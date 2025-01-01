أتمتة تقارير البيانات الخاصة لتحسين دقة الامتثال وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات في جميع أنحاء مؤسستك باستخدام IBM OpenPages Data Privacy Management.
مع IBM OpenPages Data Privacy Management، يمكنك فهم كيفية استخدام البيانات الخاصة في جميع أنحاء مؤسستك بشكل كامل. توفر هذه الوحدة رؤية كاملة وفي الوقت الفعلي لكيفية استخدام البيانات الحساسة وتخزينها والوصول إليها في جميع أنحاء مؤسستك من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان المضمنين. اطّلع على البيانات التي يتم الوصول إليها والأوقات التي يتم ذلك فيها لتسريع عملية مراقبة المخاطر. يمكنك أتمتة عملية إعداد تقارير البيانات الخاصة لتحسين الدقة وتقليل وقت التدقيق وتسريع المبادرات في جميع أنحاء المؤسسة.
تقدم لوحة المعلومات جميع المعلومات المتعلقة بأصول البيانات بما في ذلك تقسيم الأصول حسب الاختصاص القضائي وحالة التقييمات. كما تُعيَّن روابط مفيدة ومهام متعلقة بالخصوصية للمستخدم.
تأكد من توافق أصول البيانات في مؤسستك باستخدام وظيفة تقييم الاستبيان المُدمجة التي تُمكِّن فرق الخصوصية من إنشاء استبيانات الخصوصية ذات الصلة وإرسالها إلى مالكي البيانات لإكمالها.
يمكن التحقيق في مشكلات الخصوصية المُحددة أثناء عملية التقييم ومعالجتها باستخدام القدرات المُدمجة لإدارة المشكلات، ما يتيح التعاون بين مسؤولي الخصوصية ومالكي البيانات لحل المشكلات.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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