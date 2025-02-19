تحليلات الهوية وإعداد التقارير  

عندما تضيف مؤسستك موظفين أو متعاقدين أو عاملين عن بُعد جدد، يجب عليك توفير إمكانية الوصول حتى يتمكنوا من أداء المهام المعينة. وهذا ليس أمرًا ثابتًا، حيث يمكن أن تتغير الصلاحيات بمرور الوقت، بدءًا من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء الخدمة.
توفر قدرة تحليلات الهوية في IBM Verify القدرة على التحكم بشكل مناسب، بدءًا من منح الصلاحيات وحتى سحبها وإدارة التوسع غير الضروري في الصلاحيات. كما يمكنك أيضًا إنشاء معلومات متعلقة بمخاطر دورة حياة الهوية قابلة للتنفيذ.
اكتشف الحالات المشبوهة داخل مؤسستك، مثل التغيرات في صلاحية المستخدمين، باستخدام تحليلات Verify. تعمّق أكثر في تفاصيل الانتهاكات ودرجات المخاطر المتراكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وازن بين درجات الثقة المحسوبة لاتخاذ قرارات مستنيرة. واتخذ إجراءات الإصلاح التي يقترحها Verify، مثل إعادة اعتماد الوصول أو إزالة الصلاحية.