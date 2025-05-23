دخلت Exostar في شراكة مع شركة IBM لمعالجة تعقيدات حوكمة وصول الجهات الخارجية وإدارته في المجالات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة. للتغلب على هذا التحدي، قامت Exostar بتنفيذ IBM Verify Identity Governance لتوسيع الخدمات التي توفرها منصة Access: One، حيث تتم إدارة أذونات الوصول الدقيقة عبر البيئات المحلية والسحابة.

وقد وفرت IBM Verify Identity Governance القدرة على تجميع حقوق الهوية والوصول المتباينة وربطها، وتحويلها إلى سياسات قائمة على الأعمال يسهل تفسيرها وإدارتها. قدم الحل، الذي تم دمجه مع Access: One، بنية تحتية كاملة الميزات لحوكمة الهوية مصممة انطلاقًا من متطلبات العمل بدلاً من قيود تكنولوجيا المعلومات، مما يساعد على ضمان قدر أكبر من المرونة والتحكم.

وقد اختارت شركة Exostar حل IBM Verify Identity Governance بسبب اتساع نطاق قدراته وسهولة تكامله. وعلى وجه الخصوص، سهّلت القدرة على إنشاء محول وساطة ثنائي الاتجاه عملية استجواب بيانات الهوية من Access: One من خلال قدرات التحليل والنمذجة الخاصة التي يوفرها IBM Verify Identity Governance. وقد تعاونت Exostar وIBM معاً لتنفيذ الحل، حيث استفادت Exostar من قدرات حوكمة الهوية الدقيقة التي توفرها منصة IBM Verify لتقديم حل متميز للسوق.

من خلال التحليلات التنبؤية والتحليلات الإلزامية، تمكن IBM Verify Identity Governance من تحسين Access: One من خلال رؤى أعمق للهوية، بما في ذلك دعم التعلم الآلي للتحليل التكيفي والاستحقاق وتسجيل المخاطر الذي أدى إلى تحسين نتائج الحوكمة. أعاد النهج القائم على نشاط الأعمال المتّبع في IBM Verify Identity Governance تعريف نموذج فصل الواجبات (SoD)، حيث تحول من المقارنات التقليدية بين الأدوار إلى إطار عمل أكثر فعالية وقائم على الامتثال. استخدمت Exostar واجهات برمجة تطبيقات REST في IBM Verify لتسهيل التكامل الأعمق وتوسيع نطاق الحوكمة عبر النظام البنائي لعملاء Exostar.

ونتيجة لذلك، بإمكان Exostar أن تدمج شركاء الأعمال والموردين مع Access: One في دقائق، مما يوفر تسجيل الدخول الموحد للشركاء والموردين مع تمكين شركاء الأعمال من إدارة المستخدمين الخاصين بهم من خلال الإدارة المفوضة. ويمكن القيام بكل ذلك من خلال واجهات تركز على الأعمال وتترجم الأذونات المعقدة إلى قواعد عمل سهلة الفهم. تقدم حلول Access: One وIBM Verify Identity Governance، التي يتم توفيرها بالشراكة مع شركة IBM، رؤية لا مثيل لها لحقوق الوصول والامتيازات والأنشطة في جميع أنحاء سلاسل التوريد، مما يعزز الأمن مع تعزيز التحكم المركزي في ظل إطار حوكمة موحد.