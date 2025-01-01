تقليل تكلفة الامتثال للوائح Sarbanes-Oxley ولوائح إعداد التقارير المالية وتعقيدها باستخدام IBM OpenPages Financial Controls Management.
تزيد وحدة إدارة الضوابط المالية OpenPages Financial Controls Management فعالية إجراءات الامتثال وكفاءتها. تتيح هذه الأدوات لصانعي القرارات إمكانية الاطلاع بشفافية على وضع الضوابط المالية وتمنحهم الثقة في تلبية متطلبات الامتثال المالي.
يمكنك تصميم مهام سير العمل وتكوينها وإدارتها لتزويد المستخدمين بالمعلومات ذات الصلة. استخدم سير العمل لإدارة التقارير المالية وأنشطة الامتثال وتعيين المهام وإخطار الأطراف المعنية.
يوفر محرك الحساب القدرة على أتمتة متطلبات الأعمال والعمليات وأنشطة تحديد النطاق وتكييفها.
تعمل واجهة المستخدم المرتكزة على المهام على تعزيز دقة البيانات. يمكن تخصيص طرق العرض لتتوافق مع هيكل مستندات المؤسسة ولتصور البيانات في مخططات وتنسيقات منظمة.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
احجز استشارة مع خبير IBM لمناقشة كيفية التشغيل الآلي لعمليات GRC الخاصة بك بسهولة.