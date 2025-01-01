حسِّن إدارة البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والامتثال باستخدام IBM OpenPages Risk Management للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي أمر حساس لضمان استمرار العمليات والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة والوفاء بالالتزامات المجتمعية والتنظيمية. تُمكِّن وحدة OpenPages Risk Management for ESG المؤسسات من إدارة برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها وتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات والحفاظ على الامتثال للاستدامة ووضع الإستراتيجية لتعزيز نمو الأعمال المستدامة.
إعداد تقارير استطلاعات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتوزيعها وتجميعها وتقديمها في جميع أنحاء المؤسسة باستخدام إمكانية الاستبيانات المُدمجة.
مراقبة التقدم والأداء من خلال استخدام المؤشرات والتقارير الرئيسية.
تتبع المعايير والأطر التنظيمية والصناعية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
عرض تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر شبكة الجهات الخارجية باستخدام شبكات شركاء البيانات الشاملة من IBM.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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