هذه الكلمات تعود إلى Dario Luna، الرئيس التنفيذي للمخاطر في شركة CNP Vita Assicura، وهي شركة تعمل في القطاع الخاص وتتميز بتخصيص الحلول المقدمة وخبرة فريق العمل. تعمل الشركة في السوق المفتوحة بنهج متعدد الشراكات، حيث تعقد اتفاقيات مع مجموعات مصرفية رئيسية، وشبكات من المستشارين الماليين، ووكلاء متعددين، وشركات وساطة. من خلال هؤلاء الشركاء، تقدِّم الشركة حلول تأمين على الحياة في إيطاليا، والتي تتميز بالجودة والبساطة والاستدامة، وتشمل مجموعة شاملة من الحلول للحماية الشخصية، والتقاعد، والادخار، والاستثمار.

في ظل البيئة المتغيرة والاحتياجات سريعة التطور، تهدف CNP Vita Assicura إلى البقاء إلى جانب عملائها لحماية مشاريع حياتهم، ما يضمن عالمًا أكثر انفتاحًا.

في قطاع التأمين على الحياة اليوم، هناك العديد من التوجهات التي تهيئ الظروف المثالية لإطلاق مشاريع الابتكار التكنولوجي لمعالجة احتياجات متنوعة. يتمثل التوجه الأول في الحاجة إلى الامتثال للّوائح التي تتطلب تعزيز التحكم في المخاطر التشغيلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن الإلكتروني، ما يُحتِّم على الشركات الاستثمار في عمليات حوكمة مخاطر منظمة. يُضاف إلى ذلك الحاجة إلى تحسين نماذج التقييم، وبالتالي تجهيز الشركات بتقنيات تساعد على "ترسيخ" نماذجها في حلول مستقرة يتم نشرها على مستوى المؤسسة، بحيث تدعم وتدمج المعلومات والأنشطة، والأهم من ذلك أنها تعزز كفاءة عمليات التقييم الداخلي.

من خلال إعادة هندسة المعلومات والعمليات، تمكَّنت شركة CNP Vita Assurance من تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية.