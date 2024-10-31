النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) هي نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على معالجة وفهم وإنتاج محتوى اللغة الطبيعية. وكما يوحِي اسمها، فإن نطاقها وحجمها أصغر مقارنةً بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).
من حيث الحجم، يتراوح عدد مَعلمات النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) بين بضعة ملايين إلى بضعة مليارات، مقارنةً بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي تحتوي على مئات المليارات أو حتى تريليونات من المَعلمات. تمثِّل المَعلمات متغيرات داخلية، مثل الأوزان والانحيازات، التي يتعلمها النموذج أثناء التدريب، وهي تؤثِّر في كيفية عمل نموذج التعلم الآلي وأدائه.
تتميز النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) بأنها أكثر كفاءة وأصغر حجمًا مقارنةً بنظيراتها من النماذج الكبيرة. وبالتالي، تحتاج إلى ذاكرة وطاقة حاسوبية أقل، ما يجعلها مثالية للبيئات ذات الموارد المحدودة مثل أجهزة الحافة وتطبيقات الأجهزة المحمولة، أو حتى في الحالات التي يتعين فيها إجراء استدلالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يُصدِر النموذج استجابةً لطلب المستخدم، دون الاتصال بشبكة البيانات.
تُعَد النماذج اللغوية الكبيرة الأساس الذي تستند إليه النماذج اللغوية الصغيرة. وكما هو الحال مع النماذج الكبيرة، تستخدم النماذج الصغيرة بنية تعتمد على الشبكات العصبية تُعرَف بنموذج المحول. وقد أصبحت المحولات عنصرًا أساسيًا في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتعمل كأساس لنماذج مثل المحول التوليدي المدرب مسبقًا (GPT).
فيما يلي نظرة عامة موجزة على بنية المحول:
● تحوِّل أجهزة التشفير تسلسلات المدخلات إلى تمثيلات رقمية تُسمَّى التضمينات التي تلتقط دلالات الرموز ومواقعها في تسلسل المدخلات.
● تُتيح آلية الانتباه الذاتي تركيز الانتباه على الرموز الأكثر أهمية في تسلسل المدخلات في بعض الحالات، بغض النظر عن موقعها.
● تستخدِم أدوات فك التشفير آلية الانتباه الذاتي وتضمينات أجهزة التشفير لإنشاء تسلسل المخرجات الأكثر احتمالًا من الناحية الإحصائية.
تُطبَّق تقنيات ضغط النماذج لتطوير نموذج أقل حجمًا من نموذج أكبر. يتضمن ضغط النموذج تقليل حجمه مع الحفاظ قدر الإمكان على دقته. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لضغط النماذج:
● التقليم
● التكميم
● التفكيك منخفض الرتبة
● استخلاص المعرفة
يُزيل التقليم المَعلمات الأقل أهمية أو الزائدة أو غير الضرورية من الشبكة العصبية. وتشمل المَعلمات التي تُزال عادةً الأوزان العددية التي تمثِّل الاتصالات بين الخلايا العصبية (وفي هذه الحالة تُضبط الأوزان على 0)، أو الخلايا العصبية نفسها، أو الطبقات داخل الشبكة العصبية.
غالبًا ما تحتاج النماذج التي تم تقليمها إلى ضبط دقيق بعد التقليم لتعويض أي خسارة في الدقة. كما أنه من المهم تحديد مقدار المَعلمات التي يجب تقليمها بعناية؛ لأن التقليم الزائد قد يؤدي إلى تدهور أداء النموذج.
تُحوِّل عملية التكميم البيانات عالية الدقة إلى بيانات منخفضة الدقة. على سبيل المثال، يمكن تمثيل أوزان النموذج وقيم التنشيط (وهي أرقام تتراوح بين 0 و1 تُخصَّص للخلايا العصبية في الشبكة العصبية) كأعداد صحيحة مكونة من 8 بت بدلًا من أعداد عشرية مكونة من 32 بت. يُسهم التكميم في تخفيف العبء الحاسوبي وتسريع عملية الاستدلال.
