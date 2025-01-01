يمكنك اتخاذ قرارات تراعي المخاطر بفضل استخدام نموذج الخطوط الثلاثة. وتتوفر في OpenPages وحدة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، حيث تقلل الاضطرابات والتأثيرات السلبية المحتمل حدوثها في الامتثال، أو سمعة العلامة التجارية، أو عمليات الجهة المورّدة نتيجة عدم قدرة هذه الجهة المورّدة على الوفاء بالالتزامات. يمكن حماية المعلومات الخاصة التي تتم مشاركتها مع المورّدين ومنع إساءة استخدام الوصول المباشر إلى موارد الشبكة.