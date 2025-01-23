ما المقصود بإدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)؟

المؤلفون

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

ما المقصود بإدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)؟

إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) هو نهج للأمن السيبراني يركِّز على حماية التطبيقات من التهديدات الأمنية طوال دورة حياة التطبيق.

يساعد ذلك فرق الأمن والتطوير على مراقبة وتقييم وتحسين الوضع الأمني لتطبيقات المؤسسة المخصصة بشكل مستمر؛ لمنع تسرّب البيانات وحماية المعلومات الحساسة والحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية.

تعمل أدوات ASPM كجزء من خطة الأمن الإلكتروني الشاملة. فهي تمكِّن الشركات من تنفيذ ضوابط أمنية ديناميكية تساعد في الحفاظ على وضع أمني قوي للتطبيقات وتحديد مخاطر الأعمال والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فاعلية.

لماذا تُعَد ASPM مهمة لأمن التطبيقات (AppSec)؟

تُعَد حلول ASPM ضرورية لمعالجة أمن التطبيقات في بيئات الحوسبة الحديثة.

في الماضي، كانت الشركات تعتمد على اختبار أمن التطبيقات (AST) للحفاظ على أمان منظومة للتطبيقات. يمكن لحلول AST وحدها حماية التطبيقات المتجانسة بتعليمات برمجية خاصة ودورات إصدار أطول. ومع ذلك، فقد تطوَّر تطوير البرمجيات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

تستخدم العديد من التطبيقات الحديثة التبعيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والخدمات المصغرة والحاويات والبنية التحتية ككود (IaC). تعمل هذه الأدوات غالبًا في عزلة، أي بشكل مستقل عن بعضها، ما قد يجعل من الصعب على الفرق تنسيق عمليات الفحص وترشيد النتائج والتعامل مع المشكلات الأمنية بكفاءة. وتتجه الشركات أيضًا بشكل متزايد إلى ممارسات التطوير القائمة على منهجية الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير، والتي أدَّت إلى تسريع دورات الإصدار من شهرية إلى أسبوعية أو يومية أو حتى عدة مرات يوميًا.

علاوةً على ذلك، غالبًا ما تعرض التطبيقات نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات للمستخدمين. فإلى جانب مجموعة العناصر الأخرى في مجموعة التطبيقات، تعمل نقاط النهاية المكشوفة على توسيع سطح الهجوم للجهات الخبيثة.

مع أخذ جميع العوامل في الاعتبار، أصبح أمن التطبيقات مهمة معقدة في العصر الحديث.

تسعى حلول ASPM إلى تلبية الاحتياجات الأمنية للتطبيقات الحديثة وتطوير التطبيقات وسد الفجوة بين أدوات الاختبار والتطوير المتباينة التي تعمل في البيئة نفسها. دون ASPM، يمكن أن يؤدي التنوع الهائل للعناصر في منظومة التطبيقات على مستوى المؤسسة إلى حدوث احتكاك وثغرات أمنية.

توفِّر ASPM للشركات نهجًا منظمًا وشاملًا لأمن تطبيقات الشبكة يتكامل بسلاسة مع عمليات التطوير والعمليات التشغيلية ويوفر لفرق تكنولوجيا المعلومات رؤية موحَّدة لمجموعة التطبيقات الكاملة.

السمات الرئيسية لحلول ASPM

عادةً ما تكون استراتيجيات ASPM مؤتمتة بواسطة منصات أمن التطبيقات المتقدمة. ولكن من أجل تحقيق الرؤية والتغطية الأمنية الكاملة، يجب أن توفِّر أدوات ASPM ميزة أمن المسارات (أو أمن سلسلة التوريد البرمجية) والقدرات التي تُتيح التكامل مع أدوات التطوير والأدوات الأمنية الأخرى.

يمكن أن تقدِّم منصات ASPM للمؤسسات ما يلي:

Full Stack Observability

توفِّر حلول ASPM رؤية واسعة عبر كامل مجموعة التطبيقات بأكملها، تشمل البنية التحتية والتعليمات البرمجية والتكوينات والصلاحيات والاعتماديات والثغرات الأمنية في البيئات المحلية والسحابية والهجينة. تساعد قابلية الملاحظة الشاملة فرق التطوير على التخلص من الثغرات الأمنية وتحديد مخاطر التطبيق المحتملة بشكل استباقي والتخفيف منها.

