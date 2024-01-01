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تقارير المحللين
اطّلع على مكانة IBM في مجال المصادقة بدون كلمة مرور
اكتشف السبب وراء ريادة حلول IBM في السوق سريعة التطور، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة حول إستراتيجيات المصادقة للعملاء لديهم.
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صُنفت IBM شركة رائدة في كل الفئات الأربع في تقرير Kuppingercole حول إدارة الهوية والوصل للعملاء
يمكن للحل الجيد لإدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) تحسين تجربة العملاء. يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن سوق إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) وتوجيهات لمساعدتك على العثور على الحل الذي يلبي احتياجات مؤسستك على أفضل وجه.
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تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
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تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لإدارة الوصول
أجرت Gartner تقييمًا لسوق إدارة الوصول لمساعدة المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني على البقاء على اطلاع دائم بالمشهد التنافسي واتخاذ قرارات مستنيرة لشركاتهم.
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شركة الاستشارات KuppingerCole تختار الشركة الرائدة في إدارة الوصول
اقرأ التقرير لفهم مؤهلات مسؤول المنتج والقائد العام وقائد السوق وقائد الابتكار.
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تقرير Identity Fabrics Leadership Compass لعام 2024
احصل على معارف قيّمة من خلال تقرير KuppingerCole الذي يقدم نظرة عامة شاملة على موفري أنظمة الهوية. اكتشف حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) الحديثة والقابلة للتخصيص المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات مؤسستك.
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ما المقصود بنسيج البيانات؟
في هذا التقرير، تقدم Gartner التعريف الكامل وكيف يمكن لقادة الأمن وإدارة المخاطر تطوير البنية التحتية الحالية لديهم لإدارة الهوية والوصول إلى نسيج الهوية.
اقرأ تقرير Gartner
ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في إدارة الوصول إلى الهوية
تُعد شركة IBM رائدة في مجال إدارة الوصول والهوية في الولايات المتحدة والقطاع العام الأمريكي والمملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل وألمانيا وفرنسا وسويسرا. اكتشف معارف جديدة لاختيار مزود الأمن الإلكتروني الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف مؤسستك.
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فيديوهات المنتج
فيديو
حماية المستخدمين، سواء داخل المؤسسة أو خارجها. استكشف حلولنا الحديثة لإدارة الهوية والوصول لتقديم تجربة آمنة وخالية من المشكلات لكل مستخدم وأصل وتفاعل مع البيانات.
شاهد الفيديو (1:40)
عرض توضيحي
اطّلع على قدرات Verify الأساسية، بما في ذلك التحليل التدريجي للمعلومات والوصول التكيفي وتسجيل الدخول الموحد والمصادقة متعددة العوامل.
مشاهدة الفيديو (2:58)
عرض توضيحي
احصل على رؤية كاملة لنشاط الوصول لكل الهويات. يساعد IBM Verify Identity Protection المؤسسات على تحديد مشكلات وضع الهوية والتهديدات ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
شاهد العرض التوضيحي (2:22)
ملخصات الحلول
تحديث إدارة الهوية والوصول لتتماشى مع الواقع الهجين
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لإدارة الهوية والوصول (IAM) في مؤسستك متعددة السحابة الهجينة.
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حل تحديات الهوية اليوم باستخدام نسيج الهوية
بناء نسيج هوية لا يعتمد على المنتج للتخلص من التعقيدات المتعلقة بالهوية.
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بناء نسيج هوية عبر صوامع إدارة الهوية والوصول باستخدام Identity Orchestration
أنشئ تجربة مستخدم رائعة وحسّن وضع المخاطر من خلال إحداث تغييرات من دون تعليمات برمجية أو تغييرات منخفضة التعليمات البرمجية.
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المدونات
صُنفت IBM شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2023 لإدارة الوصول
يسعدنا أن نشارككم الأخبار السارة بأن شركة IBM قد صُنفت شركة رائدة في أحدث تقارير Gartner Magic Quadrant لإدارة الوصول. وقد حظيت IBM بتقدير لقدرتها على تنفيذ رؤيتها بشكل كامل.
التخلص من تعقيدات حلول الهوية في البيئات الهجينة
اقرأ منشور المدونة وتعرف على كيفية إدارة هويات المستخدمين بشكل متسق وفعال عبر العديد من المنصات والأدلة الخاصة بإدارة الهوية والوصول.
