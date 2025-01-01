يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات بعينها لمعالجة التحديات الخاصة بالمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.

واجهة سهلة الاستخدام (PDF) تعزيز تبني حلول الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لجميع خطوط الأعمال الثلاثة من خلال واجهة مستخدم حديثة تركز على المهام، ما يساعد على إتمام المهام بكفاءة.

الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي (ملف PDF) الحصول على الدعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع مساعد الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) الافتراضي. تعزيز الدقة والكفاءة في الإبلاغ عن الحوادث من خلال تصنيفات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

التكاملات مع الأطراف الخارجية (PDF) تحقيق تكامل البيانات باستخدام تطبيق IBM App Connect وواجهات برمجة تطبيقات REST الشاملة التي تدمج عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مع الموصلات الخارجية.

التحليلات التنبئية (ملف PDF) الحصول على تحليلات قيّمة حول حالة المخاطر في المؤسسة بالكامل باستخدام IBM Cognos Analytics لاستكشاف البيانات والتحليلات ذاتيًا.

أتمتة مهام سير العمل (PDF) أتمتة عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) بسرعة وتقليل الوقت المستغرق للتعرف على القيمة بفضل مهام سير العمل القابلة للتكوين. تتضمن الخيارات الجديدة خاصية السحب والإفلات ومتغيرات مهام سير العمل.

النشر في أي مكان (ملف PDF) استخدام IBM OpenPages في أي مكان، خلف جدار الحماية لديك أو على أي سحابة من خلال IBM Cloud Pak for Data.

دعم watsonx Assistant على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (ملف PDF) الحصول على إجابات نصية تفاعلية والبحث باللغة الطبيعية، والروابط المباشرة لصفحات معينة في OpenPages أو المستندات التي تم تحميلها