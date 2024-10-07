أمثلة على خصوصية البيانات

يُعَد الامتثال للخصوصية مجرد بداية فقط. ورغم أن اتِّباع القانون يمكن أن يساعد على تجنب العقوبات، إلا أنه قد لا يكون كافيًا لحماية معلومات التعريف الشخصية (PII) وغيرها من البيانات الحساسة بشكل كامل من المخترقين وسوء الاستخدام وتهديدات الخصوصية الأخرى.

تتضمن بعض المبادئ والممارسات الشائعة التي تستخدمها مجموعات المؤسسات لتعزيز خصوصية البيانات ما يأتي:

رؤية البيانات

ولإدارة البيانات بشكل فعَّال، تحتاج المؤسسة إلى معرفة أنواع البيانات التي تمتلكها، ومكان وجود هذه البيانات، وكيف يتم استخدامها.

تتطلب بعض أنواع البيانات، مثل القياسات الحيوية وأرقام الضمان الاجتماعي، حماية أقوى من غيرها. وتساعد معرفة كيفية انتقال البيانات عبر الشبكة على تتبُّع الاستخدام واكتشاف النشاط المشبوه وتطبيق التدابير الأمنية بشكل فعَّال.

أخيرًا، يساعد توفُّر رؤية شاملة للبيانات على تسهيل الامتثال لطلبات الأشخاص المعنيين بالبيانات للوصول إلى معلوماتهم، أو تحديثها، أو حذفها. وإذا لم يكن لدى المؤسسة جرد كامل للبيانات، فقد تترك بعض سجلات المستخدمين عن غير قصد بعد طلب الحذف.

مثال

يقوم بائع التجزئة الرقمي بتسجيل جميع أنواع بيانات العملاء المختلفة التي يمتلكها، مثل الأسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، ومعلومات الدفع المحفوظة. ثم يحدد كيفية انتقال كل نوع من البيانات بين الأنظمة والأجهزة، ومن لديه حق الوصول إليها (بما في ذلك الموظفون والأطراف الثالثة)، وكيف يتم استخدامها. وأخيرًا، يصنِّف بائع التجزئة البيانات بناءً على مستويات الحساسية ويطبِّق ضوابط مناسبة على كل نوع. ثم تُجري الشركة عمليات تدقيق منتظمة للحفاظ على تحديث جرد البيانات.

تحكم المستخدم

يمكن للمؤسسات الحد من مخاطر الخصوصية من خلال منح المستخدمين أكبر قدر ممكن من التحكم في جمع البيانات ومعالجتها. وإذا حصلت الشركة دائمًا على موافقة المستخدم قبل القيام بأي شيء ببياناته، فمن الصعب على الشركة انتهاك خصوصية أي شخص.

ومع ذلك، يتعين على المؤسسات في بعض الأحيان معالجة بيانات شخص ما دون موافقته. وفي تلك الحالات، يجب على الشركة التأكد من أن لديها سببًا قانونيًا وجيهًا للقيام بذلك، مثل صحيفة تقوم بالتغطية على الجرائم التي يفضل مرتكبوها إخفاءَها.

مثال

يقوم موقع التواصل الاجتماعي بإنشاء بوابة لإدارة بيانات الخدمة الذاتية. يمكن للمستخدمين تنزيل جميع البيانات التي يشاركونها مع الموقع، وتحديث بياناتهم أو حذفها، وتحديد كيفية معالجة الموقع لمعلوماتهم.

حدود البيانات

على الرغم من أن توسيع نطاق جمع البيانات قد يبدو جذابًا، إلا أن زيادة كمية البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة تعني تعرضها لمزيد من المخاطر المتعلقة بالخصوصية. وبدلاً من ذلك، يمكن للمؤسسات اعتماد مبدأ التقييد: تحديد غرض معين لجمع البيانات وجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

كما يجب أن تكون سياسات الاحتفاظ محدودة أيضًا. حيث يتعين على المؤسسة التخلص من البيانات بمجرد تحقيق الغرض المحدد منها.

مثال

تُجري وكالة الصحة العامة تحقيقًا حول انتشار مرض في حي معين. لا تجمع الوكالة أي معلومات تعريف شخصية من الأسر المشمولة بالاستطلاع. بل تسجِّل فقط إذا ما كان الشخص مريضًا. وعند اكتمال الاستطلاع وتحديد معدلات الإصابة، تحذف الوكالة البيانات.

