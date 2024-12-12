يمكن أن يؤدي تعزيز الأمن إلى حدوث خلافات بين موظفيك والمستهلكين. يوفر برنامج IBM Verify Trust إمكانية إجراء تقييمات عميقة لمخاطر أنظمة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM)، ما يقلل من الخلافات إلى أدنى حد. يساعد برنامج Verify Trust، القائم على محرك إدارة المخاطر ®IBM Trusteer، على الحماية من الجهات الخبيثة مع تحقيق التوازن بين متطلبات المصادقة متعددة العوامل (MFA).
في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
موجز التأثيرات الصادر عن مؤسسة EMA لعام 2024 حول حل إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المقدم من IBM
استخدم نظام إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) لديك لتكوين الوصول التكيفي من دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
قدّم تجارب رقمية سلسة للتقليل من معدل ترك العملاء للعلامة التجارية وتحسين سمعتها.
تساعد زيادة الثقة في الكشف عن المخاطر على الحد من التشخيصات الخاطئة ومتطلبات المصادقة متعددة العوامل (MFA) غير الضرورية.
يساعد سياق المخاطر الشامل المُقيّم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على توفير عوامل مصادقة أكثر أمانًا.
اكتشف الانحرافات بناءً على سلامة الجهاز وخصائص الشبكة والقياسات الحيوية السلوكية.
حدد الأنماط الاحتيالية مثل سمات الانتحال والإصابات بالبرامج الخبيثة والسلوك غير البشري.
استفد من إجراءات الحماية المستهدفة الجديدة التي ينشرها مركز أبحاث IBM Security باستمرار.
يوفر برنامج IBM Verify السياق والذكاء اللازمين لاتخاذ القرارات المتعلقة بمن يجب أن يكون لديه حق الوصول وإلى أي شيء، ما يُعزز المؤسسات بالمصادقة القائمة على المخاطر والوصول التكيفي.
استكشف العرض التوضيحي وتعرّف على كيفية تحقيق التوازن بين الأمان وتجارب المستخدمين بشكل جيد.