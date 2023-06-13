ماذا تعني إدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM)؟

تتبنى المؤسسات بشكل متزايد السحابة المتعددة (خدمات من عدة مزوِّدين مختلفين للخدمة السحابية) والسحابة الهجينة (السحابة التي تجمع بين البنية التحتية السحابية العامة والخاصة).

توفر السحابة المتعددة والسحابة الهجينة للمؤسسات من جميع الأحجام المرونة اللازمة لنشر التطبيقات وأدوات التطوير، وتوسيع العمليات بسرعة، وتسريع التحول الرقمي. وبحسب أحد التقديرات، فإن 87% من المؤسسات تستخدم بيئات سحابة متعددة، و72% منها تستخدم بيئات سحابة هجينة.

ولكن إلى جانب هذه الفوائد، تصاحب السحابة المتعددة والسحابة الهجينة أيضًا تحديات أمنية.

يتعين على موظفي الأمن وفرق عمليات التطوير أو التطوير والأمن والعمليات إدارة الأمان والامتثال لجميع مكونات تطبيقات السحابة الأصلية التي ينشرونها عبر سحابات مزوِّدي الخدمة المتعددين. وتتضمن هذه المكونات مئات أو آلاف الخدمات المصغرة، والوظائف بدون خادم، والحاويات، ومجموعات Kubernetes.

على وجه الخصوص، تجعل البنية التحتية كرمز (IaC)، والتي تتيح التوفير المستند إلى واجهة برمجة التطبيقات، في الوقت الفعلي مع كل دورة تكامل مستمر و تسليم مستمر، ما يجعل من السهل للغاية برمجة التكوينات الخاطئة التي تترك البيانات والتطبيقات عرضة للحوادث الأمنية والتهديدات الإلكترونية وتوزيعها وإدامتها.

