الوصول التكيفي

ينبغي أن يكون التحكم الفعال في إمكانيات الوصول قائمًا على الموازنة بين الثقة والمخاطر. يستخدم برنامج IBM Verify التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل المعايير الرئيسية — المستخدم والجهاز والنشاط والبيئة والسلوك — في سياقها لتحديد مستوى المخاطر الكلي. يؤدي هذا التحليل إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة ومبنية على سياق فيما يتعلق بالمصادقة لتعزيز حماية أعمالك وتجارب المستخدمين لديك.
يمكنك حماية المستخدمين بشكل استباقي من المخاطر بضغطة زر واحدة في نسخة البرمجيات كخدمة (SaaS) من برنامج Verify من خلال تحديد مستويات كلية للمخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سياسات الوصول. السماح بإمكانيات وصول سهلة للمستخدمين منخفضي المخاطر. حظر الوصول أو جعله صعبًا في الظروف عالية المخاطر باستخدام المصادقة السياقية القائمة على تقييم المخاطر (RBA) والوصول التكيفي.
يمكنك تصفية أنشطة المصادقة لتحديد المشكلات. عرض تفاصيل الأحداث عالية المخاطر المُرسلة إلى إدارة الحالات والتحقيق في المخاطر المرصودة.