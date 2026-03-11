دليل تمكين نموذج الأمن القائم على نهج الثقة الصفرية

مخطط عملي لتطبيق نهج الثقة الصفرية في البيئات متعددة السحابات.

يؤدي كلٌّ من الوصول القائم على عناوين IP، والتعامل اليدوي مع بيانات الاعتماد، والأنظمة القديمة لإدارة الوصول المميز (PAM ) إلى إبطاء التحول وتعرُّض أعمالك لمخاطر تشغيلية. ويساعد النهج الموحَّد القائم على وضع الهوية أولًا على تعزيز وضعك الأمني، وتقليل انتشار بيانات الاعتماد، وتحسين وصول الأجهزة والمستخدمين عبر جميع البيئات. تعرَّف على كيفية مساعدة الفِرق على التحرك بسرعة أكبر، وتبسيط العمليات، وفرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات على نطاق واسع لتقديم مبادرات السحابة بثقة.