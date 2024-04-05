ما هي عمليات التعلم الآلي (MLOps)؟

يتطلب إنشاء سير عمل مبسَّط وفعال اعتماد العديد من الممارسات والأدوات، ومن بينها التحكم في الإصدارات، والذي يشكل حجر الزاوية. باستخدام أنظمة مثل Git، تستطيع فرق العمل تتبع وإدارة التغييرات في الكود والبيانات والنماذج بدقة. ولا شك أن بناء بيئة عمل تعاونية يسهّل على أعضاء الفريق العمل معًا بسلاسة في المشاريع، وهذا يضمن أن أي تعديلات يتم إجراؤها يجري توثيقها بشكل كامل، ما يتيح العودة إليها أو إلغائها عند الضرورة. والقدرة على الرجوع إلى الإصدارات السابقة أمر لا يقدر بثمن، خاصة عندما تؤدي التغييرات الجديدة إلى إدخال أخطاء أو تقليل فاعلية النماذج.

استكمالًا لقوة التحكم التقني في الإصدارات، يعمل دمج أدوات التعاون على تعزيز التواصل وتبادل المعارف. حيث تساعد هذه المنصات الأطراف المعنية المختلفين في مسار عمليات التعلم الآلي (MLOps)، بما في ذلك فرق علوم البيانات والمهندسون والمتخصصون الآخرون، على العمل معًا بشكل أكثر فاعلية. وتساعد هذه الأدوات، من خلال تبسيط التواصل، في مواءمة أهداف المشروع ومشاركة الرؤى وحل المشكلات بشكل أكثر كفاءة، ما يسرّع من عمليات التطوير والنشر.

على مستوى أعلى من العمليات، يحظى مبدأ حوكمة التعلم الآلي بالأسبقية. وتُعدُّ أطر العمل الإدارية هذه ضرورية لضمان تطوير النماذج واستخدامها بطريقة أخلاقية، مع مراعاة الإنصاف والخصوصية والامتثال التنظيمي. ويُعدُّ إطار عمل الحوكمة هذا حساسًا لضمان تطوير النماذج واستخدامها بشكل أخلاقي، مع تركيز الاهتمام بالإنصاف والخصوصية والامتثال التنظيمي. يعد وضع استراتيجية قوية لحوكمة التعلم الآلي أمرًا ضروريًا للتخفيف من المخاطر، والحماية من إساءة استخدام التقنية، وضمان توافق مبادرات التعلم الآلي مع المعايير الأخلاقية والقانونية الأوسع نطاقًا. تشكل هذه الممارسات - التحكم في الإصدار وأدوات التعاون وحوكمة التعلم الآلي - مجتمعةً العمود الفقري لمنظومة ناضجة ومسؤولة لعمليات التعلم الآلي، ما يمكّن فرق العمل من تقديم حلول التعلم الآلي المؤثرة والمستدامة.

وتعد عملية المسار هذه بأكملها عملية تكرارية، تغذي الرؤى المستقاة من المراقبة والتحسين عملية تطوير النموذج وتؤدي إلى التحسين المستمر. يعد التعاون والحوكمة أمرًا بالغ الأهمية طوال دورة الحياة لضمان التنفيذ السلس والاستخدام المسؤول لنماذج التعلم الآلي.

يتطلب التنفيذ الناجح والدعم المستمر لعمليات التعلم من أجل التعلم بالتزامات التقيد ببعض أفضل الممارسات الأساسية. وتتمثل الأولوية في إنشاء عملية تطوير للتعلم الآلي (ML) شفافة تغطي كل مرحلة، بما في ذلك اختيار البيانات، والتدريب على النماذج، والنشر، والمراقبة، ودمج حلقات التغذية الراجعة للتحسين. عندما يكون أعضاء الفريق على رؤى بهذه المنهجيات، فإن النتيجة هي انتقالات أكثر سلاسة بين مراحل المشروع، ما يعزز كفاءة عملية التطوير بشكل عام.

أحد الجوانب المحورية في عمليات التعلم الآلي (MLOps) هو صيانة وإدارة البيانات والنماذج والتعليمات البرمجية. فمن خلال الحفاظ على إصدارات مميزة من هذه المكونات، يمكن لفرق العمل أن تظل على دراية بالتغييرات بمرور الوقت، وهو أمر ضروري لاستكشاف المشكلات وإصلاحها، وضمان إمكانية إعادة إنتاج النتائج وتسهيل عمليات التراجع بسهولة عند الحاجة. وهذا النهج يساعد في الحفاظ على سلامة عملية التطوير وتمكين إمكانية التدقيق في مشاريع التعلم الآلي.

تعد مراقبة أداء نماذج التعلم الآلي وسلامتها أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارها في تحقيق الأهداف المقصودة بعد نشرها. وتتضمن هذه العملية تقييمًا منتظمًا للانحراف والتحيز والمشكلات المحتملة الأخرى التي قد تؤثر على فاعليتها. ومن خلال تحديد هذه المخاوف ومعالجتها بشكل استباقي، تستطيع المؤسسات الحفاظ على الأداء الأمثل للنموذج، وتخفيف المخاطر، والتكيف مع الظروف المتغيرة أو ردود الفعل.

تمثل مسارات CI/CD دورًا مهمًا في أتمتة وتبسيط مراحل البناء والاختبار والنشر لنماذج التعلم الآلي. حيث يؤدي تنفيذ مسارات CI/CD إلى تعزيز الاتساق والكفاءة عبر مشاريع التعلم الآلي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعمل على تسريع دورات التسليم، ما يتيح لفرق العمل جلب منتجاتهم الابتكارية إلى السوق بسرعة أكبر وبثقة أكبر في موثوقية حلول التعلم الآلي الخاصة بهم.