يمكن دمج التكميم في عملية تدريب النموذج (ويُعرف ذلك باسم التدريب الواعي بالتكميم ويُشار إليه اختصارًا QAT)، أو تنفيذه بعد اكتمال التدريب (ويُسمَّى التكميم بعد التدريب ويُشار إليه اختصارًا PTQ). لا يتطلب PTQ قدرًا كبيرًا من القدرة الحاسوبية أو بيانات التدريب مقارنةً بعملية QAT، ولكن QAT يمكن أن تُنتج نموذجًا أكثر دقة.
يعمل التفكيك منخفض الرتبة على تحليل مصفوفة كبيرة من الأوزان إلى مصفوفة أصغر ذات رتبة أقل. هذا التقدير الأكثر ضغطًا يمكن أن يؤدي إلى تقليل عدد المَعلمات، وخفض العمليات الحسابية، وتبسيط عمليات المصفوفات المعقدة.
ومع ذلك، يمكن أن يكون التفكيك منخفض الرتبة مرهقًا من الناحية الحسابية وأكثر صعوبة في التنفيذ. مثل التقليم، ستحتاج الشبكة المفككة إلى إعادة ضبط دقيق لاستعادة أي خسارة في الدقة.
تتضمن عملية استخلاص المعرفة نقل معارف نموذج "المعلم" المدرَّب مسبقًا إلى "نموذج الطالب". يتم تدريب نموذج الطالب ليتطابق مع تنبؤات نموذج المعلم، وأيضًا لمحاكاة عملية التفكير الأساسية له. وبالتالي، يتم "استخلاص" معارف النموذج الأكبر وتحويلها إلى نموذج أصغر.
يُعَد استخلاص المعرفة نهجًا شائعًا للعديد من النماذج اللغوية الصغيرة. يتم عادةً استخدام مخطط الاستخلاص غير المتصل بالإنترنت، حيث تُجمَّد أوزان نموذج المعلم ولا يمكن تغييرها أثناء عملية الاستخلاص.
رغم أن النماذج الأكبر ما زالت هي الخيار التقني للكثير من الشركات، إلا إن النماذج الأصغر تكتسب قبولًا متزايدًا بشكل سريع. وفيما يلي بعض الأمثلة على النماذج اللغوية الصغيرة الشائعة:
• DistilBERT
● Gemma
● GPT-4o mini
● Granite
● Llama
• Ministral
● Phi
يُعَد DistilBERT نسخة أخف من نموذج الأساس BERT الرائد من Google. يستخدم النموذج عملية استخلاص المعرفة لتجعله أصغر بنسبة 40% وأسرع بنسبة 60% مقارنةً بسابقه، مع الاحتفاظ بنسبة 97% من قدرات فهم اللغة الطبيعية التي يتمتع بها نموذج BERT.1
تشمل النسخ المصغرة الأخرى من BERT النسخة الصغيرة بحجم 4.4 ملايين مَعلمة، والنسخة المتوسطة بحجم 11.3 مليون مَعلمة، والنسخة الصغيرة بحجم 29.1 مليون مَعلمة، والنسخة المتوسطة بحجم 41.7 مليون مَعلمة.2 في هذه الأثناء، تم تخصيص MobileBERT للأجهزة المحمولة.3
تم تطوير Gemma واستخلاصه باستخدام التقنية نفسها الخاصة بالنموذج اللغوي الكبير Google’s Gemini، وهي متوفرة بأحجام تحتوي على 2 و7 و9 مليارات مَعلمة.4 نموذج Gemma متاح من خلال Google AI Studio ومنصات Kaggle وHugging Face.
يحتوي Gemini أيضًا على نسخ أخف في شكل Gemini 1.5 Flash-8B وGemini 1.0 Nano، المصممة للعمل على الأجهزة المحمولة.5
يُعَد GPT-4o mini جزءًا من عائلة GPT-4 من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة OpenAI، والتي تدعم روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT. يُعَد GPT-4o mini نسخة أصغر وأكثر توفيرًا من GPT-4o. يتمتع بقدرات متعددة الوسائط، حيث يقبل المدخلات النصية والصورية ويُنتج مخرجات نصية.
يمكن لمستخدمي ChatGPT Free وPlus وTeam وEnterprise الوصول إلى GPT-4o mini، الذي يحل محل GPT-3.5. ويمكن للمطورين الوصول إلى GPT-4o mini من خلال واجهات برمجة التطبيقات المختلفة.