نتائج اختبار الأمن الموحَّدة

تجمع منصات ASPM النتائج من مختلف عمليات الفحص الأمنية عبر الشبكة لتحديد الثغرات البرمجية والاعتماديات المعرضة للخطر وسوء التكوينات. يقدِّم بعض مقدِّمي خدمات الفحص ميزات ASPM التي تعزز أدوات الفحص الأصلية للمؤسسة. ومع ذلك، يمكن للعديد من حلول ASPM العمل مع أي أداة فحص وتوحيد النتائج من مصادر متعددة، بغض النظر عن تغييرات البائعين أو التقنيات الجديدة.

المراقبة في الوقت الفعلي وتقييم المخاطر

تستخدم أدوات ASPM المراقبة المستمرة في الوقت الفعلي لتحديد مشكلات الأمن عند ظهورها. يساعد هذا المؤسسات على البقاء مطَّلِعة دومًا على الوضع الأمني لتطبيقاتها، ويمكِّنها من إدارة المخاطر بشكل ديناميكي.

يمكن لأدوات ASPM بعد ذلك تجميع وتقييم التهديدات الأمنية لربط النتائج ببعضها، وتقدير تأثيرها المحتمل في الوضع الأمني للمؤسسة، وتصنيفها حسب الشدة وقابلية الاستغلال وتأثيرها في الأعمال (وهي عملية تُعرف بتقييم المخاطر).

الكشف التلقائي عن التهديدات ومعالجتها

تستخدم ASPM الأتمتة الذكية لتحديد التهديدات استنادًا إلى الأنماط والسلوكيات وقواعد الأمن المعمول بها. كما أنها توفِّر اقتراحات مؤتمتة وتبدأ مهام سير عمل للمعالجة لحل المشكلات بسرعة، ما يقلل من متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR).

على سبيل المثال، إذا أظهر اختبار أمني نتيجة سلبية، فستعمل أداة ASPM عالية الجودة تلقائيًا على إنشاء تذكرة إصلاح؛ وإذا كان الخلل يؤثِّر في التطبيقات أو الخدمات ذات المهام الحساسة، فسيتم تصعيده تلقائيًا لإصلاحه على الفور.

مراقبة الامتثال وإعداد التقارير

تستخدم أدوات ASPM ميزات المراقبة المستمرة لمساعدة الشركات في الحفاظ على الامتثال للوائح الصناعة وأطر العمل الأمنية دون عبء عمليات التدقيق اليدوي. فهي توفِّر تقارير تفصيلية ومسارات تدقيق تمكِّن فرق الأمن والامتثال من تتبُّع الالتزام بأطر العمل الأمنية والمعايير الخاصة بالصناعة (قانون HIPAA، على سبيل المثال).

التنبيهات السياقية

بدلًا من إغراق الفرق بتنبيهات أمنية مفرطة، تعمل حلول ASPM على ربط البيانات عبر مجموعة التطبيقات لتقديم استعلامات تهديدات سياقية وتحسين استراتيجيات تحديد أولويات الاستجابة. توفِّر الرؤى القائمة على السياق لفرق الأمن فهمًا أوضح لكل ثغرة أمنية (سواء أكانت تؤثِّر في أحد الأصول عالية القيمة، على سبيل المثال) حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع.

التكامل مع نهج DevOps ونهج DevSecOps

يمكن دمج ASPM مع مسارات التكامل والتسليم المستمر (CI/CD) لمساعدة الشركات على مواكبة دورات التطوير السريعة. تستخدم أدوات ASPM منهجية "التحويل إلى اليسار"، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الأمنية في وقت مبكر من عملية تطوير البرمجيات، حيث يكون إصلاح المشكلات أسهل وأقل تكلفة.

استراتيجيات التحويل إلى اليسار تمكِّن الشركات من معالجة التهديدات قبل وصولها إلى بيئة الإنتاج ودمج اعتبارات الأمان ضمن سير عمل التطوير.

ترشيد الأدوات

تمكِّن ASPM المؤسسات من تقييم اعتمادها على الأدوات، ومدى تغطيتها، والتداخل بينها ضمن بيئة تطوير البرمجيات. يساعد هذا التقييم على تحديد الثغرات وإزالة التكرار.

يساعد ترشيد الأدوات أيضًا الشركات على تتبُّع كلٍّ من الموارد الحاسوبية والمالية التي تتطلبها كل أداة. من خلال هذه المعلومات، يمكن للمؤسسات إدارة ميزانيات تكنولوجيا المعلومات بسهولة أكبر وتحديد الأدوات التي يجب الاحتفاظ بها أو سحبها أو استبدالها.  

تقنية الذكاء الاصطناعي وASPM

تساعد أدوات واستراتيجيات الأتمتة الأمنية المتقدمة المؤسسات على تعزيز حماية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات المعقدة والواسعة اليوم. وقد أدّى الذكاء الاصطناعي إلى تحويل كل واحد منهم، بما في ذلك ASPM.

تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي القدرة على تعزيز قدرات ASPM الأمنية بشكل كبير. تعمل الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي في أدوات ASPM على إجراء تحليلات بيانات الأمن تلقائيًا لتحديد التوجهات والحالات الشاذة، حتى تتمكن الفرق من توقُّع مشكلات الأمن ومعالجتها بشكل أفضل قبل أن تتسبب في حدوث مشكلات أكبر.

يمكن لحلول ASPM القائمة على الذكاء الاصطناعي أيضًا تحسين عملية المعالجة. باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المدرّبة على أمن البيانات ومخاطر الأمن ومهام المعالجة، يمكن لأدوات ASPM توليد رؤًى قابلة للتنفيذ مرتّبة حسب الأهمية - حتى يتمكن أفراد الأمن من معالجة الثغرات الأمنية بكفاءة أكبر.

إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) مقابل اختبار أمن التطبيقات (AST)

يُعَد AST مصطلحًا شاملًا لمجموعة من حلول أمن التطبيقات التقليدية التي تفحص البرمجيات للكشف عن مخاطر أمنية.

يعتمد اختبار أمن التطبيقات الثابت (SAST) على منهجية "الصندوق الأبيض" (التركيز الداخلي)، حيث يفحص مستودعات التعليمات البرمجية المصدر للكشف عن الثغرات الأمنية المعروفة دون تشغيل البرنامج. يستخدم اختبار أمن التطبيقات الديناميكي (DAST) نهج "الصندوق الأسود" (الذي يركِّز على الخارج)، من خلال اختبار التطبيقات في وقت التشغيل الخاصة بها من الخارج واستخدام هجمات محاكاة لتقليد الجهات الخبيثة.

يعمل اختبار أمن التطبيقات التفاعلي (IAST)، الذي يجمع بين عناصر SAST وDAST، على تحليل التطبيقات أثناء التشغيل داخل خادم التطبيق (ما يُتيح له الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر) ليقدِّم للمطورين رؤية أكثر شمولية للمشكلات الأمنية. ويركِّز تحليل تكوين البرمجيات (SCA) على تحديد الثغرات الأمنية في العناصر والمكتبات الخارجية داخل التطبيق.

تُعَد ممارسات AST قيّمة للغاية لأمن التطبيقات، حيث تمكِّن الشركات من تحديد المشكلات الأمنية المحددة داخل التطبيق. ومع ذلك، غالبًا ما يتم استخدام منهجيات AST بشكل مستقل، عادةً لإجراء تقييمات في وقت محدد خلال مراحل معينة من دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). وبالتالي، فإن فحوصات AST ستوفِّر فقط فهمًا لمشكلة محددة مع تطبيق محدد في لحظة زمنية محددة.

تتضمن ASPM تقنيات AST، ولكنها تقدِّم نهجًا أوسع نطاقًا وأكثر شمولية. توفِّر ASPM رؤًى حول الوضع الأمني العام للمؤسسة وتقدِّم إرشادات استراتيجية لتحسين أمن التطبيقات بمرور الوقت. تسعى خدمات ASPM أيضًا إلى دمج استراتيجيات الأمن عبر دورة حياة التطبيق بأكملها وعبر مختلَف الأدوات والمنصات.

إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) مقابل تنسيق وربط أمن التطبيقات (ASOC)

يتم النظر إلى ASOC غالبًا باعتبارها المرحلة التمهيدية لحلول ASPM، حيث تعمل على دمج وأتمتة سياسات وأدوات وسير عمل الأمن المختلفة لتبسيط عمليات أمن التطبيقات. وتركِّز بشكل أساسي على ربط البيانات الأمنية من مصادر متعددة لتعزيز كشف التهديدات والمعالجة قبل دخول الثغرات الأمنية إلى خط الإنتاج.

توفِّر أدوات ASOC للشركات منصة تنسيق واحدة شاملة يمكنها التكامل مع الأدوات الأمنية المختلفة وجمع التنبيهات الأمنية منها.

بينما تمنح خدمات ASOC الفرق القدرة على تنفيذ سير عمل لتجميع وربط البيانات عبر المنصات قبل الإنتاج، تمكِّن ASPM الفرق من إجراء مراقبة مستمرة في الوقت الفعلي، والكشف عن المخاطر، وأتمتة عمليات الإصلاح عبر مسار تطوير البرمجيات. وبالتالي، تمثِّل أدوات ASPM نهجًا أوسع وأكثر شمولية لأمن التطبيقات.

