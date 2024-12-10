الصفحة الرئيسية الأمان Verify Directory ﻿IBM Verify Directory﻿
وحِّد إدارة الهوية في مؤسستك من خلال حل واحد قوي من حلول الأدلة، وقابل للتوسع، ومُعبأ في حاوية.
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ملصق تجريدي لأيقونات أشخاص، وصورة مبنى، وبيانات تسجيل الدخول وكلمة مرور محررة فوق مستطيلات رأسية
تخلص من صوامع الهويات باستخدام دليل موثوق محايد المورد

على الرغم من الاستثمارات الإلكترونية الضخمة، فإن الهوية أصبحت هي الناقل الرئيسي للهجمات، حيث إن 61% من جميع حوادث الاختراق تنطوي على بيانات اعتماد مسروقة أو مُساء استخدامها1. أدى انتشار بيئات السحابة المتنوعة، لكل منها هويتها الخاصة، إلى جانب تعقيدات الأنظمة القديمة، إلى وجود رؤية ناقصة وصوامع هوية مجزأة ومخاطر متزايدة.

يتكامل حل IBM Verify Directory بسلاسة مع أدوات الهوية الموجودة لديك، ما يساعد المؤسسات على:

  • التخلص من حالة انعزال بيانات الهوية في صوامع
  • إنشاء دليل سحابة أصلية قابل للتوسع ومتاح بدرجة كبيرة
  • توفير الأساس لاكتشاف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR)
 تنزيل تقرير Magic Quadrant الصادر عن مؤسسة Gartner لعام 2023 حول إدارة إمكانيات الوصول
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
إعداد التقارير

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.

موجز التأثيرات الصادر عن مؤسسة EMA لعام 2024 حول حل إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المقدم من IBM اقرأ التقرير
تقرير Gartner الجديد: ما المقصود بنسيج البيانات؟ تعرَّف على الكيفية التي يُتيح نسيج الهوية من خلالها التحكم المستمر والرؤية الشاملة
الميزات التخلص من صوامع الهويات

أنشئ عرضًا واحدًا موثوقًا لأي هوية معينة عبر جميع البيئات. توفر شركة IBM مصدرًا واحدًا للحقيقة والإدارة والتنفيذ لإطلاق العنان للمزيد من الذكاء وحالات الاستخدام المفيدة ورصد التهديدات مع تمكينك من بناء نسيج الهوية.

 قابل للتوسع، ومرن، وقائم على السحابة الأصلية

استمتع بالتوسع مع كبرى عمليات النشر، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مئات الملايين من الهويات وأكثر من 5000 عملية تسجيل دخول في الثانية. تدعم خيارات النشر المرنة أحدث متطلبات أنظمة التشغيل وKubernetes لنماذج عمليات النشر على السحابة المتعددة والهجينة.

 تعزيز الوضع الأمني

بفضل جمع ملفات تعريف الهوية في مكان واحد، أصبح برنامج IBM Verify أساس عمليات الكشف الدقيق عن التهديدات والاستجابة لها. استمتع برؤية لا مثيل لها للمستخدمين والأجهزة والأنظمة عبر المؤسسة، ما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة تُحقق أهداف الأعمال.
كيفية الشراء

تواصل مع أحد خبراء شركة IBM لمناقشة خيارات التسعير الخاصة بحل Verify Directory.
الموارد التخلص من تعقيدات حلول الهوية في البيئات الهجينة

تعرّف على كيفية مساعدة نسيج الهوية الفعال على إزالة الصوامع وتسهيل العمليات عبر مصادر ومنصات متعددة.

 ملخص التأثير الصادر عن EMA لعام 2024 بخصوص حل IBM لإدارة الهوية والوصول

تعرف على الإمكانات الجديدة المحسّنة لإدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) في برنامج IBM Verify.

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