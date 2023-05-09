التعرّف على التقنية التي تقف وراء watsonx.ai، ومحفظة IBM من منتجات الذكاء الاصطناعي المخصّصة للمؤسسات

نحن نقف على أعتاب ثورة الذكاء الاصطناعي. على مدار العقد الماضي، نشأ التعلم العميق من التصادم الزلزالي بين توفر البيانات وقوة الحوسبة الهائلة، ما مكَّن مجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي المذهلة. لكننا واجهنا تحديًا متناقضًا: فالأتمتة تتطلب عمالة مكثفة. قد يبدو الأمر وكأنه مزحة ولكنه ليس كذلك، ويعلم أي شخص حاول حل مشكلات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي ذلك.

على الرغم من قوة أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، فإنها قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً ويصعب استخدامها. يجب جمع البيانات بعناية وتنسيقها وتصنيفها بتعليقات توضيحية خاصة بالمهمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يتطلب بناء نموذج مهارات متخصصة يصعب العثور عليها — وتتطلب كل مهمة جديدة تكرار العملية. ونتيجة لذلك، ركزت الشركات بشكل أساسي على أتمتة المهام التي تتسم بوجود بيانات وفيرة وقيمة أعمال عالية، تاركة كل شيء آخر دون اهتمام. لكن بدأ هذا يتغير.

أدّى ظهور المحولات وطرائق التعلّم الآلي الخاضع للإشراف الذاتي إلى إتاحة الاستفادة من كميات هائلة من البيانات غير المُصنَّفة، مما مهّد الطريق لنماذج كبيرة مُدرَّبة مسبقًا تُعرَف أحيانًا باسم "نماذج الأساس". وقد أسهمت هذه النماذج الكبيرة في خفض التكاليف وتقليل الجهد المطلوب لعمليات الأتمتة.

توفر نماذج الأساس أساسًا قويًا ومتعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يمكننا استخدام نماذج الأساس لأداء المهام بسرعة ببيانات مصنفة محدودة وبأقل جهد؛ وفي بعض الحالات، نحتاج فقط إلى وصف المهمة للنموذج بهدف تشجيعه على حلها.

لكن هذه التقنيات القوية تفرض أيضًا مخاطر وتحديات جديدة على المؤسسات. يتم تدريب العديد من النماذج الحالية على مجموعات بيانات غير معروفة الجودة والمصدر، ما يؤدي إلى استجابات مسيئة أو متحيزة أو غير صحيحة من الناحية الواقعية. إن النماذج الأكبر حجمًا باهظة الثمن وتستهلك الكثير من الطاقة في التدريب والتشغيل، كما أنها معقدة في النشر.

لقد طورنا في IBM نهجًا يتناول التحديات الأساسية لاستخدام نماذج الأساس للمؤسسات. اليوم، أعلنا عن watsonx.ai، وهو بوابة IBM لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنياته الموجودة في السوق اليوم. وفي شهادة على مدى سرعة تحرك هذا المجال، فإن بعض الأدوات لا يتجاوز عمرها أسابيع، ونحن نضيف أدوات جديدة أثناء كتابتي لهذه السطور.

ما يشتمل عليه حلّ watsonx.ai — بوصفه جزءًا من مجموعة عروض watsonx الأشمل من IBM التي أُعلن عنها هذا الأسبوع — متنوّع وسيواصل التطوّر، غير أن وعدنا الرئيسي يظل واحدًا: تقديم منتجات أتمتة آمنة ومن فئة المؤسسات.

ويمثّل ذلك جزءًا من عملنا المستمر في IBM لتسريع رحلة عملائنا لاستخلاص القيمة من هذا النموذج الجديد في الذكاء الاصطناعي. سأستعرض هنا عملنا لبناء حزمة من نماذج الأساس من فئة المؤسسات والمدرَّبة من IBM، بما في ذلك نهجنا في بنى البيانات وبنى النماذج. كما سأستعرض محفظتنا الجديدة وأدواتنا التي تُمكِّن المؤسسات من بناء ونشر حلول قائمة على نماذج الأساس، باستخدام مجموعة واسعة من النماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى نماذجنا الخاصة.