غالبًا ما تستخدم أدوات ASPM ميزات ASOC، إلى جانب ممارسات DevSecOps والمراقبة، لتجميع بيانات التطبيقات وأتمتة ممارسات الأمن الخاصة بالتطبيقات منذ مراحل التصميم الأولية وحتى مراحل التكامل والاختبار والتسليم والنشر.

إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) مقابل إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM)

تُعَد كلٌّ من ASPM وCSPM أساسيتين لاستراتيجيات الأمن الإلكتروني القوية، خاصةً للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز وضعها الأمني في تطبيقاتها. بينما تركِّز ASPM على أمن التطبيقات البرمجية عبر البيئات المختلفة، تختص CSPM ببيئة محددة، مع التركيز على أمن البنية التحتية السحابية.

تُعَد CSPM تقنية أمن إلكتروني توحِّد تحديد المخاطر ومعالجتها عبر البيئات والخدمات السحابية المتعددة والهجينة، بما في ذلك نماذج البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS). وتعمل من خلال:

  • الكشف عن أصول المؤسسة السحابية وفهرستها بشكل أصلي.
  • مراقبتها باستمرار وفقًا لأطر الأمن والامتثال المعتمدة.
  • مساعدة الفرق في العثور على التهديدات الأمنية وإصلاحها بسرعة.

توفِّر أدوات CSPM مستوى متقدمًا من الأمن لجميع أنواع البيئات السحابية، لكنها عادةً لا تفحص طبقة التطبيقات في الشبكة أو أي بنية تحتية محلية.

تجمع أدوات ASPM بيانات الأمن من أجهزة الفحص المختلفة ضمن حزمة التطبيق لتزويد المطورين برؤية شاملة لمجموعة التطبيقات بأكملها، ومساعدة الفرق على تنفيذ أتمتة شاملة للوضع الأمني من البداية إلى النهاية. ومع ذلك، وعلى عكس أدوات CSPM، لا تُجري أدوات ASPM أي عمليات فحص بنفسها، بل تقتصر على تشغيل عمليات تجميع لبيانات أدوات فحص أمن التطبيقات القائمة.

علاوةً على ذلك، عادةً ما يتم دمج أدوات ASPM في دورة حياة تطوير البرمجيات، بينما يتم استخدام حلول CSPM مع أدوات إدارة السحابة وعمليات التشغيل.

في تطوير البرمجيات الحديثة، غالبًا ما تكون التطبيقات وعناصر البنية التحتية متداخلة فيما بينها. دون قدرات تجميع أمن طبقة التطبيقات التي توفِّرها ASPM، وميزات فحص البنية التحتية السحابية التي تقدِّمها CSPM، قد تضطر الفرق إلى التعامل مع صوامع بيانات متغيّرة تشكِّل ثغرات أمنية في تغطية أمن الشبكات.

إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM) مقابل منصات حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPPs)

تجمع CNAPPs بين إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) ومنصات حماية أعباء العمل السحابية (CWPPs) وفحص البنية التحتية كرمز (IaC) وغيرها من الميزات لتوفير الحماية أثناء التشغيل وفحص الثغرات الأمنية للحاويات. يمكنها أيضًا فرض سياسات Kubernetes والشبكات، إضافةً إلى تأمين أدوات النشر والتنسيق السحابي والتكامل معها.

من خلال منصات CNAPPs، تحصل الشركات على قدرات مراقبة وأمن أثناء التشغيل للتطبيقات السحابية الأصلية في بيئة الإنتاج. توفر أدوات ASPM رؤية دقيقة بالمثل، لكنها تركِّز على تأمين طبقة التطبيقات ضمن البنية التحتية، بما في ذلك أي تكوينات للحاويات والبنية التحتية كرمز (IaC).

يمكن لأدوات ASPM أيضًا دمج وظائف أمن التطبيقات مع تغطية الأمان السحابي لمنصات CNAPP لتوسيع ميزات الرؤية لتشمل البنية التحتية المحلية.

