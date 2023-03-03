ما المقصود بالكشف والاستجابة الموسَّعة (XDR)؟

تتعرض المؤسسات اليوم لقصف مستمر من التهديدات المتقدمة، والتي تُعرَف أيضًا بالتهديدات المستمرة المتطورة (APT). تتجاوز هذه التهديدات إجراءات الوقاية على نقاط النهاية وتختبئ داخل الشبكة لأسابيع أو شهور - تتحرك وتكتسب صلاحيات وتسرق البيانات وتجمع المعلومات من مختلف طبقات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات استعدادًا لهجوم واسع النطاق أو اختراق أمن البيانات. العديد من الهجمات الإلكترونية والاختراقات الأكثر ضررًا وتكلفة -مثل هجمات برامج الفدية واختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) والهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) والتجسس الإلكتروني- تُعَد أمثلة على التهديدات المتقدمة.
لقد زوَّدت المؤسسات نفسها بعدد كبير من أدوات وتقنيات الأمن الإلكتروني لمواجهة هذه التهديدات وسدّ مسارات الهجوم أو الأساليب التي يستخدمها المهاجمون الإلكترونيون لإطلاقها. تركِّز بعض هذه الأدوات على طبقات محددة من البنية التحتية، بينما تعمل أدوات أخرى على جمع بيانات السجلات والقياس عن بُعد عبر عدة طبقات.
في معظم الحالات، تكون هذه الأدوات منعزلة - فهي لا تتحدث مع بعضها. يترك هذا فرق الأمن لتعمل على ربط التنبيهات يدويًا لفصل الحوادث الفعلية عن الإيجابيات الزائفة، وتصنيف الحوادث حسب شدتها، وتنسيقها يدويًا للحد من التهديدات ومعالجتها. وفقًا لدراسة IBM حول المؤسسات الإلكترونية المرنة لعام 2021، أبلغت 32% من المؤسسات عن استخدام 21 إلى 30 أداة أمنية فردية للتعامل مع كل تهديد، بينما أبلغت 13% عن استخدام 31 أداة أو أكثر.
ونتيجةً لذلك، تستغرق التهديدات المتقدمة وقتًا طويلًا لتحديدها واحتوائها. يكشف تقرير IBM حول تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2022 أن متوسط مدة اختراق أمن البيانات يستغرق 277 يومًا للكشف عنه وحله. بناءً على هذا المتوسط، لن يتم احتواء الخرق الذي حدث في 1 يناير حتى 4 أكتوبر.
من خلال كسر الحواجز بين الحلول الفردية المخصصة لكل طبقة، توفِّر XDR لفرق الأمن المثقلة ومراكز عمليات الأمن (SOCs) رؤية شاملة وتكاملًا كاملًا يُتيح لهم اكتشاف التهديدات بسرعة أكبر، والاستجابة لها بشكل أسرع، وحلها بكفاءة أعلى - وتقليل الأضرار التي قد تتسبب بها.
في الوقت القصير نسبيًا منذ ظهورها، بدأت XDR تُحدِث فرقًا ملموسًا. وفقًا لتقرير "تكلفة خرق البيانات لعام 2022"، تمكَّنت المؤسسات التي تستخدم XDR من تقليل دورة حياة اختراق أمن البيانات بنسبة 29% وتقليل تكاليف الاختراق بنسبة 9% في المتوسط مقارنةً بالمؤسسات التي لا تستخدم XDR.