إدارة الموافقات

يوفر IBM Verify أداة مركزية لاتخاذ القرارات والمساعدة على أتمتة قواعد تحديد الموافقة عبر أغراض استخدام البيانات. ليست هناك حاجة لإعادة اختراع الإجراءات لكل تطبيق. يمكن لمنصة Verify التحكم في كيفية جمع البيانات وكيفية استخدامها وتحت أي ظروف تكون الموافقة مطلوبة.
حدد أغراض العمل مثل العروض الترويجية التسويقية أو الاتصالات أو إدارة ملفات تعريف الارتباط. ولكل غرض، حدد معلمات الوصول والاحتفاظ لسمات المستخدم ذات الصلة ولإدارة الخصوصية.
حدد الشروط التي تحتاج بموجبها السمات والأغراض الأخرى إلى موافقة المستخدم وإنشاء قواعد خصوصية مخصصة. وابحث من خلال كل القواعد التي أُنشئت للتحقق من الشروط القابلة للتطبيق ولضمان التغطية.
تعيين أغراض استخدام البيانات أو اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي (EULAs) لكل تطبيق. تفويض قرارات استخدام البيانات لتبسيط التحديثات. الاحتفاظ بسجل تدقيق لنشاط الموافقة عبر التطبيقات.
امنح المستخدمين القدرة على التعامل بأمان مع الصلاحيات الأساسية بأنفسهم، مثل تحديثات كلمة المرور، مع الحفاظ على الرؤية والتحكم.