تمكَّن من إدارة تعاملاتك مع المورّدين بكفاءة باستخدام وحدة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة في IBM OpenPages.
يمكنك اتخاذ قرارات تراعي المخاطر بفضل استخدام نموذج الخطوط الثلاثة. وتتوفر في OpenPages وحدة إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، حيث تقلل الاضطرابات والتأثيرات السلبية المحتمل حدوثها في الامتثال، أو سمعة العلامة التجارية، أو عمليات الجهة المورّدة نتيجة عدم قدرة هذه الجهة المورّدة على الوفاء بالالتزامات. يمكن حماية المعلومات الخاصة التي تتم مشاركتها مع المورّدين ومنع إساءة استخدام الوصول المباشر إلى موارد الشبكة.
يعمل على توجيه وحل مشكلات مخاطر المورِّدين خلال عملية منهجية للتحقيق في كل مشكلة بهدف تعزيز التعاون مع المورّدين بشأن الإجراءات التصحيحية. كما يوفر رؤية لمشكلات المورّدين في الوقت الفعلي.
يعمل على تبسيط وتوحيد معايير عملية إعداد وتوزيع ومتابعة استبيانات واستطلاعات مخاطر المورّدين، كما يساعد على تصنيف المورّدين وفق نتائج التقييم.
يؤدي تلقائيًا إلى إتمام تقييمات مخاطر المورّدين من خلال التكامل مع حلول مراقبة المورّدين مثل حل SecurityScorecard حل وRiskRecon وحل RapidRatings وحل Supply Wisdom.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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