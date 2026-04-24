إدارة هوية الذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"


تأمين هوية الوكلاء والتفويض والحوكمة وإدارة الوصول، مع إنفاذ في الوقت الفعلي ومساءلة جاهزة للتدقيق

أربع ثغرات حساسة في أمن هوية الوكلاء

يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالتفكير والتصرف وتجميع الوصول بشكل مستقل. لم يتم تصميم إدارة الهوية والوصول (IAM) القديمة لهذا الغرض.

 

يتطلب أمان الهوية للذكاء الاصطناعي الوكيل تحققاً مستمراً، وبيانات اعتماد ديناميكية، وتطبيق وقت التشغيل على مستوى كل وكيل في بيئتك.
الوصول المستمر غير الخاضع للحوكمة 

يعمل الوكلاء على بيانات الاعتماد الدائمة دون التحقق في نقطة الاستخدام. عندما يتغير السلوك أو يتم اختراق أحد بيانات الاعتماد، يستمر الوصول وتتراكم المخاطر أسرع مما يمكن لأي فريق اكتشافه. 
تصعيد الامتيازات دون مراجعة 

يقوم الوكلاء بطلب الوصول واستدعاء الأدوات وتولي الأدوار بشكل ديناميكي، مما يؤدي إلى تراكم الامتيازات التي لم يتم منحها أو الموافقة عليها بشكل صريح. وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى إنشاء مسارات وصول لا يمتلك أي فريق رؤية كاملة لها.
لا إسناد، لا مساءلة 

يتصرف الوكلاء نيابة عن المستخدمين، مما يجعل أفعالهم غير قابلة للتمييز عن أفعال الإنسان في سجل التدقيق. عند وقوع حادث، لا يوجد سجل موثوق لفصل ما فعله الشخص عما فعله الوكيل بشكل مستقل، ما يترك الامتثال والتحليل الجنائي دون مسار واضح لحل المشكلة. 
عناصر تحكم مجزأة عبر الهوية والأسرار 

تدير معظم المؤسسات بيانات الاعتماد والوصول وحوكمة الهوية للهويات غير البشرية (NHIs) عبر أدوات منفصلة. والفجوات التي توجد بينهما هي المكان الذي يتراكم فيه التعرض: أسرار مشفرة في خطوط الأنابيب، أدوار إدارة الهوية والوصول (IAM) ممنوحة بشكل زائد بهدوء، ووكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون دون حواجز موحدة.

ما المقصود بأمن وقت التشغيل الوكيل؟

يشرح Tyler Lynch وBob Kalka الدور الحاسم للهوية وبيانات الاعتماد في تنفيذ وقت التشغيل الوكيل. في هذا العالم الجديد، تندمج إدارة الأسرار مع إدارة الهوية، وبيانات الاعتماد الديناميكية مع تدفقات OAuth، والتدفقات نيابة عن الطرف مع المصادقة – لتقديم أنماط لتوفير أمن وقت التشغيل لوكيل. تعرَّف على كيفية تأمين الهويات غير البشرية وأحمال تشغيل السحابة.

هوية الوكيل وإعداده

سجّل كل وكيل بهوية فريدة يمكن التحقق منها للتخلص من المفاتيح المشتركة وتمكين حوكمة قابلة للتتبع منذ اليوم الأول.
المصادقة والتفويض والترخيص

اربط إجراءات الوكيل بنيّة المستخدم من خلال تفويض خاضع للحوكمة، ورموز مميزة محددة النطاق، وموافقات، بما يوفّر دليلًا واضحًا على مَن فوّض أي إجراء.
الأقل امتيازًا ووعيًا بالمخاطر

بيانات اعتماد قصيرة العمر في الوقت المناسب، مخصصة لكل مهمة محددة. تحدث مصادقة الذكاء الاصطناعي في كل استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات والأدوات - مما يؤدي إلى سد فجوة الميل الأخير حيث تقع مخاطر الوكيل.
حوكمة وأدلة جاهزة للتدقيق

احصل على المساءلة الشاملة من البداية إلى النهاية مع سجلات تدقيق موقعة تربط كل إجراء وكيل بهوية بشرية للامتثال للذكاء الاصطناعي الوكيل مع الإلغاء الفوري وإثبات السيطرة.

IBM Verify

توفر منصة IBM Verify منصة هوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي تقدم خدماتها عبر سحابة هجينة، وتلبي احتياجات العملاء الذين يطلبون إما البرمجيات كخدمة أو قدرات الإدارة الذاتية.

توحد المنصة حوكمة الهوية، وإدارة الوصول، والوصول المميز، واكتشاف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)، وإدارة وضعية أمان الهوية (ISPM). يتيح ذلك توفير عناصر تحكم قوية في أمان هوية وقت التشغيل، وحوكمة الهويات البشرية والهويات غير البشرية، ويوفر قابلية تدقيق مستمرة عبر السحابة الهجينة والمتعددة، مما يضمن أن كل إجراء ينسب إلى هوية بشرية موثقة على مستوى بيئتك بأكملها. يساعد ذلك المؤسسات على الالتزام بضوابط الامتثال الصارمة، ويقلل من مخاطر الأمان، ويدعم التسليم المرن للأمان لكل أحمال التشغيل.

استكشِف Verify

HashiCorp Vault

يقضي HashiCorp Vault على التوسع السري من خلال إصدار وإدارة بيانات اعتماد ديناميكية قصيرة العمر بشكل مركزي بما في ذلك الرموز والشهادات ومفاتيح API وغير ذلك. تطبق Vault، المرتبطة بالهوية والتي يتم فرضها وفقًا للسياسة في وقت التشغيل، نهج الوصول بأقل امتيازات لكل إنسان وآلة ووكيل ذكاء اصطناعي على مستوى بيئتك.

استكشِف Vault

خدمات إدارة الهوية والوصول

خض تجربة خدمات إدارة الهوية والوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لإعادة صياغة مهام سير عمل المؤسسات عبر وكلاء أذكياء واستباقيين.

