمات برمجية ضارة في حقول الإدخال.

- البرمجة النصية عبر المواقع: يحاول مختبرو الاختراق زرع تعليمات برمجية ضارة في موقع الشركة على الويب.

- هجمات لحجب الخدمة: يحاول مختبرو الاختراق أخذ الخوادم والتطبيقات وموارد الشبكة الأخرى في وضع عدم الاتصال عن طريق إغراقها بحركة البيانات.

- الهندسة الاجتماعية: يستخدم مختبرو الاختراق التصيد الاحتيالي أو الاصطياد أو الذرائع أو غيرها من الأساليب لخداع الموظفين لتعريض أمن الشبكة للخطر.

أثناء الهجوم، يستكشف مختبرو الاختراق كيف يمكن للمخترقين الخبيثين استغلال الثغرات الأمنية الحالية وكيف يمكنهم التنقل عبر الشبكة بمجرد دخولهم، حيث يكتشفون أنواع البيانات والأصول التي يمكن للمخترقين الوصول إليها. كما أنها تختبر ما إذا كانت التدابير الأمنية الحالية يمكن أن تكتشف أنشطتها أو تمنعها.

في نهاية الهجوم، يغطي مختبرو الاختراق مساراتهم. وهذا يخدم غرضين. أولاً، يوضح كيف يمكن للمجرمين الإلكترونيين الاختباء في الشبكة. ثانيًا، يمنع المخترقين الخبيثين من متابعة المخترقين الأخلاقيين سرًا في النظام.

3. إعداد التقارير

يُوثق مختبرو الاختراق جميع أنشطتهم أثناء عملية الاختراق. وبعد ذلك، يقدمون تقريرًا إلى فريق أمن المعلومات يحدد الثغرات الأمنية التي استغلوها، والأصول والبيانات التي وصلوا إليها وطريقة التهرب من الأنظمة الأمنية. ويقدم المخترقون الأخلاقيون توصيات لتحديد أولويات هذه المشكلات وإصلاحها أيضًا.

تقييمات الثغرات الأمنية

يشبه تقييم الثغرات الأمنية اختبار الاختراق، ولكنه لا يصل إلى حد استغلال الثغرات الأمنية. وبدلاً من ذلك، يستخدم المخترقون الأخلاقيون الأساليب اليدوية والآلية للعثور على ثغرات أمنية في النظام وتصنيفها وتحديد أولوياتها. ثم يشاركون النتائج التي توصلوا إليها مع الشركة.

تحليل البرامج الضارة

يتخصص بعض المتسللين الأخلاقيين في تحليل سلالات برامج الفدية والبرامج الضارة. يدرسون إصدارات البرامج الضارة الجديدة لفهم كيفية عملها ومشاركة استنتاجاتهم مع الشركات ومجتمع أمن المعلومات الأوسع.

إدارة المخاطر

قد يساعد المتسللون الأخلاقيون أيضا في إدارة المخاطر الاستراتيجية عالية المستوى. يمكنهم تحديد التهديدات الجديدة والناشئة ، وتحليل كيفية تأثير هذه التهديدات على الوضع الأمني للشركة ومساعدة الشركة على تطوير تدابير مضادة.