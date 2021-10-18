ما هو التسليم المستمر؟

18 أكتوبر 2021

ما هو التسليم المستمر؟

يتيح التسليم المستمر لفرق التطوير أتمتة العملية التي تنقل البرامج عبر دورة حياة تطوير البرامج.

يمكن أن يوفر التسليم المستمر العديد من الفوائد عند توفير مجموعة أدوات متكاملة، بما في ذلك:

  • تقليل الوقت المستغرق للنشر من خلال التطوير والاختبار المستمر.

  • تقليل التكاليف المرتبطة بتطوير البرمجيات التقليدية.

  • توسيع نطاق تطوير البرمجيات بناءً على حجم المشروع.

  • نشر التعليمات البرمجية تلقائيا في كل مرحلة من مراحل دورة التطوير.

أفضل ممارسات التسليم المستمر

قد ترغب في مراعاة هذه المجموعة من أفضل الممارسات عند استخدام التسليم المستمر:

  • جعل كل تغيير قابلاً للنشر: إذا كنت تستخدم التسليم المستمر لجعل كل تغيير قابلاً للنشر، يجب عليك تضمين وثائق المستخدم ودفاتر تشغيل العمليات ومعلومات حول ما تم تغييره، لأغراض التدقيق.

  • تبني التطوير القائم على الجذع: يعتمد التسليم المستمر على التكامل المستمر. تجنّب الفروع التي تؤخر التكامل قدر الإمكان حتى يتم بناء كل تغيير واختباره ونشره معًا للحصول على أسرع تعليقات.

  • التسليم من خلال مسار تسليم مؤتمت: لتنفيذ التسليم المستمر بنجاح، فأنت بحاجة إلى مسار تسليم مؤتمت جيد البناء لضمان انتقال جميع إصدارات التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى بيئات الاختبار والإنتاج الخاصة بك بطريقة متسقة.

  • أتمتة أكبر قدر ممكن: في عملية التسليم المستمر، يجب عليك أتمتة أكبر عدد ممكن من العمليات في دورة حياة تطوير البرمجيات. تؤدي هذه الأتمتة إلى إنشاء مسار تسليم جيد وموثوق به، ليس فقط لعمليات إنشاء التعليمات البرمجية وعمليات النشر، ولكن أيضًا لإنشاء بيئات تطوير جديدة.

  • استهدف عدم التوقف عن العمل: لضمان توفر التطبيق أثناء إجراء تحديثات التسليم المستمر المتكررة، عندما تدفع وظيفة جديدة إلى الإنتاج، يجب عليك أولاً التحقق من صحتها قبل نشرها على مثيل التطبيق العام الذي قيد التشغيل.

  • الإصدار بدقة الاختبار: إذا كان يجب اختبار جزأين من نظام ما معًا، فيجب إصدارهما معًا حتى تعلم أن أجزاء نظامك متوافقة. تتمتع أدوات أتمتة الإصدار بالقدرة على تنسيق هذا النوع من التسليم. بدلاً من ذلك، افصلها بالكامل.
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إطار العمل / المسار المستمر

للاستفادة من مزايا التسليم المستمر، تحتاج إلى عناصر أخرى من إطار العمل المستمر، مثل الاستكشاف المستمر والتكامل المستمر والنشر المستمر والإصدار عند الطلب.

عند استخدام مراحل مسار التسليم المستمر، يجب تقسيمها إلى مهام منفصلة، وهي وحدات تنفيذ داخل مرحلة:

  • وظائف الإنشاء: قُم بتجميع مشروعك في مهمة البناء تجهيزًا للنشر، حيث تقوم بإنشاء عناصر يمكنك إرسالها إلى دليل أرشيف البناء.

  • وظائف النشر: قم بتحميل مشروعك إلى مسار التسليم المستمر الخاص بك كتطبيق يمكنك الوصول إليه من خلال عنوان URL. بعد نشر مشروعك، يمكنك عرضه على لوحة المعلومات.

  • وظائف الاختبار: قم بتخصيص وظائف الاختبار وتضمينها قبل أو بعد وظائف الإنشاء والنشر الخاصة بك استنادًا إلى مجموعة اختبارات الوحدة أو الاختبارات الوظيفية مع خدمات اختبار الجهة الخارجية.

يمكن أن يساعد مسار التسليم المستمر فرق التطوير في القيام بما يلي:

  • أتمتة عمليات الإنشاء واختبارات الوحدات والنشر.

  • قم بتحرير التعليمات البرمجية وإرسالها باستخدام مستودعات Git وتتبع المشكلات وبيئة التطوير المتكاملة المستندة إلى الويب (IDE).

  • قم بإنشاء مجموعة أدوات متكاملة لعمليات التطوير لبناء تطبيقاتك ونشرها وإدارتها باستخدام خدماتك وأدوات مفتوحة المصدر وأدوات تابعة لجهات خارجية.

  • يمكنك تعديل التعليمات البرمجية الخاصة بك من أي مكان تختار فيه استخدام بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بك لإنشاء مهام التحكم في المصدر وتحريرها وتشغيلها وتصحيحها وإكمالها.

  • استخدم مسارك المؤتمت لتسليم عمليات البناء والاختبارات و النشر باستمرار بطريقة قابلة للتكرار.

