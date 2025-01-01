يمكنك دمج كل من البرامج، وأتمتة العمليات، وموجزات البيانات، والخبرات المتخصصة. تُتيح وحدة OpenPages Regulatory Compliance Management لمؤسستك الحصول على رؤية أدق لمخاطر الامتثال التنظيمي بشكل أوسع وكامل وفي الوقت الصحيح. ولأنها وحدة مدعومة بنموذج بيانات مركزي، فقد تم تصميمها لإحداث التحول المنشود في عملية الامتثال وتعزيز الثقة ورفع الكفاءة.