تتمثل إحدى الخصائص الحيوية لمسار عمل CI/CD في استخدام الأتمتة للمساعدة على ضمان جودة الكود البرمجي. ومع تقدم تغييرات البرمجيات عبر مسار العمل، تحدد الاختبارات المؤتمتة التبعيات والمشكلات الأخرى في مرحلة مبكرة، وتدفع بتغييرات الكود البرمجي إلى بيئات مختلفة، كما تسلّم التطبيقات إلى بيئات الإنتاج.

وهنا، يكمن دور الأتمتة في إجراء مراقبة الجودة، وتقييم كل شيء بدءًا من الأداء وصولاً إلى استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) والأمان. تساعد هذه العملية على ضمان دمج التغييرات التي يجريها جميع أعضاء الفريق بشكل شامل وعملها على النحو المنشود.

تساعد القدرة على أتمتة المراحل المختلفة لمسار عمل CI/CD فرق التطوير على تحسين الجودة، والعمل بشكل أسرع، وتحسين مقاييس DevOps الأخرى.