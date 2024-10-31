الأكبر ليس دائمًا هو الأفضل، وما تفتقر إليه النماذج اللغوية الصغيرة من حجم، تعوِّضه من خلال هذه المزايا:

إمكانية الوصول: يمكن للباحثين ومطوري الذكاء الاصطناعي وغيرهم من الأفراد استكشاف وتجربة النماذج اللغوية دون الحاجة للاستثمار في العديد من وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) أو معدات متخصصة أخرى.

الكفاءة: تُسهم بساطة النماذج اللغوية الصغيرة (SLM) في جعله أقل استهلاكًا للموارد، ما يُتيح تدريبها ونشرها بسرعة.

الأداء الفعَّال: لا تأتي هذه الكفاءة على حساب الأداء. يمكن للنماذج الصغيرة أن تحقق أداءً مماثلًا أو حتى أفضل من نظيراتها الكبيرة. على سبيل المثال، يتفوق GPT-4o mini على GPT-3.5 Turbo في فهم اللغة، والإجابة عن الأسئلة، والتفكير، والتفكير الرياضي، وتوليد التعليمات البرمجية وفقًا لمعايير النماذج اللغوية الكبيرة.10 كما أن أداء GPT-4o mini قريب من نظيره الأكبر GPT-4o.‏10

تحكُّم أكبر في الخصوصية والأمان: نظرًا لحجمها الأصغر، يمكن نشر النماذج اللغوية الصغيرة في بيئات الحوسبة السحابية الخاصة أو على الخوادم المحلية، ما يُتيح تحسين حماية البيانات وإدارة التهديدات الإلكترونية بشكل أفضل. ويمكن أن يكون هذا ذا قيمة خاصة في قطاعات مثل المالية أو الرعاية الصحية حيث تعتبر الخصوصية والأمان أمرين بالغين في الأهمية.

زمن انتقال أقل: يؤدي انخفاض المعلمات إلى تقليل أوقات المعالجة، ما يسمح للنماذج اللغوية الصغيرة بالاستجابة بسرعة. على سبيل المثال، يحتوي Granite 3.0 1B-A400M وGranite 3.0 3B-A800M على إجمالي عدد مَعلمات يبلغ مليارًا و3 مليارات على التوالي، بينما عدد المَعلمات الفعَّالة في الاستدلال هو 400 مليون للنموذج 1B و800 مليون للنموذج 3B. وهذا يسمح لكِلا النموذجين بتقليل زمن الانتقال مع تقديم أداء استدلال عالٍ.

أكثر استدامة من الناحية البيئية: بما أنها تحتاج إلى موارد حسابية أقل، تستهلك النماذج اللغوية الصغيرة طاقة أقل، ويُسهم هذا في تقليل تأثيرها الكربوني.

التكلفة المنخفضة: تستطيع المؤسسات التوفير في تكاليف التطوير والبنية التحتية والنفقات التشغيلية، مثل الحصول على كميات كبيرة من بيانات التدريب عالية الجودة واستخدام الأجهزة المتطورة، التي قد تكون ضرورية لتشغيل النماذج الضخمة.