تعمل واجهة المستخدم المرتكزة على المهام على تعزيز دقة البيانات. يمكن تخصيص طرق العرض لتتوافق مع هيكل مستندات المؤسسة ولتصور البيانات في مخططات وتنسيقات منظمة.