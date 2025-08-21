وصول آمن وسلس إلى أي شيء—باستخدام Verify

IBM Verify Customer Identity تقديم تجربة رقمية جذابة وحديثة وآمنة للعملاء والشركاء والمواطنين.

حل IBM Verify Workforce Identity القضاء على تعقيد وصول المستخدم في البيئات الهجينة من خلال تحديث إدارة الهوية.

IBM Verify Protection اكتشاف المخاطر والتهديدات المخفية المرتبطة بالهوية عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

IBM Identity Governance توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير قدرات الامتثال والتحليلات، في البيئة المحلية وعلى السحابة.

﻿IBM Verify Trust دمج الثقة المبنية على المخاطر في أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM)؛ لتقديم مصادقة أكثر ذكاءً.

﻿IBM Verify Directory﻿ وحِّد إدارة الهوية في مؤسستك من خلال حل واحد قوي من حلول الأدلة، وقابل للتوسع، ومُعبأ في حاوية.