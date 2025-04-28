تلعب Navigator Gas ، التي تدير أكبر أسطول في العالم من ناقلات الغاز المسال، دورًا مهمًا في الحفاظ على تدفق الطاقة عبر سلاسل التوريد العالمية. تواجه الشركة المُدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) منذ عام 2013 متطلبات تدقيق مالي ورقابي مكثفة. عندما اندمجت شركة Navigator Gas مع شركة Ultragas ApS في عام 2021، مما أدى إلى مضاعفة أسطول سفنها تقريبًا، أصبحت متطلبات الشركة المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) أكثر تعقيدًا.

نتيجة لذلك، تم إجهاد فريق التدقيق في الشركة. لتخفيف الضغط على متخصصي التدقيق لديها ومساعدتهم على العمل بفعالية أكبر، بحثت شركة Navigator Gas عن حل آلي وقابل للتوسع وقابل للتكيف لتبسيط عمليات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).

يوضح عاطف يعقوب، رئيس قسم المخاطر والضمان في شركة Navigator Gas: "واجهنا ضغوطًا تنظيمية متزايدة في مختلف الأسواق، بينما كان لا يزال يتعين علينا إدارة امتثالنا الحالي لقانون Sarbanes–Oxley مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تبين أننا بحاجة إلى منصة GRC قوية لتخفيف الضغوط على فرقنا التجارية والبقاء في الصدارة."