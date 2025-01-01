نفِّذ إطار عمل للحوكمة والمخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة باستخدام وحدة IBM OpenPages Policy Management.
لمساعدتك على تقليل تعقيد وصعوبة الامتثال مع العديد من اللوائح التنظيمية الصناعية والأخلاقية والخصوصية والحكومية، نجحت وحدة IBM OpenPages Policy Management في أتمتة تأثيرات إدارة تغييرات السياسات وعمليات دورة حياتها.
يمكن للمستخدمين والمسؤولين الحصول على ملخص سريع للامتثال التنظيمي من عدة جوانب، كمجال تخصص كل قسم مثلًا، أو وحدات الأعمال، أو المناطق أو المتطلبات الفردية عبر لوحات المعلومات والمخططات.
يمكنك استخدام عمليات سير العمل لإدارة أنشطة تخطيط السياسات، وتعيين المهام، وإخطار الأطراف المعنية. حيث تساعد مهام سير العمل المؤسسات على الوفاء بالمواعيد النهائية والبقاء في اطِّلاع دائم على المتطلبات التنظيمية المتغيرة.
توفير مصدر واحد لتخطيط العلاقات، مثل اللوائح وعناصر التحكم والاختبارات والمخاطر. يمكن تكوين السياسات وتقسيمها إلى مجموعات والبحث فيها وفق تصنيفات مؤسستك.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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