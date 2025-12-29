كان التحدي الأول هو العثور على شريك للمساعدة على تنفيذ الخطة. قام بنك CIB بدراسة واستكشاف سوق الحلول المتاحة. يقول Hassan: "كنا نعلم أن إنشاء الكثير من التخصيصات سيؤدي إلى بيئة معقدة جدًا وصعبة الإدارة. أردنا التأكد من أن المنصة ستكون مرنة بما يكفي لتلبية متطلباتنا، مع الحفاظ على وظائفها الجاهزة بأقل قدر ممكن من التخصيصات".

توصَّل إلى أن IBM® Security تمتلك منصات الحوكمة التي يمكنها دعم استراتيجية بنك CIB. كما كانت IBM متاحة لتقديم الاستشارات، وهو ما كان مهمًا للفريق. ساعَد الجانب الاستشاري IBM بنك CIB على بناء نماذج حوكمة مناسبة لتطبيقاته.

قدَّمت IBM Security حلول IBM® Security Guardium وIBM® Identity and Access Management (IAM) وIBM® Security Identity Governance and Intelligence (IGI) وIBM® Privileged Access Management (PAM) وIBM® Security Verify Privilege Manager. تساعد هذه الحلول على مراقبة قواعد بيانات البنك، وحماية الخوادم الحساسة، وإدارة الالتزام باللوائح، ومنع انتهاكات فصل المهام (SoD)، وأتمتة عمليات التدقيق في تكنولوجيا المعلومات، ووضع حدود للتهديدات المحددة. وتوفِّر هذه الميزات بيئة أكثر أمانًا للمؤسسة.

كان التحدي الثاني هو دمج الحلول مع الأنظمة القديمة. يدير بنك CIB بيئة تكنولوجيا معلومات معقدة تضم أكثر من 120 تطبيقًا. وعند بدء تنفيذ الاستراتيجية في يوليو 2017، اعتمد الفريق منهجية قائمة على الأسلوب الرشيق (Agile).

يوضِّح Hassan: "قررنا التركيز على الإنجازات السريعة التي تحقق قيمة أعمال للأقسام. واخترنا التطبيقات التي ستوفِّر رؤية واضحة للصلاحيات الحساسة التي يمتلكها الموظفون".

تم دمج إعداد الأساس مع أنظمة الموارد البشرية (HR) لبنك CIB ونظام وحدة التحكم بالمجال (Domain Controller). ثم تم دمج تطبيق الخدمات المصرفية الأساسية، وقد اكتمل ذلك في يناير 2018.

يقول Hassan: "بحلول الوقت الذي أصبح فيه هذا النظام جاهزًا للعمل، بدأنا بدمج المزيد والمزيد من التطبيقات المعقدة مع IBM".

وكان التحدي الثالث هو نقل المعرفة. وهذا مجال آخر كان فيه استشاريو IBM جزءًا أساسيًا من الحل. دعم فريق IBM في مصر بنك CIB في أثناء تطوير مهارات الفريق الداخلي. وتعلَّم الموظفون كيفية استكشاف المشكلات، وإنشاء مهام سير العمل، ودمج التطبيقات لضمان استمرارية العمليات اليومية.

يقول Hassan: "اعتمدنا على خبرة IBM ودعمهم، ثم نقلوا المعرفة إلى فريق إدارة الهوية والوصول المحلي وبنك CIB لمواصلة المسيرة وبدء دمج المزيد من التطبيقات".

واجه بنك CIB العديد من التحديات عند دمج حلول الاستراتيجية مع أنظمته الحالية. لكن الأمر يستحق الجهد المبذول.