فجوة المساءلة في الذكاء الاصطناعي المستقل: 

يحاول العديد من المؤسسات الحد من المخاطر المرتبطة بالوكلاء من خلال تطبيق ضوابط الحوكمة بصورة مجزأة. ويعالج كل جزء جانبًا من المشكلة، لكن أيًا منها لا يستطيع إثبات من منح الصلاحية ولأي إجراء وفي أي ظروف وبأي بيانات اعتماد. وتشمل هذه الأجزاء ما يلي:

منصات لإدارة الهوية تفهم المستخدمين، لكنها لا تفهم الأجهزة أو الوكلاء.

منصات لإدارة الأسرار تُصدر بيانات الاعتماد، لكنها تفتقر إلى السياق.

محركات للسياسات منفصلة عن فرضها أثناء التشغيل.

ولا يكفي أيٌّ من هذه العناصر بمفرده لحوكمة الوكلاء. فالحوكمة الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تعمل الهوية والسياسات وبيانات الاعتماد ضمن مستوى تحكم موحَّد، بحيث تُجيب الهوية عن سؤالَي مَن ولماذا، بينما تجيب بيانات الاعتماد عن سؤالَي ماذا وإلى متى. وعند دمجها ضمن حالة استخدام واحدة، فإنها توفِّر النزاهة والمساءلة.

وهنا تبرز قوة الجمع بين IBM Verify وHashiCorp Vault. فمعًا، يعملان على سد الفجوة بين سياق الهوية والتحكم في بيانات الاعتماد، من خلال ربط النية والسياسات والموافقات بالأسرار والرموز المميزة التي يستخدمها الوكلاء أثناء التشغيل. وبدلًا من التعامل مع الهوية والأسرار بوصفهما مجالين منفصلين، يُنشئ Verify وVault مستوى تحكم موحَّدًا لحوكمة صلاحيات الوكلاء مع فرض فعلي للضوابط، وليس مجرد توثيق لها.

يتولى IBM Verify إدارة هوية المستخدم والوكيل، وتحديد ما يُسمح للوكيل بتنفيذه، والظروف التي يُسمح فيها للمستخدم والوكيل بتنفيذ هذه الإجراءات.

أما HashiCorp Vault، فيوفر تخزينًا آمنًا للأسرار وإدارتها ويُنشئ بيانات اعتماد ديناميكية عند الطلب ويفرض مدة صلاحيتها (TTL) وتجديدها وإلغاءها، كما يوفر سياسات مركزية وسجلات تدقيق. وبذلك، لا يحتاج الوكلاء إلى بيانات اعتماد دائمة مضمَّنة داخل التعليمات البرمجية أو مهام سير العمل.

ومعًا، يقدمان للمؤسسات ما لم يكن متاحًا من قبل لوكلاء الذكاء الاصطناعي: تحكمًا يمكن إثباته دون تشكيل عوائق ناتجة عن التدخل البشري.