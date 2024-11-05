إعداد التقارير تصنيف شركة IBM بأنها شركة رائدة في 4 فئات في تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء في Kuppingercole لعام 2024 يمكن للحل الجيد لإدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) أن يُسهم في تحسين تجربة العملاء. يوفِّر هذا التقرير نظرة عامة على سوق إدارة الهوية والوصول للعملاء ودليلًا يساعدك على العثور على الحل الأنسب لاحتياجات مؤسستك.

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