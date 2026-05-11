IBM OpenPages 9.2 يدمج الذكاء الاصطناعي في طبقة تنفيذ الحوكمة والمخاطر والامتثال

يُدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاطر مستمرة ومتغيرة عبر البيانات والأنظمة ومهام سير العمل التي يتفاعلون معها. وتحتاج المؤسسات إلى إشراف مستمر لمراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والتحقق منهم، وحوكمتهم عبر البيئات السحابية والمحلية والبيئات متعددة الأنظمة.

أما النهج التقليدية في الحوكمة والمخاطر والامتثال، عندما تكون يدوية ومجزأة ومحدودة بلحظة زمنية وتفاعلية، فإنها تزيد التعقيد بدلًا من تعزيز الثقة والضمان. إذ تراجع الفِرق الملفات يدويًا، وتحدد المشكلات بعد وقوعها، وتتنقل بين الأنظمة لإنجاز المهام الروتينية، وتقضي وقتًا أطول في إدارة أعباء العمليات بدلًا من التركيز على تحقيق النتائج.

وقد صُمِّم IBM OpenPages 9.2 لتغيير هذا الواقع.

يعكس OpenPages 9.2 نموذجًا يمكن من خلاله دمج الذكاء في المنصة وتهيئته لمساعدة المؤسسات على العمل بسرعة أكبر واتساق أعلى وتحكم أفضل. ويأخذ هذا الإصدار الذكاء الاصطناعي إلى عمق أكبر داخل الصميم التشغيلي للحوكمة والمخاطر والامتثال، بما يتيح للمؤسسات تقليل الجهد اليدوي، والتحقق في وقت أبكر وبصورة مستمرة، والعمل بسرعة وكفاءة أكبر عند تطبيق الذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن مهام سير العمل. كما يساعد المؤسسات على الانتقال نحو حوكمة مستمرة ومضمَّنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء، بدلًا من الاعتماد فقط على المراجعات الدورية أو فحوصات الامتثال بعد وقوع الأحداث.

بدلًا من إضافة الذكاء الاصطناعي على هامش العمليات، يتيح OpenPages 9.2 تهيئة الذكاء الاصطناعي داخل مهام سير العمل وعمليات التحقق وتجربة المستخدم نفسها. وبالنسبة إلى المؤسسات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يعني ذلك أن الحوكمة تصبح أقرب إلى موضع تنفيذ الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. والنتيجة نهج أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام وتركيزًا على التنفيذ في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال الحديث.