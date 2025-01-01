تمكَّن من إظهار حوكمة قوية للنماذج والتقارير والامتثال باستخدام وحدة IBM OpenPages Model Risk Governance، عبر نهج متكامل وواضح.
اجمع كل الأطراف المعنية الرئيسية التي تعمل بشكل مستقل على بيانات معزولة غالبًا. تجمع وحدة OpenPages Model Risk Governance بين نموذج بيانات مرن، وإدارة المستندات، وقدرات سير العمل الفعَّالة، وذكاء الأعمال. وتساعد على ضمان أعلى مستوى من المشاركة والشفافية في عمليات إدارة مخاطر النماذج وحوكمتها.
توفر لوحة المعلومات جميع المعلومات المتعلقة بالنماذج، بما في ذلك توزيع حالات الاستخدام والنماذج حسب الحالة، وطلبات التغيير قيد التنفيذ، والتحديات والمشكلات والمهام التي يتم تعيينها إلى مختلف الأطراف المعنية.
مراقبة فاعلية النماذج باستخدام المقاييس. يتم تسجيل قيم المقاييس لكل مقياس ويتم حساب أي حالة مخالفة تلقائيًا من خلال الإشارة بلون أحمر أو أصفر أو أخضر للمقياس.
مدير النموذج جاهز للموافقة على تقرير مراجعة النموذج الذي يتم إجراؤه بواسطة مدقق النموذج. إذا ظهرت أي مشكلات، يمكن إعادة إرسال النموذج مرة أخرى إلى المدقق لمزيد من التحضير.
يوفر لك IBM OpenPages القدرة على نشر وحدات منتجات تستهدف مجالات خاصة للتحقيق من تحديات الحكم والمخاطر والامتثال. اختر وحدات المنتجات المطلوبة ضمن بيئة واحدة متكاملة.
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