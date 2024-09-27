أسعد عملاءَك
مكِّن موظفيك
احمِ هوياتك
التخلص من حالة انعزال بيانات الهوية في صوامع
اقرأ أحدث إصدار من Gartner Magic Quadrant بشأن إدارة الوصول¹
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كيفية تحديث إدارة الهوية والوصول (IAM) أثناء حل الواقع الهجين (قراءة لمدة 5 دقائق)
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يؤدي إنشاء تجربة مصادقة متسقة وعديمة الاحتكاك عبر جميع التطبيقات إلى زيادة إنتاجية الموظفين وزيادة عدد اشتراكات العملاء.
تحسين وضع مخاطر الهوية للمؤسسات الهجينة ومتعددة السحابة. يوفر التحقق مصادقة قائمة على تجنب المخاطر بناءً على السلوكيات والقياسات الحيوية للمستخدم للمساعدة في الحماية من الهجمات القائمة على الهوية، مثل الاستيلاء على الحساب (ATO) في الوقت الحقيقي.
تمكّ، من بناء نسيج هوية لحل تحديات الهوية الحالية للبيئات الهجينة. نسيج الهوية هو حل مستقل عن المنتج يعمل على إزالة صوامع الهوية وتوسيع نطاق المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات القديمة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/بدون تعليمات برمجية.
تتوفر ميزات المصادقة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمستندة إلى اكتشاف المخاطر ومزيد من الميزات الأخرى المتقدمة التي يمكن نشرها كخدمة SaaS متعددة المستأجرين في مركز IBM Cloud أو كمستأجر واحد مخصص لمتطلبات تسكين البيانات.
استخدم الحلول المؤتمتة الجاهزة لاكتشاف الوصول المميز، والتحكم فيه، وتدقيقه عبر مؤسستك. افرض الأمن الأقل امتيازًا واستخدم إدارة مركزية لكلمات المرور في البيئات السحابية المتعددة الهجينة أو البيئات المحلية.
توفير، وتدقيق، وإعداد تقارير عن وصول المستخدم ونشاطه من خلال دورة الحياة، والامتثال، وقدرات تحليلات الهوية. يمكن العثور على المخالفين بسرعة باستخدام نموذج مخاطر النشاط التجاري أو فصل الواجبات (SoD) في حل واحد محلي.
الحماية من العناصر الضارة مع موازنة متطلبات الترخيص في حل SaaS. تساعد تقييمات المخاطر العميقة أي نظام لإدارة الهوية والوصول (IAM) على تعزيز الأمن وسلاسة التعامل بين المستخدمين، وليس فقط IBM.
وحّد إدارة هويتك من خلال حل واحد قوي من حلول الأدلة، وقابل للتوسع، وموضوع في حاوية.
قدرات المصادقة المتقدمة الحديثة، مثل إلغاء كلمة مرور للتطبيقات القديمة مع عمليات تكامل بدون رمز برمجي، والتي تؤدي إلى توفير تجربة سلسة.
انظر كيف نجح البنك التجاري الدولي (CIB) في سرعة الوصول السلس إلى العملاء وإدارة الهوية لحوالي 8,000 موظف.
تعرَّف على كيفية قيام مشغل الخدمات اللوجستية VLI بتسريع وصول المستخدم، وتقليل تهديدات البرامج الضارة، وضمان نقل البضائع بشكل أكثر أمنًا.
قام مكتب IBM CIO بتوفير أكثر من 800,000 مصادقة (بدون كلمة مرور أو FIDO2) منذ الترحيل إلى Verify.
يمكن أن يساعدك Verify على تلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك عبر الصناعات والمتطلبات.
شركة Magic Quadrant لإدارة الوصول من ¹ Gartner، هنري تيكسيرا، أبهيوداي دتا، ناثان هاريس، روبرتسون بيمينتال، 16 نوفمبر 2023. إن Gartner علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلتان، كما أن Magic Quadrant هي علامة تجارية مسجلة لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، وتُستخدم تلك العلامات في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة. لا تصادق Gartner على أي بائع، أو منتج، أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار موردين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.