تُعَد Granite السلسلة الرائدة من نماذج الأساس اللغوية الكبيرة من IBM. تتضمن مجموعة Granite 3.0 نماذج مُدربة مسبقًا ونماذج مُعَدة وفق التعليمات تحتوي على 2 و8 مليارات مَعلمة. كما تحتوي Granite 3.0 على نماذج لغوية صغيرة تتضمن مزيجًا من الخبرات (MoE) للحصول على أقل زمن انتقال ونسخة محسَّنة لتسريع سرعة الاستدلال للنموذج.
تتفوق هذه النماذج مفتوحة المصدر في المهام الخاصة باللغة، وتتفوق أيضًا في مجالات الأعمال مثل الأمن الإلكتروني، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام استدعاء الأدوات أو الوظائف لأداء المهام بشكل مستقل، وفي مهام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) التي تتضمن استرجاع الحقائق من قاعدة معرفية خارجية لتوجيه النماذج بأدق وأحدث المعلومات.
نماذج Granite 3.0 متاحة للاستخدام التجاري على منصة IBM watsonx ومن خلال Google Vertex AI وHugging Face وNVIDIA (خدمات NIM المصغرة) وOllama وReplicate.
يُعَد Llama مجموعة من النماذج اللغوية مفتوحة المصدر من Meta. يأتي Llama 3.2 بأحجام 1 و3 مليارات مَعلمة،6 ما يجعله أصغر حتى من النسخة السابقة التي تحتوي على 7 مليارات مَعلمة من Llama 2.7
تم تقليص النسخ التي تم تكميمها لهذه النماذج متعددة اللغات من النصوص فقط إلى أقل من نصف حجمها، وأصبحت أسرع بمعدل من 2 إلى 3 مرات.6 يمكن الوصول إلى هذه النماذج عبر Meta وHugging Face وKaggle.
تُعَد Les Ministraux مجموعة من النماذج اللغوية الصغيرة من Mistral AI. يُعَد Ministral 3B أصغر نموذج للشركة بحجم 3 مليارات مَعلمة، في حين أن Ministral 8B بحجم 8 مليارات مَعلمة هو خليفة نموذج Ministral 7B، الذي كان أحد نماذج الذكاء الاصطناعي الأولى التي أصدرتها Mistral AI. يمكن الوصول إلى كلا النموذجين عبر Mistral.8
يتفوق Ministral 8B على Mistral 7B في التقييمات التي تقيس المعرفة والفطرة السليمة والرياضيات والمهارات متعددة اللغات. ولتحقيق استدلال سريع، يستخدم Ministral 8B آلية الانتباه بنوافذ منزلقة، وهي آلية ديناميكية تركِّز على "نوافذ" ثابتة الحجم من تسلسلات الإدخال، ما يسمح للنماذج بالتركيز على عدد قليل من الكلمات في كل مرة.8
تُعَد Phi مجموعة من النماذج اللغوية الصغيرة من Microsoft. يحتوي Phi-2 على 2.7 مليار مَعلمة، بينما يحتوي Phi-3-mini على 3.8 مليارات مَعلمة.9
يستطيع Phi-3-mini تحليل محتوى نصي كبير والتفكير فيه بفضل نافذته الطويلة للسياق، وهي الحد الأقصى من النص الذي يمكن أن ينظر فيه النموذج. وفقًا لشركة Microsoft، سيتم إصدار Phi-3-small، نموذجها الذي يحتوي على 7 مليارات مَعلمة، في المستقبل. يمكن الوصول إلى Phi-3-mini عبر Microsoft Azure AI Studio وHugging Face وOllama.9
أدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ابتكار أساليب تحسين تعزز القوة المشتركة بين النماذج اللغوية الكبيرة والصغيرة:
نمط الذكاء الاصطناعي الهجين: يمكن أن يحتوي نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين على نماذج أصغر تعمل في البيئات المحلية والوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الهجينة في السحابة العامة عندما تكون هناك حاجة إلى مجموعة أكبر من البيانات للاستجابة لمطالبة.