إتقان أمن الهوية
دليل مبسط حول أفضل ممارسات إدارة الهوية وبيانات الاعتماد والوصول على المستوى الفدرالي (ICAM). يتعمق هذا المقال في تأمين الأصول الرقمية والتخفيف من حدة التهديدات الإلكترونية، ويوضح مزايا نشر أنظمة إدارة الهوية وبيانات الاعتماد والوصول الفيدرالية، ويقدم معارف حول أفضل ممارسات التنفيذ.
ندوات الإنترنت
ندوة الإنترنت حسب الطلب
تنسيق إدارة الهوية والوصول باستخدام مصمم تدفق منخفض التعليمات البرمجية/من دون تعليمات برمجية باستخدام IBM Verify SaaS
تعرف على ما يعنيه تنسيق إدارة الهوية والوصول عبر تجارب المستخدمين والأمان وتحديث الهوية، وكيف يمكّن IBM Verify المؤسسات من تبسيط إدارة الهوية والوصول عبر مصمم التدفق.
ندوة الإنترنت حسب الطلب
تنسيق تجارب المستخدمين مع تقييمات المخاطر باستخدام IBM Verify و Secure
انضم إلينا في هذه الندوة عبر الإنترنت للتعرف على كيفية تنسيق تجارب المستخدمين في مؤسستك خلال مرحلة تأهيل المستخدمين، وعملية استرداد بيانات الاعتماد، وكل أحداث المصادقة والتفويض.
ندوة الإنترنت حسب الطلب
تمكين الهوية المتمحورة حول المستخدم في IBM Verify SaaS
اعرف وشاهد كيف يمكّن IBM Verify SaaS الهوية المتمحورة حول المستخدم لتوسيع تجربة إدارة الوصول الحالية باستخدام بيانات الاعتماد القابلة للتحقق والهوية اللامركزية.
ندوة الإنترنت حسب الطلب
تبسيط إدارة الهوية من خلال تنسيق نسيج الهوية
تعرف على كيفية مساعدة نهج IBM الذي لا يعتمد على المنتج لتنسيق نظام الهوية على القضاء على صوامع الهوية وتوسيع نطاق آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات القديمة من خلال إحداث تغييرات من دون تعليمات برمجية.
ندوة الإنترنت حسب الطلب
اليوم التقني المخصص لحوكمة الهوية وإدارتها: حدّث استثمارك في الهوية باستخدام IBM Verify
انضم إلى هذا اليوم التقني المتعمق الذي يركز على قدرات حوكمة الهوية وإدارتها (IGA) الحديثة عبر مجموعة حلول IBM Verify. سيصحبك خبراء التقنية لدينا في عروض حية تركز على حالات استخدام حوكمة الهوية وإدارتها.
ندوة الإنترنت حسب الطلب
تحديث إدارة الهوية والوصول في التعليم العالي لزيادة الإنتاجية
انضم إلى هذه الندوة عبر الإنترنت، والتي سنتناول فيها كيف يجب على مؤسسات التعليم العالي التفكير في تحويل إدارة الهوية والوصول من خلال نُهج مثبتة وقائمة على النتائج.
مقاطع فيديو تعليمية
فيديو
ما المقصود بنسيج الهوية؟
في هذا الفيديو، يشرح Bob Kalka المقصود بنسيج الهوية وكيف يمكن أن يساعدك على إدارة المستخدمين وهوياتهم وحساباتهم عبر كل الأنظمة والتطبيقات المختلفة التي يحتاجون إلى الوصول إليها، ويكشف عن الأمور السبعة المهمة لأي نهج لنسيج الهوية.
مشاهدة الفيديو (16:13)
فيديو
ما المقصود بإدارة الهوية والوصول (IAM)؟
شاهد المهندس المتميز، Jeff Crume، وهو يتحدث عن الأخيار والأشرار - والنقاط الأربعة الأساسية: الإدارة، والمصادقة، والتفويض، والتدقيق. كيف ترتبط النقاط الأربعة الأساسية بمنّ يجب أن يمتلك صلاحية الوصول إلى بياناتك ومن لا يجب.
مشاهدة الفيديو (3:36)
فيديو
ما المقصود بتسجيل الدخول الموحد (SSO)؟
في هذا الفيديو، يشرح Jeff Crume كيف يمكن لخيار أفضل بكثير، وهو تسجيل الدخول الموحد أو اختصارًا SSO، أن يساعدك على إدارة كمية هائلة من كلمات المرور من دون التضحية بالأمان.
مشاهدة الفيديو (6:19)
فيديو
ما المقصود بالمصادقة متعددة العوامل؟
تعزز المصادقة متعددة العوامل تأكيد هويتك. في هذا الفيديو، يشرح Jeff Crume كيف يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه العوامل المختلفة إلى زيادة أمان نظامك.
مشاهدة الفيديو (3:02)
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