  • يمكنك تحسين الجودة من خلال فهم حالة الإنشاء ونتائج الفحص الأمني وتغطية التعليمات البرمجية وتغطية الاختبار بحيث يمكنك تقييم ما إذا كان يجب عليك ترقية تطبيقك إلى البيئة التالية (من خلال بوابات السياسة لضمان الجودة تلقائيًا قبل الترقية).
IBM DevOps

ما المقصود بعمليات التطوير؟

تشرح Andrea Crawford مفهوم عمليات التطوير، وقيمتها، وكيفية مساهمة الممارسات والأدوات الخاصة بها في المساعدة على نقل التطبيقات عبر مسار تسليم البرمجيات بأكمله؛ بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى الإنتاج. يتولى أبرز قادة الفكر في IBM هذا المنهج، ويهدف إلى مساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تعزيز النمو.
استكشف عمليات التطوير

النشر المستمر مقابل التسليم المستمر

النشر المستمر يمكن أن يكون جزءًا من مسار التسليم المستمر. وعلى وجه التحديد، فإن التسليم المستمر هو الحركة الآلية للتعليمات البرمجية خلال دورة حياة التطوير، والتي تسمى أحيانًا دورة حياة التسليم. النشر المستمر هو النقل الآلي لتلك التعليمات البرمجية إلى الإنتاج، بمجرد اجتيازها للاختبارات الآلية المطلوبة.

يعتمد قرار إدراج النشر المستمر كجزء من مسار التسليم الخاص بك على احتياجات عملك. إذا كان العمل يحتاج إلى فريق التسليم لإصدار برامج جديدة أو محدثة إلى الإنتاج بشكل متكرر أو موثوق أو بأسرع وقت ممكن، أو إذا كان الحل له تبعيات متعددة، فمن المحتمل أنك ستستفيد من النشر المستمر.

لمزيد من المعلومات حول الاختلافات بين النشر المستمر والتسليم المستمر، شاهد هذا الفيديو:

أدوات التسليم المستمر

تمكّنك أداة التسليم المستمر من استخدام أدوات مفتوحة المصدر لبناء تطبيقاتك ونشرها وإدارتها. من خلال دمج مجموعات من الأدوات، يمكنك إنشاء مهام قابلة للتكرار والإدارة، ليس فقط لفريق التطوير الخاص بك ولكن أيضًا لفريق العمليات.

يمكن أن يتضمن صندوق الأدوات لديك خدماتك السحابية الحالية والأدوات مفتوحة المصدر وأدوات الجهات الخارجية، ولكنك ستحتاج أيضًا إلى التفكير في أداة تسليم مستمر تتضمن:

  • قوالب قابلة للتكرار لأتمتة البناء والنشر. إذا كان الأمر يناسب أحد تطبيقاتك، فمن المفترض أن يتناسب مع التطبيقات الأخرى. لا تدع كل فريق يعاني من التكوين بنفسه.

  • مسار حتى تتمكن من الإنشاء تلقائيا عند دفع التغييرات، والنشر إلى السحابة الخاصة بك، ودمج عمليات البناء والنشر في سلاسل الأدوات التي تستخدمها، وإدارة عمليات النشر على مستوى سلسلة الأدوات الخاصة بك.

  • أدوات لتعاون الفريق والتخطيط وإدارة التعليمات البرمجية المصدر والاختبار.

  • الأجهزة التي تكشف أين يتحرك فريقك بسرعة وأين تتعثر الأمور، مما يوفر دليلاً لتصبح "أكثر استمرارية".

تتضمن أدوات التسليم المستمر مفتوحة المصدر التي يمكنك استخدامها للحصول على مسار تسليم قوي: Jenkins وConcourse CI وSpinnaker وTravis CI وGoCD وGitLab.

الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير

التسليم المستمر الرشيق

في السابق، كنت تقوم بإصدار البرنامج مرة واحدة فقط ثم تقوم بتحديثه. يمكنك بعد ذلك استشارة العملاء فقط في البداية والنهاية لمعرفة ما إذا كان البرنامج يلبي احتياجاتهم.

الأسلوب الرشيق هو طريقة لإنتاج البرامج في تكرارات قصيرة وفقًا لجدول تسليم مستمر. تعني عملية التسليم المستمر الرشيقة اليوم أنه يمكنك إصدار التعليمات البرمجية للعميل عند توفر كل ميزة محددة. التطوير الرشيق والتسليم المستمر هما مفتاحاك لإيصال الميزات إلى العميل في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تكون جاهزة للإنتاج. هدفك هو أن تكون كل ميزة جاهزة للإصدار عند خروجها من خط الإنتاج.

عمليات التطوير والتسليم المستمر

خلال العقدين الأخيرين، شهد تطوير البرمجيات تغييرات كبيرة حيث انتقل من مفهوم التعاقب القياسي إلى منهجية الأسلوب الرشيق الأكثر كفاءة. للتكيف، تحتاج إلى التحول إلى نهج يركز على الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير والتسليم المستمر. كجزء من مسار التسليم المستمر ، تتيح هذه العمليات المركزة إصدارات وتحديثات برامج أكثر موثوقية وعالية الجودة.

كلما قمت بإجراء إصدارات برامج أسرع وأصغر من خلال التطوير الرشيق، سيصبح تركيزك أكثر إحكامًا على المراحل الفردية لتطوير البرامج. في الوقت نفسه ، تحافظ عمليات التطوير على تركيز عقلك على "الصورة الأكبر" والتغيير الثقافي. يدمج هذا النهج التطوير والعمليات بشكل وثيق في فريق واحد. يعمل هذا الفريق على دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، من الترميز إلى الاختبار إلى النشر إلى الدعم.

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