التوجيه الذكي: يمكن تطبيق التوجيه الذكي لتوزيع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر. ويمكن إنشاء وحدة توجيه لقبول الاستعلامات وتقييمها واختيار النموذج الأكثر ملاءمة لتوجيه الاستعلامات إليه. ويمكن للنماذج اللغوية الصغيرة التعامل مع الطلبات الأساسية، في حين أن النماذج اللغوية الكبيرة تستطيع التعامل مع الطلبات الأكثر تعقيدًا.
الأكبر ليس دائمًا هو الأفضل، وما تفتقر إليه النماذج اللغوية الصغيرة من حجم، تعوِّضه من خلال هذه المزايا:
إمكانية الوصول: يمكن للباحثين ومطوري الذكاء الاصطناعي وغيرهم من الأفراد استكشاف وتجربة النماذج اللغوية دون الحاجة للاستثمار في العديد من وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) أو معدات متخصصة أخرى.
الكفاءة: تُسهم بساطة النماذج اللغوية الصغيرة (SLM) في جعله أقل استهلاكًا للموارد، ما يُتيح تدريبها ونشرها بسرعة.
الأداء الفعَّال: لا تأتي هذه الكفاءة على حساب الأداء. يمكن للنماذج الصغيرة أن تحقق أداءً مماثلًا أو حتى أفضل من نظيراتها الكبيرة. على سبيل المثال، يتفوق GPT-4o mini على GPT-3.5 Turbo في فهم اللغة، والإجابة عن الأسئلة، والتفكير، والتفكير الرياضي، وتوليد التعليمات البرمجية وفقًا لمعايير النماذج اللغوية الكبيرة.10 كما أن أداء GPT-4o mini قريب من نظيره الأكبر GPT-4o.10
تحكُّم أكبر في الخصوصية والأمان: نظرًا لحجمها الأصغر، يمكن نشر النماذج اللغوية الصغيرة في بيئات الحوسبة السحابية الخاصة أو على الخوادم المحلية، ما يُتيح تحسين حماية البيانات وإدارة التهديدات الإلكترونية بشكل أفضل. ويمكن أن يكون هذا ذا قيمة خاصة في قطاعات مثل المالية أو الرعاية الصحية حيث تعتبر الخصوصية والأمان أمرين بالغين في الأهمية.
زمن انتقال أقل: يؤدي انخفاض المعلمات إلى تقليل أوقات المعالجة، ما يسمح للنماذج اللغوية الصغيرة بالاستجابة بسرعة. على سبيل المثال، يحتوي Granite 3.0 1B-A400M وGranite 3.0 3B-A800M على إجمالي عدد مَعلمات يبلغ مليارًا و3 مليارات على التوالي، بينما عدد المَعلمات الفعَّالة في الاستدلال هو 400 مليون للنموذج 1B و800 مليون للنموذج 3B. وهذا يسمح لكِلا النموذجين بتقليل زمن الانتقال مع تقديم أداء استدلال عالٍ.
أكثر استدامة من الناحية البيئية: بما أنها تحتاج إلى موارد حسابية أقل، تستهلك النماذج اللغوية الصغيرة طاقة أقل، ويُسهم هذا في تقليل تأثيرها الكربوني.
التكلفة المنخفضة: تستطيع المؤسسات التوفير في تكاليف التطوير والبنية التحتية والنفقات التشغيلية، مثل الحصول على كميات كبيرة من بيانات التدريب عالية الجودة واستخدام الأجهزة المتطورة، التي قد تكون ضرورية لتشغيل النماذج الضخمة.
مثل النماذج اللغوية الكبيرة، لا تزال النماذج اللغوية الصغيرة تواجه التحديات المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي. وهذا أمر يجب أن تأخذه الشركات في عين الاعتبار عند التفكير في دمج النماذج اللغوية الصغيرة في عمليات سير العمل الداخلي الخاصة بها أو تنفيذها تجاريًا لتطبيقات محددة.
التحيز: تستطيع النماذج الصغيرة التعلم من التحيز الموجود في نظيراتها الأكبر حجمًا، ويمكن أن يظهر هذا التأثير المتتالي في مخرجاتها.
انخفاض الأداء في المهام المعقدة: نظرًا لأن النماذج اللغوية الصغيرة غالبًا ما يتم تعديلها لتكون أكثر تخصصًا في مهام معينة، فقد تكون أقل كفاءة في المهام المعقدة التي تتطلب معرفة عبر مجموعة واسعة من الموضوعات. على سبيل المثال، تشير Microsoft إلى أن "نماذج Phi-3 لا تؤدي بشكل جيد في معايير المعرفة الواقعية حيث إن حجم النموذج الأصغر يؤدي إلى قدرة أقل على الاحتفاظ بالحقائق".
