Avviando un processo di internal discovery, SCOR ha identificato i requisiti per una nuova soluzione GRC. "In primo luogo, cercavamo uno strumento che fosse altamente adattabile e in grado di adeguarsi alla metodologia legata ai nostri controlli interni", afferma Queutey-Baltazard. “Avevamo bisogno di una soluzione globale per i team in tutte le nostre sedi del mondo. Infine, stavamo cercando uno strumento facile da usare per ottenere una maggiore accettazione dal punto di vista commerciale delle nostre operazioni".

Basandosi sull'adattabilità della tecnologia, SCOR ha scelto la piattaforma OpenPages with Watson per fornire agli utenti business funzionalità integrate per documentare i processi ed eseguire autovalutazioni relative al rischio operativo. Lavorando con IBM, l'azienda ha stipulato un accordo per la concessione in licenza della soluzione in esecuzione in un ambiente IBM® Cloud ospitato e gestito in Europa. Inoltre, IBM ha fornito servizi di laboratorio per aiutare a personalizzare e integrare la soluzione e ha offerto una formazione sulla piattaforma per le principali parti interessate.

Inizialmente, la piattaforma OpenPages with Watson è stata utilizzata per offrire maggiori strumenti agli utenti della divisione Rischi, ma SCOR ha ritenuto che l'offerta potesse essere utilizzata anche dal personale della divisione Conformità. La soluzione OpenPages with Watson, completamente implementata dall'azienda, include:

• Il modulo IBM OpenPages Operational Risk Management per eseguire valutazioni, gestire tutti i processi di controllo interno, soddisfare i requisiti di gestione della qualità dei dati e documentare i processi

• Il modulo IBM OpenPages Loss Event Entry per risolvere i problemi di conformità correlati

• Il modulo IBM OpenPages Policy and Compliance Management per gestire l'intero ciclo di vita delle linee guida interne