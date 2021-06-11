أمن البيانات هو ممارسة حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو الفساد أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
يشمل هذا المفهوم كامل نطاق أمن المعلومات. ويشمل الأمن المادي للأجهزة وأجهزة التخزين، بالإضافة إلى عناصر التحكم الإدارية وعناصر التحكم في الوصول. كما أنه يغطي الأمن المنطقي لتطبيقات البرامج والسياسات والإجراءات التنظيمية.
عندما تُنفذ استراتيجيات أمن بيانات قوية بشكل صحيح، فإنها تحمي أصول معلومات المؤسسة ضد الأنشطة الإجرامية الإلكترونية. كما أنها تحمي أيضًا من التهديدات الداخلية والأخطاء البشرية، والتي لا تزال من بين الأسباب الرئيسية لاختراق أمن البيانات اليوم.
يتضمن أمن البيانات نشر أدوات وتقنيات تعزز رؤية المؤسسة لموقع بياناتها الحساسة وكيفية استخدامها. بشكل مثالي، يجب أن تكون هذه الأدوات قادرة على تطبيق حمايات مثل التشفير، وإخفاء البيانات وتنقيح الملفات الحساسة، ويجب أن تعمل على أتمتة التقارير لتبسيط عمليات التدقيق والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
يغير التحول الرقمي بشكل عميق كيفية عمل الشركات وتنافسها اليوم. تقوم المؤسسات بإنشاء ومعالجة وتخزين كمية متزايدة باستمرار من البيانات، مما يدفع إلى حاجة أكبر لحوكمة البيانات. أصبحت بيئات الحوسبة أيضًا أكثر تعقيدًا، حيث تمتد بشكل روتيني عبر السحابة العامة، ومركز بيانات المؤسسة، والعديد من الأجهزة الطرفية مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات، والخوادم البعيدة. يزيد هذا التعقيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية، مما يجعل من الصعب مراقبة هذه الأنظمة وتأمينها.
وفي الوقت نفسه، يتزايد وعي المستهلكين بأهمية خصوصية البيانات . أدى الطلب العام على مبادرات حماية البيانات إلى سن العديد من لوائح الخصوصية الجديدة، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR) وقانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). تنضم هذه القواعد إلى قوانين أمن البيانات القائمة منذ فترة طويلة مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة، الذي يحمي السجلات الصحية الإلكترونية، وقانون ساربانيس أوكسلي، الذي يحمي مساهمي الشركات العامة من الأخطاء المحاسبية والاحتيال المالي. تُضخّم الغرامات القصوى التي تصل إلى ملايين الدولارات الحاجة إلى الامتثال للبيانات؛ فكل مؤسسة لديها حافز مالي قوي لضمان الحفاظ على هذا الامتثال.
لم تكن القيمة التجارية للبيانات أبدًا أكبر مما هي عليه اليوم. يمكن أن يؤثر فقدان الأسرار التجارية أو الملكية الفكرية (IP) على الابتكارات والربحية المستقبلية، لذا فإن الجدارة بالثقة تزداد أهميتها بالنسبة للمستهلكين.
لتمكين سرية وسلامة وتوافر المعلومات الحساسة، يمكن للمؤسسات تطبيق تدابير أمن البيانات التالية:
من خلال استخدام خوارزمية لتحويل أحرف النص العادي إلى تنسيق غير قابل للقراءة، تقوم مفاتيح التشفير بتشفير البيانات بحيث لا يستطيع قراءتها سوى المستخدمين المصرح لهم. برامج تشفير الملفات وقواعد البيانات تعمل كخط دفاع أخير للمجلدات الحساسة عن طريق إخفاء محتوياتها من خلال التشفير أو الترميز. معظم أدوات التشفير تتضمن أيضًا إمكانيات إدارة مفاتيح الأمان.
يستخدم محو البيانات برامجَ للكتابة فوق البيانات بالكامل على أي جهاز تخزين، مما يجعله أكثر أمانًا من مسح البيانات القياسي. ويتحقق من أن البيانات غير قابلة للاسترداد.
من خلال إخفاء البيانات، يمكن للمؤسسات أن تسمح للفرق بتطوير تطبيقات أو تدريب الأفراد الذين يستخدمون بيانات حقيقية. إنه يقوم بإخفاء معلومات التعريف الشخصية (PII) عند الضرورة لكي يتم التطوير في بيئات متوافقة.
تعتمد المرونة على مدى قدرة المؤسسة على تحمل أو التعافي من أي نوع من الإخفاقات —من مشاكل الأجهزة إلى نقص الطاقة والأحداث الأخرى التي تؤثر على توفر البيانات. تعتبر سرعة التعافي أمرًا بالغ الأهمية لتقليل التأثير.
يجب أن تعالج تقنيات وأدوات أمن البيانات التحديات المتزايدة الكامنة في تأمين بيئات الحوسبة المعقدة والموزعة والهجينة أو متعددة السحابات اليوم. ويشمل ذلك فهم مواقع تخزين البيانات، وتتبع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها، وحظر الأنشطة عالية الخطورة وحركات الملفات التي قد تكون خطرة.
أدوات حماية بيانات شاملة تُمكّن المؤسسات من تبني نهج مركزي لمراقبة وإنفاذ السياسات يمكن أن تُبسط المهمة. وتشمل هذه الأدوات:
تعمل أدوات اكتشاف البيانات وتصنيفها على البحث بنشاط عن المعلومات الحساسة داخل مستودعات البيانات المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك قواعد البيانات ومخازن البيانات ومنصات البيانات الضخمة والبيئات السحابية. يعمل هذا البرنامج على أتمتة عملية تحديد المعلومات الحساسة والتقييم والمعالجة للثغرات الأمنية.
تقوم أدوات مراقبة نشاط الملفات بتحليل أنماط استخدام البيانات، مما يمكّن فرق الأمان من رؤية من يقوم بالوصول إلى البيانات، واكتشاف الحالات غير الطبيعية، وتحديد المخاطر. يمكن لفرق الأمن أيضًا تطبيق حظر وتنبيه ديناميكي لأنماط النشاط غير الطبيعية.
تقوم أدوات مراقبة نشاط الملفات بتحليل أنماط استخدام البيانات، مما يمكّن فرق الأمان من رؤية من يقوم بالوصول إلى البيانات، واكتشاف الحالات غير الطبيعية، وتحديد المخاطر. يمكن لفرق الأمن أيضًا تطبيق حظر وتنبيه ديناميكي لأنماط النشاط غير الطبيعية.
تسهل هذه الأدوات عملية اكتشاف الثغرات الأمنية والتخفيف من حدتها مثل البرامج القديمة أو التكوينات الخاطئة أو كلمات المرور الضعيفة، ويمكنها أيضا تحديد مصادر البيانات الأكثر عرضة لخطر الانكشاف.
حلول حماية بيانات شاملة مع إمكانيات إعداد تقارير آلية يمكن أن توفر مستودعًا مركزيًا لسجلات تدقيق الامتثال على مستوى المؤسسة.
لا تتوقف حماية المعلومات الحساسة على الاكتشاف والتصنيف. تخطو أدوات DSPM خطوات أبعد لاكتشاف البيانات الظلية، وكشف الثغرات الأمنية، وتحديد أولويات المخاطر، وتقليل الانكشاف. المراقبة المستمرة توفر لوحات معلومات في الوقت الفعلي تساعد الفرق على التركيز على المعالجة والوقاية.
تتضمن استراتيجية أمن البيانات الشاملة الأشخاص والعمليات والتقنيات. إن وضع الضوابط والسياسات المناسبة يعتمد على الثقافة المؤسسية بقدر ما يتعلق بتوظيف التعليمات والخوارزميات الصحيحة. وهذا يعني جعل أمن المعلومات أولوية في جميع مجالات المؤسسة.
ضع في اعتبارك الجوانب التالية في استراتيجية أمن البيانات:
يمكنك تخزين بياناتك محليًا أو في مركز بيانات الشركة أو في السحابة العامة. بغض النظر، فأنت بحاجة إلى تأمين منشآتك ضد الدخلاء واتخاذ تدابير كافية لإخماد الحرائق والتحكم في المناخ. يتحمل مزود السحابة مسؤولية هذه الإجراءات الوقائية نيابة عنك.
اتبع مبدأ "الوصول بأقل الامتيازات" عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك. هذا يعني منح صلاحيات الوصول إلى قواعد البيانات والشبكات وحسابات الإدارة لأقل عدد ممكن من الأشخاص، وفقط للأفراد الذين يحتاجون إليها بشكل مطلق لإنجاز مهام عملهم.
قم بتحديث جميع البرامج إلى أحدث إصدار في أقرب وقت ممكن بعد صدور التحديثات أو الإصدارات الجديدة.
يُعد الحفاظ على نسخ احتياطية قابلة للاستخدام ومختبرة بدقة لجميع البيانات الهامة مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية قوية لأمن البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع جميع النسخ الاحتياطية لنفس ضوابط الأمان المادية والمنطقية التي تحكم الوصول إلى قواعد البيانات الأساسية والأنظمة الرئيسية.
