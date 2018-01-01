Aviva

نجحت شركة Aviva، منذ انضمامها إلى برنامج تجربة المستخدم من IBM، في التمكن من تحديث حل إدارة المخاطر التشغيلية لديها بمساعدة التحسينات الجديدة لمنتج IBM OpenPages، مما أتاح فرصًا لتطوير قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) لتحسين تجربة المستخدم إلى المستوى الأمثل.