الشفافية

يجب على المؤسسات أن تبقي المستخدمين على اطِّلاع بكل ما تفعله ببياناتهم، بما في ذلك أي شيء يقوم به شركاؤها من الأطراف الثالثة.

مثال

يرسل البنك إشعارات الخصوصية السنوية إلى جميع عملائه. تحدد هذه الإشعارات جميع البيانات التي يجمعها البنك من أصحاب الحسابات، وكيف يستخدم هذه البيانات لأشياء مثل الامتثال التنظيمي وقرارات الائتمان، ومدة احتفاظه بالبيانات. كما يقوم البنك بتنبيه أصحاب الحسابات إلى أي تغييرات تطرأ على سياسة الخصوصية الخاصة به بمجرد إجرائها.

التحكم في الوصول

يمكن أن تساعد إجراءات التحكم في الوصول الصارمة على منع الوصول والاستخدام غير المصرح به. فالأشخاص الذين يحتاجون إلى البيانات لأسباب مشروعة هم فقط من يمكنهم الوصول إليها. ينبغي للمؤسسات استخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو تدابير قوية أخرى للتحقق من هويات المستخدمين قبل منحهم حق الوصول إلى البيانات. ويمكن أن تساعد حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) على فرض سياسات دقيقة للتحكم في الوصول على مستوى المؤسسة.

مثال

تستخدم شركة التكنولوجيا نهج التحكم في الوصول المستند إلى الدور لتعيين امتيازات الوصول بناءً على أدوار الموظفين. يمكن للأشخاص الوصول فقط إلى البيانات التي يحتاجون إليها لتنفيذ مسؤوليات الوظيفة الأساسية، ولا يمكنهم استخدامها إلا بالطرق المعتمدة. على سبيل المثال، يمكن لرئيس الموارد البشرية رؤية سجلات الموظفين، ولكن لا يمكنه رؤية سجلات العملاء. يمكن لممثلي خدمة العملاء الاطِّلاع على حسابات العملاء، ولكن لا يمكنهم الاطِّلاع على بيانات الدفع المحفوظة للعملاء.

إجراءات أمن البيانات

يجب على المؤسسات استخدام مجموعة من الأدوات والأساليب لحماية البيانات أثناء التخزين والانتقال والاستخدام.

مثال

يقوم مقدم الرعاية الصحية بتشفير تخزين بيانات المرضى ويستخدم نظام كشف التسلل لمراقبة أي حركة إلى قاعدة البيانات. ويستخدم أداة منع فقدان البيانات (DLP) لتتبع كيفية نقل البيانات وكيفية استخدامها. وإذا اكتشفت نشاطًا غير مشروع، مثل حساب موظف ينقل بيانات المريض إلى جهاز غير معروف، تُطلق الأداة إنذارًا وينقطع الاتصال.

تقييمات تأثير الخصوصية

تحدد تقييمات تأثير الخصوصية (PIAs) مدى المخاطر التي يشكلها نشاط معين على خصوصية المستخدم. وتحدِّد كذلك كيف يمكن أن تؤدي معالجة البيانات إلى الإضرار بخصوصية المستخدم وتوضح كيفية منع هذه المخاوف المتعلقة بالخصوصية أو التخفيف من حدتها.

مثال

تقوم شركة التسويق دائمًا بإجراء تقييم تأثير الخصوصية قبل كل مشروع جديد لأبحاث السوق. وتستغل الشركة هذه الفرصة لتحديد أنشطة المعالجة بوضوح وسد أي ثغرات في أمان البيانات. بهذه الطريقة، يتم استخدام البيانات فقط لغرض معين وحمايتها في كل خطوة. وإذا حددت الشركة مخاطر جسيمة لا يمكنها التخفيف منها بشكل معقول، فإنها تعيد تنظيم مشروع البحث أو تلغيه.

خصوصية البيانات حسب التصميم ومن خلال الإعدادات الافتراضية

خصوصية البيانات حسب التصميم ومن خلال الإعدادات الافتراضية هي فلسفة تنص على أن الخصوصية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من كل ما تفعله المؤسسة، كل منتج تبنيه وكل عملية تتبعها. ويجب أن يكون الإعداد الافتراضي لأي نظام هو الأكثر ملاءمة للخصوصية.

مثال

عندما يشترك المستخدمون في تطبيق لياقة بدنية، تكون إعدادات الخصوصية في التطبيق مضبوطة تلقائيًا على "عدم مشاركة بياناتي مع أطراف ثالثة". ويجب على المستخدمين تغيير إعداداتهم يدويًا للسماح للمؤسسة ببيع بياناتهم.