التعميم المحدود: تفتقر النماذج اللغوية الصغيرة إلى القاعدة المعرفية الواسعة التي تمتلكها النماذج الكبيرة، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمهام اللغوية المستهدفة.
الهلوسة: يُعَد التحقق من نتائج النماذج اللغوية الصغيرة أمرًا بالغ الأهمية للتأكد من أن ما تنتجه صحيح من الناحية الواقعية.
يمكن للمؤسسات تعديل النموذج اللغوي الصغير على مجموعات بيانات متخصصة في المجال لتخصيصها وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. تعني هذه القدرة على التكيف أن النماذج اللغوية الصغيرة يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات الواقعية:
روبوتات المحادثة: بفضل انخفاض زمن الانتقال وقدرات الذكاء الاصطناعي الحواري، تستطيع النماذج اللغوية الصغيرة تشغيل روبوتات محادثة لخدمة العملاء، ما يُتيح الاستجابة السريعة للاستفسارات في الوقت الفعلي. كما يمكنها أن تكون العمود الفقري لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعل التي لا يقتصر عملها على تقديم الردود فحسب، بل تُكمل المهام نيابةً عن المستخدم.
تلخيص المحتوى: يمكن استخدام طرازات Llama 3.2 1B و3B، على سبيل المثال، لتلخيص المناقشات على الهاتف الذكي وإنشاء عناصر عمل مثل أحداث التقويم.6 وبالمثل، يستطيع Gemini Nano تلخيص التسجيلات الصوتية ونصوص المحادثات.11
الذكاء الاصطناعي التوليدي: يمكن تنفيذ النماذج المدمجة لإتمام وإنشاء النصوص والتعليمات البرمجية. على سبيل المثال، يمكن استخدام نماذج granite-3b-code-instruct وgranite-8b-code-instruct لإنشاء التعليمات البرمجية وشرحها وترجمتها استنادًا إلى مطالبة بلغة طبيعية.
ترجمة اللغات: تمتلك العديد من النماذج اللغوية الصغيرة القدرة على التعامل مع عدة لغات وتم تدريبها على لغات بخلاف اللغة الإنجليزية، ما يُتيح لها ترجمة النصوص بين اللغات بسرعة. وبفضل فهمها للسياق، يمكنها تقديم ترجمات دقيقة تقريبًا تحتفظ بجوهر النص الأصلي ومعناه.
الصيانة التنبؤية: النماذج المدمجة صغيرة بما يكفي لتوزيعها مباشرة على أجهزة الحافة المحلية مثل أجهزة الاستشعار أو أجهزة إنترنت الأشياء. هذا يعني أنه يمكن للمصنعين استخدام النماذج اللغوية الصغيرة كأدوات لجمع البيانات من المستشعرات المثبتة في الآلات والمعدات وتحليل هذه البيانات في الوقت الفعلي للتنبؤ باحتياجات الصيانة.
تحليل المشاعر: بالإضافة إلى معالجة وفهم اللغة، تتقن النماذج اللغوية الصغيرة أيضًا تصنيف النصوص وتنظيم كميات ضخمة من البيانات النصية بطريقة موضوعية. وهذا يجعلها مناسبة لتحليل النصوص وفهم المشاعر وراءها، ما يساعد على فهم تعليقات العملاء.
المساعدة على التنقل في المركبات: يمكن للنموذج السريع والمضغوط مثل النموذج اللغوي الصغير العمل على أجهزة الكمبيوتر المدمجة في المركبة. وبفضل قدراتها متعددة الوسائط، يمكن للنماذج الصغيرة دمج الأوامر الصوتية مع تصنيف الصور، على سبيل المثال، لتحديد العقبات حول المركبة. كما يمكنها الاستفادة من قدراتها في التوليد المعزز بالاسترجاع؛ لاسترجاع التفاصيل من قوانين الطرق أو قواعد المرور لمساعدة السائقين على اتخاذ قرارات قيادة أكثر أمانًا ووعيًا.
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