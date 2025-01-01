يمكنك أتمتة عمليات التدقيق الداخلية وإدارتها وتنفيذ أنشطة أشمل لإدارة المخاطر والامتثال باستخدام وحدة OpenPages Internal Audit Management.
تزويد المدققين الداخليين برؤية مشتركة بين الإدارات في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام المؤسسي. تساعد وحدة IBM OpenPages Internal Audit Management المؤسسات على تخطيط نطاق عمليات التدقيق الخاصة بها و تنفيذها وإعداد تقارير خاصة بها ومراجعتها بكفاءة. مقارنة بيئة الرقابة التي تتبع أفضل الممارسات بالتي تم توثيقها، وإجراء تحليلات الثغرات لتحديد نقاط الضعف وفرص التطوير.
تعمل ميزة سير عمل إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال المُدمجة على إدارة حالات سير العمل لأتمتة العمليات وبدء الأنشطة وتعيين المهام وإعلام الأطراف المعنية والتخطيط للالتزام بالمواعيد النهائية وتعزيز الاتساق.
يستخرج تقرير التدقيق جميع البيانات المناسبة من المستودع المركزي بنقرة واحدة. توفر مخططات Gantt وغيرها من العناصر المرئية للمستخدم طرقًا سريعة لرؤية البيانات لتساعدهم على التخطيط.
يعمل "مساعد إغلاق التدقيق" على تسهيل الأتمتة لعملية إغلاق التدقيق من خلال توفير ملخص للتدقيق بالإضافة إلى تفاصيل الاستعداد لحالة الإغلاق وجميع العناصر المتعلقة بالتدقيق.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.اقرأ ملخص حل OpenPages
احجز استشارة مع خبير IBM لمناقشة كيفية التشغيل الآلي لعمليات GRC الخاصة بك بسهولة.