تحليلات الهوية وإعداد التقارير  

التحديد الاستباقي للمخاطر المتعلقة بالوصول والتخفيف من حدتها عبر المستخدمين والصلاحيات والتطبيقات
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شاهد عمليًّا كيف تعزز قدرات التنسيق الخاصة ببرنامج Verify تجربة المستخدم

 

 

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الحصول على رؤية شاملة لمخاطر إدارة الهوية والوصول (IAM)

عندما تضيف مؤسستك موظفين أو متعاقدين أو عاملين عن بُعد جدد، يجب عليك توفير إمكانية الوصول حتى يتمكنوا من أداء المهام المعينة. وهذا ليس أمرًا ثابتًا، حيث يمكن أن تتغير الصلاحيات بمرور الوقت، بدءًا من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء الخدمة.

توفر قدرة تحليلات الهوية في IBM Verify القدرة على التحكم بشكل مناسب، بدءًا من منح الصلاحيات وحتى سحبها وإدارة التوسع غير الضروري في الصلاحيات. كما يمكنك أيضًا إنشاء معلومات متعلقة بمخاطر دورة حياة الهوية قابلة للتنفيذ.
السمات الرئيسية
Product UI screenshot for IBM Security Verify - Identity analytics - Highlight anomalies
تسليط الضوء على الحالات غير الطبيعية

اكتشف الحالات المشبوهة داخل مؤسستك، مثل التغيرات في صلاحية المستخدمين، باستخدام تحليلات Verify. تعمّق أكثر في تفاصيل الانتهاكات ودرجات المخاطر المتراكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 تحليل صلاحيات المستخدمين
Product UI screenshot for IBM Security Verify - Identity analytics - Get decision support
الحصول على الدعم لاتخاذ القرار

وازن بين درجات الثقة المحسوبة لاتخاذ قرارات مستنيرة. واتخذ إجراءات الإصلاح التي يقترحها Verify، مثل إعادة اعتماد الوصول أو إزالة الصلاحية.

 اتخاذ قرارات مستنيرة
اتخِذ الخطوة التالية

 

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