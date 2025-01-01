IBM OpenPages Financial Controls Management
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رسم توضيحي متساوي القياس للمشهد القائم على الأتمتة للبيانات بالذكاء الاصطناعي
إدارة الضوابط المالية

تقليل تكلفة الامتثال للوائح Sarbanes-Oxley ولوائح إعداد التقارير المالية وتعقيدها باستخدام IBM OpenPages Financial Controls Management.

تزيد وحدة إدارة الضوابط المالية OpenPages Financial Controls Management فعالية إجراءات الامتثال وكفاءتها. تتيح هذه الأدوات لصانعي القرارات إمكانية الاطلاع بشفافية على وضع الضوابط المالية وتمنحهم الثقة في تلبية متطلبات الامتثال المالي.
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ما الذي ستحصل عليه
المصدر المركزي لبيانات الضوابط المالية توفر مصدرًا مركزيًا لجميع الضوابط المالية وبيانات الامتثال بما في ذلك الكيانات والعمليات والحسابات والمخاطر والضوابط والاختبارات ونتائج الاختبارات. وهي تقدم رؤية شاملة للبيانات المالية وأنشطة الامتثال من خلال الاستفادة من رسم خرائط التبعية ومشاركة وثائق العمليات، بالإضافة إلى المخاطر والضوابط المرتبطة بها.
ذكاء الأعمال ودعم القرار تزود الإدارة التنفيذية بشفافية حول حالة الامتثال باستخدام لوحات معلومات غنية وتفاعلية وتقارير مبتكرة معدة مسبقًا. تتميز لوحات المعلومات بسهولة إعدادها وتمنح المستخدمين رسومًا بيانية مفيدة تُظهر علاقات البيانات وأنشطة التخطيط والمهام اليومية بوضوح. 
عملية الامتثال الموحدة تعمل على أتمتة عملية تحديد النطاق والاختبار والمراجعات والاعتماد والمعالجة المستمرة لمساعدة المؤسسات على الوفاء بالتزامات الامتثال المالي. كما أنها تدعم تحليل الفجوات لتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين.
المزايا مهام سير العمل المبتكرة

يمكنك تصميم مهام سير العمل وتكوينها وإدارتها لتزويد المستخدمين بالمعلومات ذات الصلة. استخدم سير العمل لإدارة التقارير المالية وأنشطة الامتثال وتعيين المهام وإخطار الأطراف المعنية.

 محرك الحساب

يوفر محرك الحساب القدرة على أتمتة متطلبات الأعمال والعمليات وأنشطة تحديد النطاق وتكييفها.

 واجهة المستخدم المرنة

تعمل واجهة المستخدم المرتكزة على المهام على تعزيز دقة البيانات. يمكن تخصيص طرق العرض لتتوافق مع هيكل مستندات المؤسسة ولتصور البيانات في مخططات وتنسيقات منظمة.
أتمتة عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) الخاصة بك بسهولة

يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

اقرأ ملخص حل IBM OpenPages
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management حوكمة تكنولوجيا المعلومات IBM OpenPages حل إدارة مخاطر الجهات الخارجية IBM OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Policy Management
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