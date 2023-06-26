تنشأ بعض القضايا الجوهرية عند استخدام النماذج التوليدية الجاهزة والمبنية سلفًا. يجب على كل مؤسسة الموازنة بين فرص خلق القيمة والمخاطر المترتبة. واعتمادًا على طبيعة العمل وحالة الاستخدام، إذا كان تحمل المخاطر منخفضًا، فستجد المؤسسات أن البناء الداخلي أو العمل مع شريك موثوق به سيحقق نتائج أفضل.

تشمل المخاوف الواجب أخذها بعين الاعتبار عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهزة ما يلي:

بيانات الإنترنت ليست دائمًا عادلة ودقيقة

يكمن في صميم الكثير من الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر مثل ويكيبيديا والمواقع والمقالات وملفات الصور أو الصوت، إلخ. وتطابق النماذج التوليدية الأنماط الموجودة في البيانات الأساسية لإنشاء المحتوى، وفي حال عدم وجود ضوابط، قد تكون هناك نية خبيثة لنشر المعلومات المضللة والتحيز والمضايقات عبر الإنترنت. وبسبب حداثة هذه التكنولوجيا، يوجد أحيانًا نقص في المساءلة وزيادة في التعرض لمخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية المتعلقة بأمور مثل حقوق النشر والإتاوات.

قد يكون هناك انفصال بين مطوري النماذج وجميع حالات استخدام النماذج

قد لا يرى مطورو المراحل النهائية للنماذج التوليدية المدى الكامل لكيفية استخدام النموذج وتكييفه لأغراض أخرى. ويمكن أن يؤدي هذا إلى افتراضات ونتائج خاطئة، وهذه النتائج ليست حاسمة عندما تنطوي الأخطاء على قرارات أقل أهمية مثل اختيار منتج أو خدمة معينة، ولكنها تكون مهمة عندما تؤثر في قرارات بالغة الأهمية للأعمال، ما قد يعرّض المؤسسة إلى اتهامات السلوك غير الأخلاقي بما في ذلك التحيز، أو إلى مشكلات الامتثال التنظيمي التي قد تؤدي إلى فرض عمليات تدقيق أو غرامات.

يؤثر التقاضي واللوائح في الاستخدام

سيحدّ القلق بشأن التقاضي واللوائح من كيفية استخدام المؤسسات الكبرى للذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مبدئي. وينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات الخاضعة لرقابة صارمة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، حيث يكون التسامح بشأن القرارات المتحيزة أو غير الأخلاقية والمبنية على بيانات ونماذج غير كاملة أو غير دقيقة منخفضًا للغاية، وقد تكون له عواقب وخيمة.

وفي نهاية المطاف، سيواكب المشهد التنظيمي للنماذج التوليدية التطور، ولكن ستحتاج الشركات إلى أن تكون استباقية في الالتزام بها لتجنب انتهاكات الامتثال والإضرار بسمعة الشركة والخضوع لعمليات التدقيق والغرامات.