برنامج IBM Verify يفوز بجائزة Top Rated تعني جائزة Top Rated أن البائع يحظى بإعجاب كبير من قِبَل العملاء وأثبت أنه جدير بالثقة. يعتمد كل ذلك على التقييمات وما يعتقده العملاء، دون أي عروض ترويجية مدفوعة أو آراء خبراء. هذا الاعتراف المنصف بأفضل تقنية تعمل بين الشركات هو سبب ثقة العملاء بهذه الجوائز.