فوائد وحالات استخدام إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)

يمكن أن يوفر اختيار حل ASPM المناسب للمؤسسات ما يلي:

  • جردًا محدَّثًا. يمكن لأدوات ASPM فهرسة التطبيقات واعتمادياتها تلقائيًا (بما في ذلك المكتبات وملفات التكوين والخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات والخدمات الخارجية والمتغيّرات البيئية) لإنشاء خطوط أساس وفهارس. تساعد قدرات إدارة المخزون الديناميكية الفِرق على فهم الوضع الأمني للبنية التحتية بشكل أفضل وإجراء تحليلات مخاطر أكثر دقة.  
  • استجابة أسرع للحوادث. تعمل ASPM على تبسيط الاستجابة للحوادث ومعالجتها من خلال مهام سير العمل المؤتمتة (إنشاء التذكرة وتصعيدها)، ما يؤدي إلى تقليل انقطاعات الشبكة ومتوسط وقت الإصلاح.
  • مرونة التطبيقات. من خلال استخدام العمليات الأمنية المؤتمتة والمراقبة المستمرة في الوقت الفعلي، تساعد ASPM على حماية وظيفة التطبيق المُثلى في مواجهة التهديدات الناشئة. تُتيح ASPM أيضًا للمؤسسات تطوير تطبيقات عالية الجودة قادرة على مقاومة التهديدات الأمنية المتطورة، ما يقلل من خطر الاختراقات المستقبلية وفشل الأنظمة.
  • وعي أفضل بالانحرافات. يُشير الانحراف إلى المخاطر الأمنية غير المتوقعة التي تظهر عند حدوث تغييرات في كود التطبيق أو تكوينه. تتعامل أدوات ASPM مع الانحراف من خلال استخدام معايير أساسية محددة لقياس الانحرافات، وتطبيق التحكم بالإصدارات على بنية التطبيق. وتعمل هذه الأدوات على الكشف عن أي تغييرات غير مصرح بها أو غير متوقعة، لضمان التعامل السريع مع الانحرافات ومع بقاء التطبيقات آمنة على المدى الطويل.
  • رؤية قائمة على البيانات. تعمل ASPM على تجميع نتائج الأمن من جميع برامج وأدوات أمن التطبيقات في لوحة معلومات واحدة، لتوفِّر للفرق بيانات في الوقت الفعلي حول الثغرات الأمنية في الكود والعناصر البرمجية وواجهات برمجة التطبيقات والعمليات الأمنية. تُتيح الرؤية المحسَّنة من التعليمات البرمجية إلى السحابة للفرق التعامل مع التهديدات الأمنية قبل تصاعدها أو تأثيرها في تجربة المستخدم.
  • تعزيز الأمن والعمليات. تعمل ASPM على وضع أمن التطبيقات في صدارة استراتيجية عمليات التطوير. وتركِّز ممارسة ASPM القوية على التعليمات البرمجية الآمنة للتطبيقات عالية الجودة. ويساهم تعزيز الأمان في كشف التهديدات بسرعة أكبر، ومنع المزيد من الهجمات، وإتاحة وقت إضافي للابتكار.
  • تعاون سلس بين فرق الأمن والتطوير. تُدمج ASPM عمليات الفحص الأمني والتخفيف من التهديدات في سير عمل التطوير. يُتيح ذلك للمطورين الحصول على التعليقات في الوقت المناسب من فرق الأمن وتسريع إصدارات البرامج الآمنة.
  • تبسيط قابلية التوسع. بما أن منصات ASPM تعمل على أتمتة فحوصات الأمن وعمليات معالجة التهديدات للتطبيقات في مسار CI/CD، يمكن للمؤسسات توسيع وضعها الأمني بسهولة أكبر مع نمو الشبكة.
  • أمن أفضل لواجهات برمجة التطبيقات. تعزز ASPM أمن واجهات برمجة التطبيقات من خلال توفير قائمة كاملة بالواجهات الداخلية والخارجية والخاصة بأطراف ثالثة، بما في ذلك نقاط النهاية المعروفة وغير المعروفة. يضمن الاكتشاف المستمر لواجهات برمجة التطبيقات تحديث المخزون تلقائيًا مع إضافة واجهات جديدة أو تعديل الواجهات الحالية. يساعد ذلك فرق الأمن على البقاء مطَّلِعين دومًا على أحدث البيانات.

الموارد

IBM® X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
IDC MarketScape: تقييم مزوِّدي خدمات استشارات الأمن الإلكتروني لعام 2025

اكتشِف سبب تصنيف IBM كإحدى الشركات الفاعلة الرئيسية، واحصل على رؤى تساعدك على اختيار مزوِّد خدمات استشارات الأمن الإلكتروني الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
الأمن الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية تغير الواقع الأمني اليوم وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة الأزمات.
تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force لعام 2024

تعرَّف على أحدث التهديدات وعزِّز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force.
ما المقصود بأمن البيانات؟

اكتشف كيف يساعد أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
ما المقصود بالهجوم الإلكتروني؟

الهجوم الإلكتروني هو جهد متعمد لسرقة البيانات أو التطبيقات أو غيرها من الأصول أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو إتلافها من خلال الوصول غير المصرح به.
