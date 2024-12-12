إدارة الموافقات

حدد الشروط التي تحتاج بموجبها السمات والأغراض الأخرى إلى موافقة المستخدم وإنشاء قواعد خصوصية مخصصة. وابحث من خلال كل القواعد التي أُنشئت للتحقق من الشروط القابلة للتطبيق ولضمان التغطية.