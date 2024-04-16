ما هو استخلاص المعرفة؟

الهدف من استخلاص المعرفة هو تدريب نموذج أكثر إحكامًا لتقليد نموذج أكبر وأكثر تعقيدًا. في حين أن الهدف في التعلم العميق التقليدي هو تدريب شبكة عصبية اصطناعية لتقريب تنبؤاتها إلى أمثلة المخرجات المقدمة في مجموعة بيانات التدريب، فإن الهدف الأساسي في استخلاص المعرفة هو تدريب شبكة الطلاب لتتناسب مع التنبؤات التي قدمتها شبكة المعلم.

غالبًا ما يتم تطبيق استخلاص المعرفة (KD) على الشبكات العصبية العميقة الكبيرة ذات الطبقات المتعددة والمعايير القابلة للتعلم. هذه العملية تجعلها ذات صلة بشكل خاص بالانتشار المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الضخمة بمليارات المعلمات.

تعود أصول هذا المفهوم إلى ورقة بحثية صدرت عام 2006 بعنوان "ضغط النموذج". استخدم Caruana وآخرون ما كان نموذج تصنيف متطورًا في ذلك الوقت، وهو نموذج تجميعي ضخم يتكون من مئات المصنفات الأساسية، لتصنيف مجموعة بيانات كبيرة، ثم قاموا بتدريب شبكة عصبية واحدة على مجموعة البيانات المصنفة حديثًا تلك من خلال التعلم الخاضع للإشراف التقليدي. هذا النموذج المدمج، "أصغر وأسرع ألف مرة"، يطابق أداء المجموعة.1

ومنذ ذلك الحين، تم توظيف تقنيات استخلاص المعرفة بنجاح في مجالات متنوعة، بما في ذلك معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعرف على الكلام، والتعرف على الصور، واكتشاف الأجسام. في السنوات الأخيرة، كانت دراسة استخلاص المعرفة ذات أهمية خاصة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). بالنسبة لللنماذج اللغوية الكبيرة، برز استخلاص المعرفة كوسيلة فعالة لنقل القدرات المتقدمة من النماذج الرائدة ذات الملكية الخاصة إلى نماذج مصدر مفتوح أصغر حجمًا وأكثر سهولة في الوصول إليها.