قم بتحويل موظفيك إلى "جدران حماية بشرية". تعليمهم أهمية ممارسات الأمان الجيدة ونظافة كلمات المرور وتدريبهم على التعرف على هجمات الهندسة الاجتماعية يمكن أن يكون أمرًا حيويًا في حماية بياناتك.
إن تطبيق مجموعة شاملة من أدوات إدارة التهديدات واكتشافها والاستجابة لها في كل من بيئاتك المحلية والسحابية يمكن أن يقلل المخاطر ويقلل من فرصة حدوث خرق أمني.
في المشهد المتغير لأمن البيانات، تؤثر التطورات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وأمن السحابة المتعددة والحوسبة الكمومية على استراتيجيات الحماية، بهدف تحسين الدفاع ضد التهديدات.
يعمل الذكاء الاصطناعي على تضخيم قدرة نظام أمن البيانات لأنه يمكنه معالجة كميات كبيرة من البيانات. تدير الحوسبة المعرفية، وهي مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي، نفس المهام التي تقوم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى ولكنها تقوم بذلك عن طريق محاكاة عمليات التفكير البشري. في أمن البيانات، تسمح هذه المحاكاة بصناعة القرار في أوقات الحاجة الماسة.
تم توسيع تعريف أمن البيانات مع نمو القدرات السحابية. الآن، تحتاج المؤسسات إلى أدوات أكثر تعقيدًا لأنها تسعى إلى حماية ليس فقط البيانات، بل أيضًا التطبيقات وعمليات الأعمال الخاصة التي تعمل عبر السُحب العامة والخاصة.
تكنولوجيا ثورية، تعد التقنية الكمومية بتغيير العديد من التقنيات التقليدية بشكل كبير. ستصبح خوارزميات التشفير أكثر تنوعًا وتعقيدًا وأمانًا بشكل كبير.
مفتاح تطبيق استراتيجية فعالة لأمن البيانات هو تبني نهج قائم على المخاطر لحماية البيانات في جميع أنحاء المؤسسة. في المراحل المبكرة من عملية تطوير الاستراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار أهداف العمل والمتطلبات التنظيمية، يجب على الأطراف المعنية تحديد مصدر أو مصدرين للبيانات يحتويان على المعلومات الأكثر حساسية، والبدء بهما.
بعد وضع سياسات واضحة ومحكمة لحماية هذه المصادر المحدودة، يمكنهم بعد ذلك توسيع نطاق أفضل هذه الممارسات ليشمل بقية الأصول الرقمية للمؤسسة بطريقة ذات أولوية. إنّ تطبيق قدرات آلية لمراقبة البيانات وحمايتها يمكن أن يجعل أفضل الممارسات قابلة للتوسع بسهولة أكبر بكثير.
يحتاج تأمين البنية التحتية المستندة إلى السحابة إلى نهج مختلف عن النموذج التقليدي للدفاع عن محيط الشبكة. يتطلب الأمر أدوات شاملة لاكتشاف البيانات السحابية وتصنيفها، والمراقبة المستمرة للأنشطة وإدارة المخاطر. أدوات مراقبة السحابة يمكن أن تتمركز بين برنامج قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) لمزود الخدمة السحابية وتراقب البيانات أثناء النقل أو تعيد توجيه حركة المرور إلى منصة الأمان الحالية لديك. وهذا يُمكِّن التطبيق الموحد للسياسات، بغض النظر عن موقع البيانات.
إن استخدام الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة في بيئات الحوسبة المؤسسية آخذ في الازدياد على الرغم من المخاوف المشروعة لقادة الأمن بشأن مخاطر هذه الممارسة. إحدى طرق تحسين أمن سياسة نظام أحضر جهازك معك (BYOD) هي مطالبة الموظفين الذين يستخدمون أجهزتهم الشخصية بتثبيت برامج أمنية للوصول إلى شبكات الشركة، وبالتالي تعزيز التحكم المركزي والرؤية في الوصول إلى البيانات وحركتها.
إحدى الاستراتيجيات الأخرى هي بناء عقلية أمنية أولية على مستوى المؤسسة بأكملها عن طريق تعليم الموظفين قيمة أمن البيانات. تتضمن هذه الإستراتيجية تشجيع الموظفين على استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتحديث البرامج بانتظام، وعمل نسخ احتياطية للأجهزة، واستخدام تشفير البيانات.
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