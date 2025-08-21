إدارة الهوية والوصول المعتمدة من FedRAMP للقوى العاملة والعملاء
توفِّر IBM® Verify for Government إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) وإدارة الهوية والوصول للقوى العاملة (IAM) لهويات البشر والآلات لديك. على مدار أكثر من ثلاثة عقود، اعتمدت بعض كبرى المؤسسات وأهم البنى التحتية على IBM Verify.
يفرض تفويض FedRAMP مجموعة صارمة من الضوابط الأمنية، ما يضمن مستوى أمان أعلى للخدمات السحابية المستخدمة من قِبَل الوكالات الفيدرالية.
زيادة تسجيلات المواطنين مع تقليل المخاطر باستخدام مفاتيح مرور دون كلمة سر توفِّر مصادقة هوية مقاومة للتصيد وتحافظ على الخصوصية.
استخدام المستشار الأكثر ثقة؛ لتوسيع قدرات إدارة الهوية والوصول في وكالتك، ما يساعد على ضمان نمو آمن وقدرة على التكيف.
قم بتجربة الوصول الآمن إلى الهوية بطريقة مبسطة وسلسة. جرّب Verify.