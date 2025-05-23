توفر Exostar منصة موثوقة للتعاون بين شركاء الأعمال في المجالات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة، حيث تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لمعالجة التعاون عبر سلاسل التوريد والقيمة. مع وجود Exostar في 175 دولة على مستوى العالم، توفر Exostar وصولاً آمنًا إلى أكثر من 200000 مؤسسة في مجالات مثل الطيران والدفاع والخدمات المصرفية والصناعات الدوائية.
تعتمد الشركات اليوم على أنظمة بنائية متعددة المستويات من الموردين والشركاء والجهات الخارجية الأخرى لتتمكن من تنفيذ أعمالها بنجاح. يتطلب هذا التعاون من قادة الأعمال فتح إمكانية وصول الجهات الخارجية إلى البيانات والأنظمة الداخلية الحساسة لمؤسساتهم. مع نمو الأعمال وتطورها، تصبح عمليات الحوكمة والإدارة الخاصة بإدارة كميات كبيرة من الهويات مستهلكة للوقت ومعقدة بشكل متزايد، وتواجه الشركات مخاطر الهجمات الإلكترونية القائمة على الهوية والتحديات التنظيمية.
أدركت Exostar الحاجة إلى حوكمة قوية وفعالة كجزء من منصة إدارة الهوية والوصول الخاصة بها، Access: One. باستخدام هذه المنصة، يمكن لعملاء Exostar تبسيط وأتمتة عمليات إدارة الوصول، وتقليل المخاطر المرتبطة بفتح الوصول لجهات خارجية وحماية أصولهم من الاختراق.
دخلت Exostar في شراكة مع شركة IBM لمعالجة تعقيدات حوكمة وصول الجهات الخارجية وإدارته في المجالات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة. للتغلب على هذا التحدي، قامت Exostar بتنفيذ IBM Verify Identity Governance لتوسيع الخدمات التي توفرها منصة Access: One، حيث تتم إدارة أذونات الوصول الدقيقة عبر البيئات المحلية والسحابة.
وقد وفرت IBM Verify Identity Governance القدرة على تجميع حقوق الهوية والوصول المتباينة وربطها، وتحويلها إلى سياسات قائمة على الأعمال يسهل تفسيرها وإدارتها. قدم الحل، الذي تم دمجه مع Access: One، بنية تحتية كاملة الميزات لحوكمة الهوية مصممة انطلاقًا من متطلبات العمل بدلاً من قيود تكنولوجيا المعلومات، مما يساعد على ضمان قدر أكبر من المرونة والتحكم.
وقد اختارت شركة Exostar حل IBM Verify Identity Governance بسبب اتساع نطاق قدراته وسهولة تكامله. وعلى وجه الخصوص، سهّلت القدرة على إنشاء محول وساطة ثنائي الاتجاه عملية استجواب بيانات الهوية من Access: One من خلال قدرات التحليل والنمذجة الخاصة التي يوفرها IBM Verify Identity Governance. وقد تعاونت Exostar وIBM معاً لتنفيذ الحل، حيث استفادت Exostar من قدرات حوكمة الهوية الدقيقة التي توفرها منصة IBM Verify لتقديم حل متميز للسوق.
من خلال التحليلات التنبؤية والتحليلات الإلزامية، تمكن IBM Verify Identity Governance من تحسين Access: One من خلال رؤى أعمق للهوية، بما في ذلك دعم التعلم الآلي للتحليل التكيفي والاستحقاق وتسجيل المخاطر الذي أدى إلى تحسين نتائج الحوكمة. أعاد النهج القائم على نشاط الأعمال المتّبع في IBM Verify Identity Governance تعريف نموذج فصل الواجبات (SoD)، حيث تحول من المقارنات التقليدية بين الأدوار إلى إطار عمل أكثر فعالية وقائم على الامتثال. استخدمت Exostar واجهات برمجة تطبيقات REST في IBM Verify لتسهيل التكامل الأعمق وتوسيع نطاق الحوكمة عبر النظام البنائي لعملاء Exostar.
ونتيجة لذلك، بإمكان Exostar أن تدمج شركاء الأعمال والموردين مع Access: One في دقائق، مما يوفر تسجيل الدخول الموحد للشركاء والموردين مع تمكين شركاء الأعمال من إدارة المستخدمين الخاصين بهم من خلال الإدارة المفوضة. ويمكن القيام بكل ذلك من خلال واجهات تركز على الأعمال وتترجم الأذونات المعقدة إلى قواعد عمل سهلة الفهم. تقدم حلول Access: One وIBM Verify Identity Governance، التي يتم توفيرها بالشراكة مع شركة IBM، رؤية لا مثيل لها لحقوق الوصول والامتيازات والأنشطة في جميع أنحاء سلاسل التوريد، مما يعزز الأمن مع تعزيز التحكم المركزي في ظل إطار حوكمة موحد.
من خلال تطبيق IBM Verify Identity Governance، حققت Exostar فوائد كبيرة، بما في ذلك ترجمة أكثر من 10000 استحقاق وإذن وسمة إلى بضع مئات من أدوار الأعمال، مما قلل من الأنشطة المتعلقة بالاعتماد والامتثال من أشهر إلى بضعة أسابيع. يتم الآن إعداد المستخدمين الشركاء وتوفير الوصول إلى التطبيقات الحساسة في أقل من 4 ساعات، بانخفاض 5 أيام عما كانت عليه سابقاً.
وبالإضافة إلى ذلك، وباستخدام قدرات الأتمتة في نظام IBM Verify Identity Governance، قللت Exostar من مخاطر الأعمال من خلال اعتماد الحسابات المؤتمتة وإزالة الحسابات اليتيمة تلقائيًا، وهو ما يمثل حوالي 15% من الحسابات النشطة.
تمكنت Exostar من تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة لعملائها من خلال تقليل أحجام تذاكر مكتب الخدمة بأكثر من 35%. تتعلق هذه التخفيضات بإعادة تعيين كلمة المرور وطلبات إلغاء قفل الحساب، مما يحرر الوكلاء للتركيز على الاستعلامات الأكثر تعقيداً.
ومع استمرار Exostar في النمو وتوسيع نطاق خدماتها، تظل الشركة ملتزمة بمواصلة الاستفادة من IBM Verify لتعزيز قدراتها في إدارة الهوية والوصول.
توفر Exostar منصة موثوقة للتعاون بين شركاء الأعمال في المجالات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة، حيث تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لمعالجة التعاون عبر سلاسل التوريد والقيمة. تأسست Exostar في عام 2000، وقد نمت لتصبح شركة رائدة في مجال توفير حلول إدارة الهوية والوصول مع التركيز القوي على الأمن والامتثال وتخفيف المخاطر. يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة ، ولها مكاتب في الهند والمملكة المتحدة وأستراليا.
تعرّف على كيفية مساعدة IBM Verify لك في إدارة وصول الجهات الخارجية وتقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية واختراق أمن البيانات.
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